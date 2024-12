DOMINGO 8

ARTE

Niños de la guerra Último día para visitar la exhibición compuesta por dibujos realizados en diferentes técnicas de jóvenes ucranianos. Detrás de las obras se descubren las historias de niños y adolescentes que llevan casi tres años viviendo bajo las bombas, y cuya infancia y juventud transcurren bajo el sonido de las sirenas, con apagones, en medio de duras noticias. Las obras de arte reflejan la visión del mundo de estos jóvenes artistas que, a pesar de las duras pruebas de la guerra, siguen creando cosas hermosas. Cada día se ven amenazados de muerte pero no dejan de estudiar, de superarse, de disfrutar de la vida, de crear.

De 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

ETCÉTERA

Edita en La Plata Última jornada de este encuentro de editoriales que propone, además de la exhibición y venta de la producción de más de 120 sellos independientes, actividades vinculadas con la producción literaria local, nacional y latinoamericana con eje en la poesía y la ficción. De la programación participarán escritores, escritoras y artistas de todo nuestro país. Del diálogo Escritura de las cuentas: Sobre la ficción económica en la literatura argentina participan Martín Gambarotta, Cecilia Pavón y Daniel Guebel. Coordina Francisco Magallanes.

A las 18.30, en el Museo Provincial Emilio Petorutti, Calle 51 e/ 5 y 6, La Plata. Gratis.

MÚSICA



Salsa de Barrio Nueva fecha para el festival de la nueva escena local de salsa, cancelado el domingo pasado por la lluvia. Se presentan cuatro orquestas y habra DJs, clases de baile y feria de productos. Como no podía ser de otra manera, el cierre será con fiesta.

De 13 a 19, en la Plaza Mariano Boedo, en Estados Unidos y Sánchez de Loria. Gratis.

Mutual Fest Se celebra la cuarta edición de este festival con una grilla de bandas diversas. Pablo Memi, bajista de Los Ratones Paranoicos, presenta su proyecto musical Centauros Club, formado por Juan Colonna, Dede Romano, Juan Cruz y César Branda. Se le suman Los Detonantes, liderada por Joaquín Carámbula, antes del lanzamiento de su nuevo disco. Pato Lange toca canciones de sus discos Tango en NYC y Una misión y los adelantos de su nuevo álbum solista. Colonna, proyecto solista de Juan Colonna, adelanta su debut; Tatito toca las canciones de su disco La espina y Facu Iñigo abre la noche en formato trío a pura elegancia y rocanrol.

A las 19, en Salón Pueyrredón, Av. Santa Fe 4560. Entrada: desde $10000.

CINE

Fuck you! Festival Escenario es una iniciativa que busca unir en un solo espacio la enorme cantidad de películas sobre música que se producen anualmente tanto en Argentina como en todo el mundo. Como parte de su programación, se proyectará Fuck you! El último show, documental que muestra imágenes inéditas de Sumo, la banda liderada por Luca Prodan. El film sigue los preparativos y desarrollo de un concierto histórico dos meses antes de que muera su líder. Luis García registra todo con su cámara cargada de la decisión necesaria para saber dónde mirar y qué escuchar para entender el carisma de Sumo.

A las 18, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

El zoo de cristal Una de las obras maestras de Tennessee Williams que explora de manera sumamente poética los contradictorios vínculos familiares, los sueños perdidos y deseos irrenunciables. Dirige Gustavo Pardi

Elenco: Ingrid Pelicori, Agustín Rittano, Malena Figó, Martín Urbaneja.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

LUNES 9

ARTE

Fotonovela Malba presenta la muestra sobre George Friedman quien, a través de las páginas de la fotonovela Idilio, se convirtió en el referente local del género. A lo largo de 15 años, participó en más de 700 números de la revista, publicando con un ritmo casi semanal un total de más de 14 mil fotografías. Influenciado por el film noir, Friedman fue un extraordinario fotógrafo, de gran cultura visual y dueño de un estilo que se fue desarrollando y refinando número tras número en las muchas fotonovelas que publicó en Idilio. El Museo exhibirá sus creaciones tanto en fotografías vintage como en el contexto gráfico de la revista.

En el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $8000.

