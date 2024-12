Si tienen una idea, póngala en práctica; armen grupos. Este fue el consejo de Estela de Carlotto. Y eso fue lo que se hizo en el octavo encuentro federal de derechos humanos, cuando cientos de militantes se reunieron en la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). El cierre del evento –que buscó ser un envión contra el agobio que significa el gobierno de Javier Milei– estuvo en manos, entre otros, de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el diputado nacional Máximo Kirchner y el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. “La historia sigue –insistió Estela–. Bajar los brazos, no. Vamos a seguir luchando para que en nuestro país exista la justicia”.

Desde las nueve de la mañana, las aulas de la sede de la Undav de la calle España se llenaron con militantes que venían a discutir la situación de los derechos humanos. Se fueron dividiendo en comisiones en las que hubo debates y exposiciones. Violencia institucional, juicios de lesa humanidad, archivos y espacios de memoria, seguridad democrática, comunicación, universidad, diversidades, pueblos originarios, trabajo, identidad, salud mental, personas mayores y discapacidad: fueron algunos de los ejes que se analizaron durante la jornada.

De la mesa de juicios de lesa humanidad salió, por ejemplo, la preocupación sobre el hábeas corpus que presentaron las organizaciones afines a los represores como un intento para forzar la prisión domiciliaria de los criminales de la dictadura. Para que todos los asistentes del encuentro estuvieran al tanto, Horacio Pietragalla Corti –presidente de la Red Federal de Derechos Humanos, que organizó el evento– le pidió a Jorge Auat, el extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), que explicara la situación. “Lo que se busca con el hábeas corpus es impunidad –alertó el exfiscal. Tenemos que estar preparados porque vienen por ahí”.

En las comisiones se mezclaban militantes con largas trayectorias y pibes o pibas que recién están dando sus primeros pasos. Los más jóvenes, muchas veces, les decían que tenían que tener esperanzas. “No todos somos admiradores del Gordo Dan”, dijo un estudiante de Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen). O Violeta Presta, presidenta del centro de estudiantes del Carlos Pellegrini, les advertía a los más grandes que la transmisión intergeneracional no se acaba en las redes sociales, sino que había que poner un ojo en el estado de la educación.

“La sociedad no es negacionista ni relativiza lo que fue la dictadura. Lo que pasa es que hace muy poquito no estuvimos a la altura de las circunstancias”, evaluó Pietragalla Corti en la reunión final del encuentro. El exsecretario de Derechos Humanos llamó a hacer caso omiso a las provocaciones de Milei o Victoria Villarruel. “Lo que queda en la historia son las 1200 condenas, los sitios de memoria, los pibes y las pibas que se tatúan un pañuelo”.

A su lado, estaba Jorge Calzoni, rector de la Undav, que recordó que el lunes se cumplirán quince años desde que Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley de creación de la universidad. Se esperaba que Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, estuviese presente, pero no pudo ir y mandó un mensaje. “Este encuentro es una de las maneras en las que demostramos que seguimos resistiendo. Tengan la certeza de que todes estamos demostrando que no nos han vencido”, se la escuchó decir.

Hubo pedidos por la libertad de Milagro Sala, la dirigente de la Túpac Amaru. Ella también envió un audio para ser parte del encuentro. “Mucha fuerza y simplemente la patria se defiende”, alentó.

Delfor “Pocho” Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja, había traído el nombre de Milagro Sala en su exposición que despertó varios aplausos. “Nos han derrotado, pero no nos han vencido”, exclamó. “Estamos condenados a la vida y a la esperanza. Estamos condenados a la lucha. Nos condena nuestra historia. Nos condenan también los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos y los mártires de nuestro pueblo”, dijo. Santiago Osuna, militante de H.I.J.O.S y de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco, también reclamó unidad para lo que viene.

Unidad en la diversidad

“Necesitamos ser rebeldes frente a las injusticias –contestó el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel. Si este gobierno sigue tres años más, va a vender hasta el Obelisco. Se necesita la unidad del pueblo en la diversidad”.

El dirigente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) dijo que le preocupaban los diputados o senadores que “se vendieron por 30 monedas” y reclamó una reflexión acerca de por qué llegamos a este gobierno. Máximo Kirchner, a su lado, lo escuchaba y levantaba los ojos como si estuviese mirando hacia el cielo.

El diputado coincidió en la necesidad de reflexionar para que no vuelva a pasar dos veces lo mismo y reafirmó su oposición a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que llevaron adelante Alberto Fernández y Martín Guzmán. “No hubo una discusión por lugares o por poder. Era por entender que ese acuerdo iba a empeorar las condiciones de vida de nuestra gente”, dijo Máximo Kirchner –que también se refirió al “saqueo” que promueve la actual administración. “Hoy empezamos a ver un poquito mejor cómo se consiguió la Ley Bases”, deslizó en alusión al episodio del senador Edgardo Kueider llevando 200.000 dólares a Paraguay.

Al cierre de su exposición, Máximo Kirchner --que llevó los saludos de CFK-- llamó a predicar con el ejemplo. “Cuando decimos primero la Patria, no decimos primero Cristina, primero Axel o primero Máximo”, dijo en referencia al gobernador bonaerense con quien ya hizo públicas sus diferencias.

Santiago Osuna, Adolfo Perez Esquivel, Estela de Carlotto, Máximo Kirchner, Horacio Pietragalla Corti, Jorge Calzoni y "Pocho" Brizuela. Gentileza: Gabriela Hernández - Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.





Estela lo escuchaba entretenida. En la sala estaban algunos de los nietos. Daniel Santucho Navajas, el último que hallaron las Abuelas de Plaza de Mayo, miraba desde atrás. Había estado en la comisión de Identidad junto con su papá, Julio Santucho, y su hermano Miguel.

“Yo tengo 92 años”, arrancó la presidenta de Abuelas, pero se corrigió rápidamente. “Noventa y cuatro. Me saqué dos años. Ay, ay. Me encanta decir la edad que tengo porque me siento joven. Me siento con muchas ganas de seguir trabajando”. Contó que solo quedan tres abuelas –ella, Buscarita Roa y Rosa Roisinblit– y que llevan 47 años de aprendizaje, que se pone a prueba con un “gobierno indeseable” pero con la complejidad de haber llegado con el voto popular.

“Hay 30.000 personas de las que el Presidente se burla y la vicepresidenta también”, se lamentó. “Nosotros no queremos guerra, solo queremos defendernos porque nos están humillando”.

Durante su discurso, Estela habló de cómo las Abuelas se organizaron, de los viajes para buscar a los nietos y del recambio generacional. “No sé hasta cuándo será mi tarea pero queda el relevo en esos nietos”, dijo.

“Esta reunión fue maravillosa. Me ha dado alegría en el alma. Me va a ayudar para seguir. Ayúdennos”, pidió en nombre de las Abuelas que aún tienen cientos de nietos y nietas –robados por el terrorismo de Estado– por encontrar.

Y el salón de la Undav se convirtió en un mar de pañuelos como símbolo de la búsqueda de memoria, verdad y justicia.