Ante una posible presentación de un Procedimiento Preventivo de Crisis en la empresa Vicentin, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de General Obligado y San Javier (SOEAD Reconquista) exigió cuidar los puestos de trabajo y se declaró en estado de alerta.

"La gravedad que reviste nos lleva a informar que nuestra organización gremial se declara en estado de alerta y -tal como lo viene haciendo desde que la empresa se presentó en marzo de 2020 en concurso preventivo- va a continuar defendiendo los salarios, las conquistas logradas y cada uno de los puestos de trabajo", expresó a través de un comunicado. El sindicato remarcó que no van a permitir ninguna reducción salarial, ningún cambio del Convenio Colectivo de Trabajo, despido o suspensión. Al mismo tiempo, señaló que la propuesta concursal que Vicentin acercó a Bunge, Viterra y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) "no tienen soluciones para los trabajadores, ya que no garantiza la continuidad de lo que denominan 'el Nodo Norte', ni presenta un plan estratégico real para el futuro de la empresa".