ARTE

Gurfein + Riganelli El Museo Larreta y el de Artes Plásticas Eduardo Sívori inauguraron en conjunto la muestra Intermitencias, destellos y continuidades. Un encuentro inesperado entre Silvia Gurfein y Agustín Riganelli. La exhibición, curada por Teresa Riccardi, marca un punto de encuentro entre dos lenguajes artísticos que comparten resonancias profundas. En las piezas seleccionadas, la obra de los dos artistas converge en un repertorio que aborda motivos domésticos y naturales.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19, sábados, domingos y feriados de 11 a 20, en el Museo Larreta, Av. Juramento 2291. Entrada: $1000.

Soñar a borbotones Se presenta un mural creado por Alberto Passolini. El artista eligió la gota modernista como protagonista. Es decir, la gota y la salpicadura como símbolos del hacer artístico desde los años cincuenta hasta nuestros días. Curador: Raúl Flores.

Lunes y miércoles a viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $2500.

Atardecer de los pescadores Se exhibe la muestra de Victoria Volpini y Delfina Estrada, que dicen en el texto de sala: “En los últimos años caminamos por la costa y navegamos por algunos tramos de arroyos y ríos que atraviesan la ciudad y desembocan en el Río de la Plata. Recopilamos historias, fotos de amaneceres y atardeceres marcados por un horizonte de llanura; palabras de pescadores que conocen el río, la luna y las mareas, la migración de los peces. Nos inspiramos en las geometrías de las banderas náuticas, el lenguaje de los barcos y las texturas del grabado”. Curaduría: Álvaro Rufiner.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

TEATRO

Yo, Encarnacion Ezcurra Única función de la obra protagonizada por Lorena Vega y dirigida por Andrés Bazzalo. Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, artífice en la sombras de la Revolución de los Restauradores, es una figura maltratada por la historia oficial pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto. Tan apasionada por su esposo como por la causa política que los unía, nos encontramos con ella en los últimos momentos de su corta vida. Una política de agallas en un momento en que el orden de lo político les estaba negado a las mujeres.

A las 20.30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: desde $10000.

MARTES 10

MÚSICA

Divino Music Festival Por octavo año consecutivo, el Divino Festival reúne a los músicos de jazz más reconocidos en torno al percusionista y director argentino instalado en Francia, Minino Garay. Este año se presentan por primera vez en Argentina Noé Clerc en acordeón, músico polifacético nacido en el suroeste de Francia y Fabrice Alleman, saxofonista tenor y soprano, clarinetista, compositor, productor y director artístico: uno de los más grandes jazzistas belgas modernos. A ellos se les suman Fabrizio Fenoglietto en contrabajo, Franco Luciani en armónica y Minino Garay en percusión. Artista invitado: Pipi Piazzolla en batería.

A las 20 y 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $11000.

ETCÉTERA

Fogwill: muchacho punk La exposición exhibe el archivo Fogwill, compuesto por manuscritos, cuadernos personales, correspondencia, fotos, contratos editoriales y libros donados por su familia a la Biblioteca Nacional. Así se propone revisar su mirada incisiva, siempre a contrapelo de cualquier corrección política, como un ejercicio ineludible y sorprendente para quien quiera conocer su obra. Fogwill nació en Quilmes en 1941. Sociólogo interesado en la semiótica y el lenguaje publicitario, editor independiente de colegas admirados y marginados, poeta, lúcido analista, su obra no puede dejar de leerse en diálogo con la complejidad actual de la cultura política argentina.

De martes a domingos de 14 a 19, en el Museo del Libro y de la Lengua, Las Heras 2555. Gratis.

ARTE

Vestuario en escena Centrada en la figura de la vestuarista y escenógrafa argentina Graciela Galán, esta muestra está enfocada en el dibujo, elemento fundamental dentro del proceso creativo de la artista, cuya obra se nutre tanto de la historia del arte como de la sabiduría popular y de las tradiciones rurales. La exhibición, curada por Silvina Vicente, celebra el diseño de vestuario como disciplina fundamental del teatro, la danza y las artes escénicas.

De martes a viernes de 13.30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Xu Hongfei El artista chino llega al país para exponer algunas de sus esculturas. Nacido en Yangjiang en 1963, ha realizado más de 40 muestras individuales en más de 20 países y muchas de sus obras han sido expuestas en el espacio público de ciudades como Roma, Sidney, París, Florencia, Berlín y Los Ángeles.

