La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó un anuncio este viernes que generó entusiasmo entre los usuarios de videojuegos: se sumará al Metaverso de la plataforma Guardians of the Ball, que recientemente incorporó al Atlético de Madrid y ya tenía a Argentinos Juniors, Gimnasia La Plata o a la marca Maradona, por ejemplo.

Muy lindo todo pero, claro, primero habría que ver qué significa "metaverso". Una definición habla de "entorno virtual de tres dimensiones que es parte de un juego de rol inmersivo en línea, mundo ficticio y de realidad aumentada". Mientras tanto, en materia de etimología, hay que decir que meta significa "más allá" y verso, "universo".

Así las cosas, Guardians of the Ball, compañía argentina por cierto, pertenece a la categoría de plataformas online de realidad virtual, tales como los afamados Second Life o el Pokemon Go.

"Es un tremendo honor para nosotros trabajar junto a la AFA para llevar a la Selección Argentina al Metaverso del Fútbol. Estamos construyendo un ecosistema impulsado por los hinchas, disponible 24x7, que combina gaming (juegos), desafíos comunitarios, datos en tiempo real, chats con otros fans y la celebración del legado de la Selección. Esta propuesta eleva la pasión por la Albiceleste a un nivel nunca antes visto, más allá de los 90 minutos de juego, creando una comunidad donde el amor por la Selección no tiene horarios ni fronteras", declaró el CEO de la plataforma, Alan Cura, en el sitio oficial de la Asociación.

El acuerdo entre las partes es una oportunidad de marketing de acuerdo a la propia AFA, que la posiciona "como uno de los líderes en la adopción de tecnologías emergentes en el ámbito deportivo, siendo la Selección Argentina, el primer representativo nacional en el mundo en incorporarse al Metaverso del Fútbol".

"Estamos encantados de formar parte del ecosistema de Guardians Of The Ball. Esta es una oportunidad extraordinaria para ampliar nuestra presencia digital y ofrecer a nuestros seguidores, tanto actuales como futuros, experiencias innovadoras que los conecten aún más con nuestra Selección. El fútbol no sólo vive en la cancha, sino también en la forma en que nuestros hinchas lo experimentan. Con esta asociación, estamos preparados para el futuro. Este nuevo paso refuerza el posicionamiento de AFA como referente de la industria deportiva global", declaró al respecto el Chiqui Tapia.

Además del Bicho o el Lobo, en la plataforma también están Atlanta, Central Córdoba y Güemes de Santiago del Estero, Temperley, Dock Sud y Talleres de Remedios de Escalada entre los clubes argentinos.