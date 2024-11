Celeste Lorena López, la autora del ataque a una mujer que tomaba mate en un campo de Golf de Pinamar, fue detenida el viernes por la noche en su domicilio por el delito de homicidio en grado de tentativa. La mujer, de 44 años, fue trasladada a la DDI de Villa Gesell por orden del juez Daviv Mancielli.

Del domicilio, por orden del juez, y a pedido del fiscal Juan Pablo Calderón, se secuestraron 32 palos de golf, un guante para la práctica de este deporte, un pantalón y una chomba. Es la ropa que, según los videos que trascendieron de ese episodio, usó la acusada durante la agresión. El letrado cree que el palo que uso para partirle la cabeza a la víctima no estaría dentro de la bolsa secuestrada, por lo que se sospecha que se deshicieron del elemento, clave para las pericias que podrían comprometer a la acusada.

Calderón acusó a la pinamarense de agredir e intentar asesinar a Silvia Lo'Presti, de 61 años, que paseaba el 19 de noviembre con una amiga dentro del campo deportivo. Para el investigador, la acusada no logró su cometido porque apareció un vecino que, mientras filmaba, detuvo agresión. López estaba acompañada por Mariano Girini, el dueño de 62 años de la farmacia Golf de esta ciudad balnearia, quien de momento no fue imputado por el fiscal.

Este sábado a la tarde la acusada tendrá la oportunidad de declarar como imputada. Calderón, titular de la Unidad Fiscal 4 de Pinamar, tomó la decisión de detenerla después de recibir la declaración testimonial de la víctima el último jueves y revisar las pruebas y certificados médicos. Lo’ Presti presentó lesiones leves pero tiene estudios neurológicos en curso porque le habrían quedado secuelas psicológicas y traumáticas.

“Los golpes que recibió fueron todos en zonas vitales: en la cabeza, el cuello, los hombros y la agresora cesó su ataque porque intervino un vecino que empezó a filmar, de modo que de no haber estado este hombre podría haber continuado con la agresión, quien sabe hasta matarla”, explicó a un medio nacional una fuente con acceso al expediente.

Odio clasista

El abogado de Silvia Lopresti, la mujer golpeada en un club de golf en Pinamar, habló respecto de la carátula de la causa judicial contra la pareja de agresores. "Por ahora se trata de una causa de lesiones, es una calificación provisoria", dijo Juan Sebastián Tamagno en la 750.

Según el jurista, las agresiones verbales que se pueden escuchar en el video que circuló en redes sociales darían lugar a una figura aún más grave que podría contemplar discriminación: "Hay un componente de odio clasista, habría que ver si lo podemos subsumir en lo que la letra fría de la ley dice", planteó.

En una entrevista televisiva, Adriana D'Elía, amiga de Lo'Presti, relató al fiscal de la causa: “Le partió un palo de golf en el cuello”. En tanto, la víctima describió la agresión: “Había poca gente jugando, estaban estas dos personas que ya veíamos que tiraban la pelotita, de manera muy seguida, en dirección al lugar donde estábamos nosotras. A esa actitud llamativa continuaron insultos a los gritos, nos decían las peores cosas: ‘Negras de mierda, ratas del conurbano, váyanse adonde pertenecen’”.

Lo'Presti, quien tiene una propiedad en Pinamar, manifestó que no volverá hasta que se recupere completamente: “No volveré hasta que me recupere de salud y de ánimo, pero regresaré”.

La mujer, según relató, sigue con "síntomas" y en consulta con una psiquiatra, además de realizarse estudios médicos. “Estoy viva de milagro. Me pegó con el mango del palo, que es de grafito, si me llega a pegar con el pie del palo, con lo que se golpea a la pelotita, no estaría aquí. Saber eso, pensar eso, me tiene muy desanimada", concluyó Lo'Presti.