De 9 a 18, en el edificio de la Legislatura Porteña, Perú 160. Gratis.

MÚSICA

San Martín Vampire En el marco del Ciclo Visagë se presenta San Martín Vampire con su nuevo material Gris de Neón. Tanto en Debut y Despedida (1999) y en Aspic (2020), como en su nuevo lanzamiento, la tríada constituye una referencia para la modernidad actual de Sudamérica. El grupo está formado por Sergio Pángaro, Fabio Pastrello y Jim López. SMV se presenta junto a Los Mudos, la banda de Martín García Reinoso, Gonzalo Córdoba y Juan Carena.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

MIÉRCOLES 11

ETCÉTERA

¡Hoy en cartelera! Un recorrido visual por la evolución del cine y el teatro en Argentina a través de 100 afiches, que deja entrever la diversidad del diseño gráfico que ha acompañado a ambas disciplinas en las últimas décadas. La muestra destaca la calidad de la comunicación visual al mismo tiempo que se complementa con otras actividades. Participan Alejandro Ros, Andrés Mendilaharzu, Boogieman Media, Bordenave & Cardinali, Depto. de Diseño TGSM, Depto. de Diseño TNC, Diego Berakha, Martín Lehmann, Nico Risso, Pablo Bologna, Romina Del Prete y Renata Schussheim, entre otros.

Hasta el 15 de diciembre, de miércoles a domingo de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Mujer Cebra Después de un 2024 arrasador, habiendo recorrido toda la Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México, Mujer Cebra cierra el año en el Teatro Vorterix. Consagrados con hitos como haber formado parte del Lollapalooza Argentina 2024, ser opening del show de Interpol en el Luna Park y haber tenido tres nominaciones a los Premios Gardel, coronan el año además tras haber formado parte del soundtrack de la serie Cromañón, con una reversión de “Triste canción de amor”.

A las 21, en el Teatro Vorterix, Av. Lacroze 3455. Entrada: $15000.

ARTE

Tecnopoiesis Se presenta una exhibición que reúne instalaciones, objetos escultóricos, proyecciones, fotos y videos de los artistas Lena Becerra, Aun Helden, Juan Pablo Ferlat, Eva Moro Cafiero, Penny Di Roma, Angel Salazar, Roma Blanco y Celeste Martínez Aburrá. Cuenta su curadora Agustina Rinaldi: “Mediante herramientas tecnológicas duras y blandas, los artistas alcanzan la instancia más elevada de la técnica: la creación artística”.

De miércoles a domingos de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

La fábula de la razón Esta exhibición de obras de jóvenes emergentes y grandes referentes de la escena del arte contemporáneo busca superar los binomios antagónicos del pensamiento moderno occidental. Explorando los límites entre un concepto y otro, las obras exhibidas desnaturalizan los modos de percibir, sentir y aprender que limitan nuestra forma de habitar el mundo a partir de imaginarios dominantes. Exponen: Gisela Banzer, Abril Barrado, Sofía Bohtlingk, Laura Palavecino, Cristina Schiavi y Tamara Stuby, entre otros.

En el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

La década perdida Se presenta el libro de José Luis Visconti, editado por Taipei, que propone un acercamiento a las manifestaciones de la antipolítica en el cine argentino producido entre 2009 y 2019. Visconti analiza una serie de películas que cimentaron el avance de expresiones ligadas al rechazo a la política, la configuración de una sociedad que se aleja de las respuestas colectivas y que incluso intenta volver a cuestionar las políticas de memoria, verdad y justicia. Participan Nicolás Prividera, Clara Kriger y el autor.

A las 18, en Librería Otras Orillas, Gral. Lucio Mansilla 2974. Gratis.

