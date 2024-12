Este domingo, la universidad del oeste invita a disfrutar de un día de arte y territorio gracias a la tercera Jornada de Imaginando Territorios, la muestra de presentación de proyectos del programa de imágenes del NorOeste Conurbano. Esta vez, será en el Museo Histórico José Altube de José C Paz.

Construido desde la Secretaría de Investigación y el Instituto de Estudios para el desarrollo productivo y la innovación de la universidad, el objetivo del proyecto es indagar cómo el territorio de José C. Paz se configura y construye visualmente en los medios de comunicación y el acervo cotidiano de sus habitantes. A cargo de Sebastián Russo, docente e investigador en Ciencias Sociales de la UNPAZ, los alumnos trabajan con imágenes, dispositivos visuales y formas de intervención/representación territorial. Buscan recuperar la imagen como una forma del conocimiento. Incluso han realizado pegatinadas en las calles con fotos que acercaron vecinos de sus álbumes personales y que dan cuenta de la transformación del espacio.

La jornada será una vez más junto al Archivo Memoria Barrial del Bachillerato Raíces de Las Tunas y el Mapa del Encuentro de Malvinas Argentinas de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Una jornada de producción de imágenes en un contexto en el que no solo la universidad está puesta en duda, sino también de estos barrios y regiones que son maltratadas simbólicamente y que a partir de estos relatos generan una lógica de autoconocimiento además de posibilitar imaginarse más allá de las visiones impuestas

Por un lado, presentarán videoensayos personales del proyecto “Imaginaciones Comunes”, en el que los estudiantes exploran las formas de lo común –entre lo habitual y lo “vulgar”- en sus territorios y le otorgan una retórica ensayística de expresión, generando tentativas situadas que se alejan de los modos fetiches habituales para imaginar el conurbano. Expondrán sus trabajos: Tomás Manzo, Victoria Gurrieri, Rocío Martínez y Solange Martin. Explorarán las manos, los restos, lo colectivo y el fondo, respectivamente.

Por otro lado se expondrá una nueva versión de Álbumes que narran, trabajo colectivo de narración de fotos por vecinos, esta vez indagando relatos y fotografías de los barrios de José C Paz Las Heras y Las Ranas, este último tomando su nombre de una lindera vieja laguna sobre la cual hoy está instalado un hipermercado.



Presentarán sus trabajos los proyectos de Lucila Escobar, profesora de geografía y fotógrafa que traerá junto a sus estudiantes la Muestra In-Visibles del Instituto Marechal de San Miguel; Fabián Acosta de Ojo Negro Comunicación Conurbana, que presentará el foto libro del Festival Territorio; Andrés Chamorro, coordinador de talleres del proyecto Potencia Conurbana de la Secretaría de Extensión de la UNPAZ; y Gustavo Ruggiero y Pablo Gullino, que comentarán la tesis donde vinculan imagen y territorio de la Maestría en Comunicación e Interculturalidad de la UNGS que dirigen.



Además, habrá lecturas desde imágenes del grupo ReVuelos y las músicas de @lluviaa.ok y el zurdo Machuca. El cierre de la jornada será el conversatorio “Arte, Política y Territorio” entre Eduardo Balan (referente del Culebron Timbal) y el artista visual Eduardo Molinari (responsable del Archivo Caminante), que será moderado por Sebastián Russo.

“Nosotros lo que intentamos hacer es incluso mirar aquello que no se ve, es decir, lo cotidiano, no necesariamente ni maravilloso, ni majestuoso, ni bondadoso, ni curioso, simpático, sino que trabajamos con una esquina cualquiera, una imagen cualquiera y la cargamos de narración. Entendemos que ahí la imagen pierde su estatuto de espectáculo y rompe con lo cosificado", afirmó Sebastián a este diario sobre los encuentros del proyecto Imágenes e imaginarios en Territorio, donde desafiar contra el estigma y la fetichización es la intención principal.

Integran el proyecto Guadalupe Samudio, Jose Peñaloza, Victoria Gurrieri, Solange Martin, Mariela Sanchez Mina y Paula Ghidella.

“Decimos que el conurbano está fetichizado, de algún modo, en un doble registro. Tanto en la forma del estigma, donde uno puede ubicar los medios masivos de comunicación como unos de los mayores propagadores de la idea del conurbano como un espacio vinculado al peligro, a la inseguridad, a la violencia, a la pobreza. Pero también hay otro fetiche que es la romantización, que actúa del mismo modo. Lo cosifica en términos de algo sin problemas, o con los problemas vueltos algo plausible de ser celebrado. El problema que tiene esta mirada es que elude los problemas, que efectivamente existen”, afirma Russo.



"Un archivo, un atlas, un conjunto de imágenes que hagan del territorio una cosmogonía, una constelación de experiencias e interpretaciones y no un fetiche, como habitualmente se le adosa al conurbano en general y al tercer cordón y a José C Paz y alrededores en particular", afirman desde su Instagram. Todos sus trabajos están siendo recopilados en un atlas visual titulado "Atlas Visual Paceño", que documenta la vida en José C. Paz desde múltiples perspectivas y desafía las percepciones convencionales.