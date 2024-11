El piloto argentino Franco Colapinto (Williams Racing) quedó en el último lugar de la Q1 de la Sprint, con un tiempo de 1m23s423/1000, en el circuito Internacional Losail del Gran Premio de Qatar.

El argentino apenas dio una vuelta con su Williams Racing y había terminado decimocuarto en su primer giro, pero con el correr de los minutos y su ingreso a los boxes, quedó finalmente en el último puesto de la tabla en la Sprint.

Los primeros eliminados en la Q1, además de Colapinto, fueron Sergio Pérez (Red Bull Racing), Yuki Tsunoda (RB), Esteban Ocon (Alpine) y Zhou Guanyu (Kick Sauber). En la Q2, los que dejaron la competencia fueron Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Kick Sauber), Lance Stroll (Aston Martin) y Kevin Magnussen (Haas).

Por este motivo, el pilarense largará en el puesto 20 en la Carrera Sprint de este sábado, a las 11 horas. Mientras, el británico Lando Norris (McLaren) obtuvo el primer puesto, su compatriota George Russell (Mercedes) el segundo lugar, y el australiano Oscar Piastri completó el podio.



Colapinto, a su vez, finalizó en el decimonoveno lugar en los ensayos libres, con un tiempo de 1m24s200/1000. Su compañero de equipo, el tailandés Alex Albon tuvo una mejor práctica y terminó noveno, marcando 1m23s161/1000.

El pilarense no consiguió estar cómodo en este nuevo circuito, teniendo dificultades con los neumáticos duros, con los cuales salieron los dos pilotos de Williams como los de Ferrari desde el inicio, y sufrió complicaciones en la curva cinco. En su primera vuelta con blandos, Colapinto no logró escalar en posiciones, mejorando su tiempo en el primer sector pero siendo más lento en los últimos dos. Al contrario de Albon, quien con el cambio de neumáticos, llegó a terminar tercero por detrás de las dos Ferrari.

La jornada seguirá este sábado a las 11 con la Sprint Race, y para las 15, se llevará a cabo la clasificación para la carrera. El domingo la carrera, a las 13.

Las palabras del argentino

Luego de la jornada que arrancó con la práctica libre y concluyó con la qualy de cara a la actividad del sábado, el piloto argentino se refirió a los problemas que tuvo con su coche. “No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada”, argumentó Colapinto.



Y añadió: “Tengo mucha ida de trompa en curva lenta, en curva de media velocidad, cuando le pido acelerar adelante empieza a patinar y voy muy de trompa. Nos está costando meter velocidad en las curvas, meter buena mínima que acá es muy importante, porque hay curvas muy largas. Nos está costando mucho tener una mínima alta. Un poco complicado por ahora el fin de semana. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente por ahora complicado”.