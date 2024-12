El presidente Javier Milei tuvo su fiesta. Este miércoles fue anfitrión de una cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Argentina. En el hotel Hilton de Puerto Madero, militantes y trolls de LLA cantaron junto a funcionarios nacionales y algunos referentes de la extrema derecha mundial el himno de Estados Unidos y, al cierre de la jornada, el presidente dio un discurso lleno de insultos. Habló de la necesidad de dar "la batalla cultural para ganarle a los zurdos", pero obvió mencionar la quita de remedios a los jubilados, los aumentos en los servicios o la depreciación de los salarios. Sin embargo, se tomó más de una hora para hablar en contra "del comunismo", "del socialismo", criticar a los presidentes de la región que deberá ver el viernes en la cumbre del Mercosur, recitar frases bíblicas y explicar su "decálogo de cómo enfoca el gobierno la política". Por último, Milei dijo que el evento "sirve para coordinarnos internacionalmente y que los zurdos no nos entren por ningún lado". Además, citando a Lenin, propuso crear una "internacional derechista".

La cumbre de la extrema derecha mundial comenzó con el himno argentino, pero también con el norteamericano. Luego, siguió con la conductora del evento pidiendo aplausos para los Estados Unidos, Argentina e Israel. Página12 no pudo acceder a cubrir el evento porque, según intentaron justificar, "no había más lugar" (ver aparte). Lo cierto es que, durante toda la jornada, hubo decenas de sillas vacías y la capacidad del lugar no estuvo completa en ningún momento. No participaron Donald Trump, ni Elon Musk, más allá de que Milei los había invitado personalmente, y tampoco hubo grandes figuras. Sí estuvo la nuera del presidente de Estados Unidos, Lara Trump, presentadora de TV, y uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Eduardo.

El expresidente de Brasil tuvo que mandar un video porque por sus problemas con la justicia de ese país --que lo acusa de "haber participado activamente" en la trama golpista contra el presidente Lula Da Silva--, no pudo viajar. En su video intentó dar un giro extraño de los acontecimientos y dijo que “lo que pasó el 8 de enero no fue programado por la derecha, sino por la izquierda", y le agradeció a Milei por "refugiar en la Argentina a perseguidos políticos". También mandó un video Steve Bannon, exasesor de Trump, que dijo que “el destino de Sudamérica está en las manos de Javier Milei en esta causa global en la lucha contra los movimientos populares”.

Milei fue presentado como "personaje de TV y presidente de la Argentina" y entró cantando su clásica versión de Panic Show. El mandatario arrancó sin rodeos: dijo que es importante "dar la batalla cultural", y opinó que su gobierno "es el mejor de la historia". Luego felicitó al jefe de gabinete, Guillermo Francos, por su "muñeca" política y a su hermana Karina, que "logró hacer un partido en 6 meses".

Entre sus enemigos incluyó a los socialistas, a los que calificó como "zurdos, intelectuales, imbéciles y arrogantes", y añadió que "ellos avanzaron sobre un terreno virgen en las universidades, escuelas y la cultura porque nosotros nos retiramos". Allí cuestionó a los distintos gobiernos de la región sin pelos en la lengua y criticó a presidentes pasados, pero también actuales como Gabriel Boric de Chile, Lula Da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y a Nicolás Maduro de Venezuela al que calificó de "asesino criminal". A muchos de ellos, a los que calificó de "imponer una agenda de lo políticamente correcto", les deberá ver cara a cara el viernes en Montevideo durante la cumbre del Mercosur.

Vanidoso, Milei subrayó: "ellos fueron exitosos en lo cultural y político, pero como sus ideas son un espanto abrieron la posibilidad de que, de la mano de Trump, de Nayib Bukele y de nosotros, en el mundo se respiren nuevos aires de libertad". Allí había miembros del gabinete y también jóvenes de "Las fuerzas del cielo", encabezados por el twittero ultra violento, Daniel Parissini conocido, como el "Gordo Dan". Milei lo nombró varias veces y felicitó, sin decirlo, su frase de "me chupa la pija la opinión de los kukas". El presidente les gritó envalentonado y violento: "Necesitan proteger su cabeza, sus ideas. Hay que terminar con la basura del socialismo". "Estar juntos nos hace más fuertes y queda mucho camino en esta guerra", los arengó.

Luego de criticar a los políticos, a los que llamó "colonia de leprosos", y a los "periodistas ensobrados", aclaró que él no era político y que despreciaba a la política. Luego, de manera contradictoria, empezó a desglosar un "decálogo" de cómo él y su gobierno "enfocan la política".

Algunos de esos diez puntos mostraron la lógica de las medidas de gobierno de LLA. "Es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Si la salida es antipática mejor pasar rápido el mal trago", dijo. También sobre las diferencias ideológicas a las concibe como una guerra: "A diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero. Los espacios de poder que no ocupamos, los ocupa la izquierda", "Cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor", "Cuando el adversario canta 'quiero retruco', nosotros cantamos 'vale cuatro'"o "Dar la batalla cultural, no solo es recomendable, sino es una obligación". Y cerró con la máxima: "Nosotros dependemos una causa justa y noble más grande que nosotros".

Además de elogiar a Francos, Karina Milei, Manuel Adorni, el Gordo Dan, y Patricia Bullrich, el Presidente habló de Santiago Caputo. "Cuando le puse una patada en el culo a mi otro consultor fue porque quería que yo sea algo distinto a lo que soy. Una de las cosas geniales de Santiago es que me dijo que no había que cambiarme, sino ir de frente", remarcó y añadió: "Si vamos a terminar con mala imagen, al menos hagamos las cosas que están bien". Sin embargo, confesó: "somos el gobierno que mejor imagen tiene después de haber hecho el peor ajuste de la humanidad".

Por último, envió un mensaje a los aliados: "Si no pensábamos negociar antes, ahora que los resultados acompañan, menos", dijo. Para cerrar su discurso, Milei hizo algo insólito: citó a Lenin. “Sin teoría revolucionaria, tampoco puede haber movimiento revolucionario”, puntualizó y propuso crear "una internacional derechista", es decir --agregó-- "una red de asistencia mutua para defender por el mundo las ideas de la libertad.