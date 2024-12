La palabra de Colapinto, tras su actuación en la Sprint y la clasificación

El piloto de Williams analizó su desempeño durante el sábado en la mini carrera y luego en la qualy en el Circuito Internacional de Lusail, donde finalizó 18° y 19° respectivamente.

"El auto anda mucho mejor, pero estoy con un poco de bronca porque perdí mucho tiempo de entender un poco qué cambiar para la clasificación", analizó Colapinto luego de la carrera Sprint. Horas más tarde, consumada su actuación en la clasificación a la carrera principal de este domingo, manifestó que "hicimos unos cambios, pero se ve que no funcionaron mucho. No me había pasado antes, se sintió feo y raro manejar. No me sentí cómodo y eso es lo que me da más bronca".