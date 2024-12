La FIFA anunció este martes la composición de los bombos para el sorteo de los grupos del súper Mundial de Clubes 2025, a realizarse este jueves desde las 15 en Miami, con lo que los hinchas de River y Boca ya arrancaron a hacer proyecciones y anticipar cruces.

El equipo de Marcelo Gallardo será parte del Bombo 1 debido al sistema de puntuación que clasifica al certamen, compartiendo la distinción con Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich, PSG de Francia, Flamengo, Palmeiras y Fluminense.

Los dirigidos por Fernando Gago, mientras tanto, figuran en el Bombo 3 junto a Al Hilal de Arabia Saudita, Ulsan de Corea del Sur, Al Ahly de Egipto, Wydad de Marruecos, Monterrey y León de México y Botafogo, flamante campeón de la Libertadores.

Hay que descartar de antemano la posibilidad de un Superclásico en fase de grupos, ya que el formato impide que coincidan clubes de la misma confederación en una zona.

El Bombo 2 está formado por ocho europeos: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus y Salzburgo de Austria en el 2.

Y el Bombo 4 tiene a Urawa Red Diamonds de Japón, Al Ain de Emiratos, Esperance de Túnez, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City de Nueva Zelanda y nada menos que el Inter Miami de Lionel Messi.

Vale recordar que este Mundial de Clubes extra large se jugará por primera vez en 2025 entre el 15 de junio y el 14 de julio, íntegramente en Estados Unidos. Se realizará cada cuatro años y su formato consta de una primera fase de ocho grupos de cuatro clubes cada uno, avanzando los dos primeros de cada zona a octavos de final.

Así las cosas, podría haber de entrada un Real Madrid-Boca o un reencuentro entre Julián Alvarez (Atlético) y River, pero en veredas opuestas. También un Messi vs. Boca o River o un Di María (Benfica) contra los argentinos, o un Messi vs. Di María, ¿por qué no? Se sabrá este jueves