Franco Colapinto largará último este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, el último -valga la redundancia- de la temporada 2024 de la Fórmula 1 y acaso también su despedida de la máxima categoría del automovilismo mundial, a falta de certezas sobre su futuro.

La carrera se llevará a cabo en el circuito de Yas Marina, ubicado en una isla artificial de ese mismo nombre, arrancará a las 10 (hora argentina) y podrá verse por streaming a través de Disney+ y por televisación en Fox Sports.

El piloto argentino de Williams no pudo pasar de la Q1 este sábado, terminando en el puesto número 19. Pero como tanto él como su compañero de equipo, el tailandés Alex Albon (fue 16º y tampoco pasó la Q1), acarreaban una sanción de cinco lugares por un error de la escudería, largará desde el fondo, aunque cerca de nombres pesados que también tuvieron un mal sábado, como Charles Leclerc (Ferrari, 19º) y Lewis Hamilton (Mercedes, 16º).

"Una lástima porque estábamos en una buena posición para este fin de semana pero la verdad es que el auto no quedó como hubiéramos esperado, no fue una gran qualy, pero es lo que hay", declaró el pilarense ayer, en referencia a los daños que sufrió su monoplaza el viernes y le complicaron la historia este sábado.

Vale recordar que la FIA sancionó a los Williams por realizar un cambio de piezas en las cajas de cambios de los dos monoplazas, profundizando un fin de semana difícil para la escudería británica. Y en el caso de Colapinto, la complicación es todavía mayor dado que luego de una buena primera práctica el viernes (fue 7º) tuvo un despiste en la segunda que le dañó el piso del auto.

"La verdad es que después de ayer el FP2 (Práctica Libre 2) me rompió mucho el piso, lo reparamos pero perdí más de diez puntos, es un montón... Obviamente no teníamos para reemplazar las partes y fue muy costoso los daños, perdí más de diez puntos en más de tres décimas, es un montón de performance", ahondó Franco, que deberá lidiar con el Williams en flojas condiciones ya que no existe ninguna posibilidad de modificar ningún componente de su monoplaza, ni la escudería tiene ningún repuesto para colocar.

"Veremos qué podemos hacer... creo que tenemos una chance de avanzar. Hay que ver qué pasa, es una carrera muy larga y la última de la temporada. Siempre pasan cosas", esperanzó, de todos modos, el argentino, atento a la expectativa que genera su presencia en la F1.

Mientras tanto, en un aspecto más general, con Max Verstappen ya consagrado, el interés en el GP emiratí pasa por el campeonato de constructores que tiene peleando a McLaren (640 puntos) y Ferrari (619).

Así las cosas, este será el orden de largada: Norris (McLaren), Piastri (McLaren), Sainz (Ferrari), Verstappen (Red Bull), Gasly (Alpine), Russell (Mercedes), Hulkenberg (Haas), Alonso (Aston Martin), Bottas (Kick Sauber), "Checo" Pérez (Red Bull), Tsunoda (Racing Bulls), Lawson (Racing Bulls), Stroll (Aston Martin), Magnussen (Haas), Zhou (Sauber), Hamilton (Mercedes), Doohan (Alpine), Albon (Williams), Leclerc (Ferrari) y nuestro Colapinto (Williams).