JUEVES 12

CINE

Cine argentino Acompañando la publicación de los dos volúmenes de Cine argentino: Hechos, gente, películas de Fernando Martín Peña, este ciclo propone un recorrido por la historia del cine nacional. No es una historia alternativa sino una historia que parte de una película particular, un director representativo, para remontarse de allí a los rasgos generales de cada período. Un trabajo de investigación exhaustivo que recorre desde finales del siglo XIX hasta nuestra contemporaneidad. Hoy se presentarán los libros y posteriormente se proyectará La ley que olvidaron, de José Ferreyra + Mosaico criollo.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

MÚSICA

Muerejoven La migración del freestyle a la música y una consolidación de esta industria sentaron las bases de un movimiento que no para de crecer. La figura de Muerejoven es un gran exponente. El rapero presentará La vida real, su segundo disco. Con una propuesta minimalista pero de enorme potencia, será una noche donde el artista fusionará su estilo más crudo y potente con sus nuevas composiciones.

A las 20, en Niceto Vega, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $12000.

Gente Conversando Se presenta en vivo la banda de Guillermo Masse. Gente Conversando evidencia la profundidad de sus letras vertiéndolas en pasajes calmos, donde sobresalente un alto componente literario y la politización paródica. Su música remite a la frontera musical entre los ’80 y ’90 en un post-punk que se torna bolichero y ofrece estribillos apáticos. Estarán junto a Fraxu.

A las 19.30, en Salón Pueyrredón, Av. Santa Fe 4560. Entrada: desde $5000.

Bestia Bebé La banda se formó en el sello Laptra, del que surgieron bandas como 107 Faunos o El Mató a un Policía Motorizado. Desde su debut en 2013, con un disco que tenía el mismo nombre que la banda, le trajeron al indie riffs de guitarra y rock barrial con odas a la amistad, canciones de amor, fútbol y superhéroes. En 2023 presentaron Vamos a destruir, el quinto álbum de la banda, que terminó de instalarla como un grito de libertad creativa.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $12000.

CINE

Un tal Mario Mariana Mactas comparte el documental que cuenta la historia de su padre. En los ‘70, alrededor de la revista Satiricón, una generación brillante de periodistas creó un estilo que dejaría huella. Mario Mactas era uno de ellos. También en esa época, debió huir del país. El exilio abrió un paréntesis en su vida personal y profesional. Fueron diez años que modificaron su relación con la Argentina. Desde su retorno, su forma de pensar la actualidad poco convencional, lo convierte en un referente singular. En tiempos de información digital y fake news, su figura evidencia una nueva forma de adultez mayor.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

VIERNES 13

MÚSICA

Juana Molina Después de haber recorrido Japón, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica con más de cien conciertos durante siete años, Juana Molina cierra esta etapa despidiendo su último disco de estudio, Halo, junto al baterista Diego López de Arcaute. Dice la artista: “Cuando era más joven, pensaba que los conciertos debían sonar iguales a los discos. Pero los años pasaron y empecé a sentir que las canciones, algunas, tienen vida propia y me piden a los gritos que les ponga otra ropa. Siguen siendo ellas mismas pero, como nosotros, con otro peinado o vestidos que antes no usábamos. Esto hace que las canciones sean inmortales”.

A las 21, en Club Deseo, Av. Chorroarín 1040. Entrada: $15000.

ETCÉTERA

Clara y confusa Cynthia Rimsky presenta su último libro y conversará con Pablo Katchadjian. Clara y confusa ha sido galardonada con el Premio Herralde de Novela 2024. “No es casual que esta historia llegue a sus vidas. Significa que están preparados para entender que ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado”, dice el narrador, que ha empezado a trabajar como plomero. De camino a la casa de un cliente que asegura oír ruido de agua en una pared –una fuga fantasma porque no hay rastro de humedad–, se detiene ante la cristalera de un centro cultural en el que hay una exposición. En la sala vacía, la artista descuelga uno de sus cuadros y hace algo inaudito. La artista se llama Clara y el narrador queda atrapado por esa acción, que será el inicio de una historia de amor y dependencia con límites torturantes.

A las 18.30, en Libros del Pasaje, Thames 1762. Gratis.

MÚSICA

Tigre Ulli Despide el año el proyecto formado por María Zamtlejfer, ex Las Ligas Menores. Volverá Tom Quintans en batería, después de tocar con los Faunos y no será su última aparición. Reagrupaciones de sus miembros, nuevas formaciones y músicos tocando en varias bandas son rasgos que caracterizan a los artistas convocados: el carácter cooperativo del indie argentino dispuesto a darlo todo y de valerse de los suyos.

