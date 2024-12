En medio de un "ataque feroz" a mujeres y diversidades y como conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, Queridas -medio y consultora especializada en género- convoca a un encuentro de música en vivo y muestras artísticas. Con la participación de Lula Bertoldi, Sofía Viola y Paula Maffía, el acontecimiento de este domingo será un homenaje a María Elena Walsh. "Es una figura clave en nuestra historia y cultura, que pasa de generación en generación; cruza ideologías y edades y abraza en medio de tanto odio", dice a Página/12 Micaela Kamien, organizadora. "Personajes históricos como el de María Elena pueden ser llaves para hablar de derechos, igualdad, justicia social, discriminación y violencias", desliza. Opinan Maffía, Viola, Bertoldi y Graciela García Romero.



Se trata de una nueva edición del "Encuentro Arte por la Igualdad", que desde 2018 toma fechas clave del calendario de género para realizar eventos que apuntan a "sensibilizar y generar un cambio". El Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres es el 25 de noviembre y esta actividad iba a realizarse antes, pero no se pudo por cuestiones climáticas. Con propuestas culturales para todas las edades, la sede será el jardín de la tienda Arredo en Almagro -Medrano 555-, de 16.30 a 19.30 (entrada gratuita, capacidad limitada). La empresa organiza junto a Queridas.

Las músicas ofrecerán al público los himnos de MEW y se podrán visitar distintas muestras. Habrá una exposición de ilustraciones de artistas comprometidas con la igualdad -como Maitena-; proyección de fotografías de la compositora tomadas por Sara Facio y videos en los que reflexiona sobre el tópico en cuestión; fanzines creados por mujeres que vivieron episodios de violencia; y una exhibición literaria que incluye la obra completa de la artista, reeditada este año por Penguin Random House, junto al libro El Feminismo (recopilación de textos que escribió durante medio siglo). A esto se suma un espacio para las infancias (con canciones en vivo, narración de cuentos, talleres y otras actividades recreativas). Conducirá Sol Despeinada.

Fue precisamente el libro El feminismo (Alfaguara) -con textos sobre "cuestiones de género, violencia machista, misoginia, mandatos patriarcales", publicados en diarios, revistas, compartidos en escenarios, discos y columnas de radio- el que dio el pie a Kamien para pensar esta edición de Arte por la Igualdad. Dice, sobre este punto, la fundadora y directora de Queridas, licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente: "María Elena fue una gran defensora de los derechos de las mujeres, pero se la conoce más por sus canciones y libros para las infancias. Me sorprendió el libro. Desconocía que había escrito tanto sobre el tema, que había publicado textos feministas mucho antes de que naciera el movimiento Ni Una Menos en Argentina y cuando nadie imaginaba la marea verde ni la revolución de las pibas". El evento, entonces, rescata esta faceta de "la diosa del mundo de las infancias". "Fue pionera, se animó a lanzar ideas filosas, conceptos incómodos", define Kamien.

García Romero es directora de la Fundación María Elena Walsh, creada por Facio con el propósito de difundir la obra de la autora destinada a los adultos. Fue la fotógrafa, fallecida en junio de este año, quien comenzó a reunir los textos de El feminismo. "Fue una de sus últimas tareas, completada por mí. Siento que el libro está llegando a los sectores feministas más jóvenes, a las chicas que todavía no conocen la magnitud que tuvo María Elena en la lucha por el tema de género en las décadas del '60 y '70. Estamos expectantes sobre cómo estos eventos parecieran mostrar el impacto que María Elena está teniendo en los grupos más jóvenes feministas".

En este contexto "se niegan la desigualdad de género y las violencias por razones de género, dejando a las personas que la viven desamparadas", sentencia Kamien. La propuesta cobra un sentido especial en un escenario social y político de estas características. "Desde que asumió este Gobierno las mujeres y diversidades sexuales hemos sido claro foco de ataque feroz, contra nuestros derechos, nuestra lucha histórica tanto en el plano de las políticas públicas como a nivel simbólico. Cada día nos quitan algo más o amenazan con hacerlo", expresa la organizadora y se refiere al vaciamiento de programas, los recortes y las trabas en la ayuda para personas en situación de violencia, poniendo como ejemplo la caída del 98 por ciento del alcance del Programa Acompañar o el desmantelamiento de la línea 144. "Es un retroceso brutal. Y pensar que hemos sido un país faro a nivel regional. Por todo esto, necesitábamos realizar este encuentro, hacer algo, juntarnos, darnos cobijo, desde el arte y bajo la sombra de María Elena", concluye Kamien.

Participan del encuentro, también, la Casa-Museo María Elena Walsh, Editorial Chirimbote, la ONG Shalom Bait (ONG que asiste a mujeres en situación de violencia) y el Programa contra el acoso callejero “Stand Up”, de L’Oréal París.

Otras voces

Paula Maffía: "Estoy muy feliz de ser convocada a un evento que gira en torno a la figura de María Elena Walsh. La vida muchas veces me pone delante de su legado, por fortuna. En lo personal una canción suya, 'Canción de bañar la luna', me generó un destello a muy temprana edad -tres años nada más-, en la mente y el corazón, que me hizo entender que yo iba a vivir por el resto de la vida con un enamoramiento inexplicable hacia la música. Después la fortuna hizo que yo pudiera vivir con la música y de la música, pero ese es otro cantar. Mi enamoramiento por la obra de MEW es tan antiguo como yo. Es una de las autoras más prolíficas, geniales, versátiles y arriesgadas que tuvo la pluma argentina, tanto en música como en literatura y teatro. No se conformó con un solo tipo de dispositivo, ni hablar de su militancia feminista y queer para lo que era la época. Hizo algo muy poderoso que es cantarles a las infancias y enseñarles que las canciones no son solamente cuentos sino también dispositivos de denuncia. Nos dio obras que escuchamos por el resto de nuestras vidas a las que les seguimos encontrando capas de significado y grandeza. Nos formó la mente, la moral, el corazón. Es un honor compartir el evento junto a las voces increíbles de mis colegas y con convocatoria de Queridas, y es muy notable que una empresa apoye esto, en un momento en que el contexto sociopolítico pareciera solamente tener respuestas de sí msimo en relación a la violencia de género, la homofobia, los ataques a la visibilidad y a todo lo obtenido en relación a los derechos de mujeres, infancias y disidencias".

Lula Bertoldi: "Vamos a estar junto a otras enormes y valiosas mujeres haciéndole homenaje a María Elena y todo lo que ella implica. Será una reunión de mujeres, voces, plumas; un montón de cosas que tienen que ver con el arte, no solamente musical sino también gráfico, con la presencia de Maitena. María Elena supo juntar a todas esas voces siempre y ser un lugar de encuentro de muchas cosas por las que luchamos. Creo que estaría súper cómoda en esta reunión también. La vamos a traer un poquito a hoy con sus canciones, escritura, imágenes... Lamentablemente algunas cosas no han cambiado tanto. Siempre la traemos a colación porque ha sido una gran vocera de verdades y movimientos".

Sofía Viola: "Es muy significativo este encuentro con estas mujeres, homenajeando a una gran artista y ser humano. Me encanta participar de esto y saber que existen estos espacios de reflexión acerca del género, que parecía ser una materia ya aprobada, y al final vemos que el mundo va hacia otro lugar. No me resultan para nada ajenas las letras, las composiciones de María Elena, que están vigentes al encontrarnos hoy en este mundo del revés".