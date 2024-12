El libertario riojano Martín Menem se encamina a ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación para el próximo periodo parlamentario 2025. El principal bloque opositor, Unión por la Patria, definirá su postura hoy en una reunión interna donde hay distintas miradas, aunque prevalecería la idea de mantener la vía institucional de que el tercer lugar en la línea sucesoria presidencial (la presidencia de la Cámara baja) esté en manos del partido de Gobierno; y volvería a proponer a Cecilia Moreau como vicepresidenta primera del cuerpo legislativo. El grueso de los bloques “dialoguistas” dejaron atrás las amenazas de sustituir a Menem tras el fracaso de la sesión de “ficha limpia” con la contribución del oficialismo y apoyarán su reelección, aunque desataron una disputa entre ellos por los cargos que restan: el PRO propondrá a Silvia Lospennato para la vicepresidencia segunda y desplazaría a Julio Cobos a la vicepresidencia tercera tras perder representatividad numérica por la división de la bancada de la UCR, pero cuyo poltrón también estaría en riesgo si prospera un acuerdo entre Encuentro Federal, la Coalición Cívica y otros aliados para impulsar en ese lugar al ex macrista Nicolás Massot.

El presidente de la Cámara baja parece haber capeado la tormenta que lo asechaba y a pesar de las críticas de distintas bancadas a su gestión, la continuidad estaría asegurada. Menem cuenta como base propia los votos de La Libertad Avanza, y de los aliados más cercanos como los peronistas tucumanos de Independencia, el MID -que tiene al expresidente de La Libertad Avanza, Oscar Zago-, Innovación Federal (que responden a los gobernadores de partidos provinciales), y las diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo. Pero muy lejos de un número propio como para imponerse en una votación sin el apoyo de gran parte del resto de las bancadas, donde la presión del Gobierno abrió fisuras en todo ellos en medio de una composición fragmentada que le permitió abrirse camino pese a estar en absoluta minoría.

UP es el bloque mayoritario en la Cámara baja y sus 99 diputados son fundamentales para cualquier contienda en el recinto. En 2023, la bancada que conduce el santafesino Germán Martínez, adoptó la postura institucional de sostener la presidencia de Diputados en manos del oficialismo aunque no sea el bloque mayoritario en el cuerpo legislativo. Una postura que volvería a predominar en un bloque que ahora tiene diferentes miradas sobre el tema. Muchos de sus integrantes están muy molestos con la gestión de Menem: utilizó diferentes maniobras y alianzas para relegar a UP de su representación mayoritaria en las comisiones y marginó al bloque de toda negociación con el oficialismo, entre otros puntos. Terminará de definir la postura que llevará mañana miércoles el recinto en una reunión de bloque, aunque será difícil que puedan alinear a todos sus miembros: no pocos insistirán con la idea de abstenerse y quitar su respaldo como una advertencia al riojano. También se resolverá ahí la postulación de Cecilia Moreau para continuar como vicepresidenta primera de la Cámara.

Los bloques “dialoguistas”, en cambio, explotaron de bronca contra Menem por el fracaso de la sesión impulsada por el PRO para tratar el proyecto de “ficha limpia”, que buscaba ponerle candado a una posible candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por fuera de su situación judicial. Acusaron al oficialismo de haber pactado un supuesto acuerdo con el kirchnerismo, y volvieron a aparecer los rumores de nombres propios –Miguel Pichetto (EF), Cristian Ritondo (PRO) y Emilio Monzó (EF)-- para reemplazar a Menem de la presidencia de la Cámara baja.

Pero las amenazas “dialoguistas” se desvanecieron rápidamente en medio de las diferencias entre ellos y al interior de cada bancada. Y se abrió una contienda entre los propios bloques colaboracionistas que se disputarán el resto de los cargos institucionales de la Cámara, que le siguen a la presidencia y la vicepresidencia primera.

El PRO ya anunció que irá por la vicepresidencia segunda del Cuerpo con la candidatura de Lospennato, ahora a cargo de la tercera. Los amarillos reclaman que son la tercera bancada más numerosa (37 diputados) después de UP (99) y LLA (39), y se disponen a desplazar de ese lugar a la UCR luego que de la ruptura de su bancada la redujo a solo 20 miembros bajo el sello oficial partidario. El macrismo tampoco olvida, que en 2023 un acuerdo entre la UCR, EF y la CC ungió en ese lugar a Cobos pese a que le correspondía al PRO por la cantidad de miembros como bloque.

La UCR propondrá nuevamente a Cobos que quedaría relegado a la vicepresidencia tercera, aunque la continuidad del mendocino como autoridad de la Cámara baja está en duda. Massot aspira ese lugar y trabaja en un acuerdo entre los mismos que colocaron al mendocino en ese lugar para ahora desplazarlo, pero no contaría con el apoyo de los radicales díscolos de Democracia para Siempre que responden a Facundo Manes donde, por ahora, priman "las ganas" de abstenerse en todos los cargos. El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, deberá esforzarse para sostener a Cobos.

Mientras que los cinco diputados del Frente de Izquierda (FIT) ratificaron su posición histórica de abstenerse en las votaciones de las autoridades de la Cámara baja. Todo se resolverá este miércoles a las 14, la hora para la que está citada la sesión preparatoria.