A las 20, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: desde $9000.

Hojas por el barrio La banda nacida en La Plata presenta su nuevo sencillo "Botella" previo a la salida de su nuevo trabajo discográfico en el 2025. Con cuatro discos y alrededor de 500 recitales por todo el país, ofrecen un sonido influenciado por el indie, el punk rock, el garage rock y el rock de los ‘90 en Argentina.

A las 20, en El Emergente, Acuña de Figueroa 1030. Entrada: desde $9000.

Estaciones Para celebrar los 20 años del disco de Rosario Bléfari, se presenta Bajo las espinas corre el agua, un homenaje en el que más de 20 artistas van a estar interpretando todas sus canciones. El micrófono estará abierto para quien quiera sumarse cantando, recitando o lo que les inspire la noche. Participan Mileth Iman, Santiago Santiago, Desaria, Donna Sgarbi, Chiara Girimonti, Juana Solassi, Contacto Visual, Gonzalo Lamarque, Victoria y Paz Asubarrena, Valeria Valei, Justo Bautista, Mora (de Mora y Los Metegoles) y más.

A las 21, en Cosmiko Galería, 71 y 10, La Plata.

SÁBADO 14

TEATRO

La mujer puerca A 14 años de su estreno, vuelve por dos últimas funciones la obra de Santiago Loza. Una mujer ha vivido a pleno para conseguir la santidad. No lo ha logrado, tiene naturaleza puerca. Es mundana, terrenal. El deseo de beatitud no conjuga con su ser: la tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. La mujer puerca es la historia de una huérfana. Está dedicada a la tristeza de los huerfanitos en su periplo errante buscando un lugar de origen. Y a la necesidad y la necedad de amar cuando alrededor hay silencio. La obra está dirigida por Lisandro Rodríguez y protagonizada por Valeria Lois.

A las 19 y a las 21, en Estudio Los Vidrios, Donado 2348. Entrada: $14000.

CINE

Viejo, nuevo, prestado Tras su estreno mundial en la Quincena de Realizadores de Cannes, haber ganado el premio a la Mejor Película en Ficunam y en Gijón, y haber formado parte de la programación de Contracampo, llega a salas la película de Hernán Rosselli. Los Felpeto administran desde hace algunas décadas un negocio de apuestas de quiniela. La empresa familiar funciona en una pequeña vecindad de casas blancas en el sur del conurbano bonaerense. Maribel es la encargada de coordinar un grupo de operadores que computan las apuestas en el living de su casa. Alejandra, su madre, vive en una casa idéntica a unos metros de distancia, donde funciona la administración. Algunos capitalistas del juego fueron allanados en los últimos días y el clima en el barrio está enrarecido. Se habla de purgas en la policía y grandes movimientos de dinero. Nadie sabe cuánto hay de verdad en los rumores y las noticias en la tele.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano 3415. Entrada: $5000.

Sábados de superacción El Recoleta proyectará Las minas del rey Salomón, dirigida por Compton Bennett y Andrew Marton. Esta versión de la novela cuenta con dos actores de los más taquilleros de los años ‘50, Stewart Granger y Deborah Kerr. Además, tuvo la intención, lograda en gran medida, de registrar África tal cual era. Un ejemplo del gran cine de aventuras que Hollywood supo hacer.

A las 16.30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Dietrich El proyecto fundado por Hakinen y Frisco se instaló en el under porteño como un secreto a voces. Luego de una disolución silenciosa en 2015, volvieron a los escenarios en 2023 y este es su tercer show de regreso. Su sonido logra mantener la lógica de la música electrónica de pasajes largos y loopeados, transiciones lentas y un tratamiento sonoro delicado.

A las 20, en Niceto Club, Vega 5510. Entrada: desde $15000.

Coplas para la luna A veintiocho años del lanzamiento de Coplas para la luna, disco de la renombrada cantante Silvia Iriondo que marcó un antes y un después dentro de la interpretación de la música argentina de raíz folklórica, la artista se presentará junto a Carlos "Negro" Aguirre en el piano, Quique Sinesi en guitarra y Jorge Fandermole en canto. Artistas invitados: Mariana Grisiglione, Mora Martínez y Sebastián Tozzolla.

A las 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.





