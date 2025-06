Cuando Clap Your Hands Say Yeah sacó su álbum debut, titulado igual que la banda estadounidense, lo último que imaginaron es que se convertiría en uno de discos que mejor definió a la música indie en la primera década de los 2000. El venidero 28 de junio se cumplirán 20 años de su publicación, lo que motivó a los de Filadelfia a celebrarlo con una gira que los traerá este viernes 13 a Buenos Aires, a Niceto Club, donde lo tocarán a partir de las 20. Será su tercera vez en la ciudad, en la que se estrenaron en 2012, pero a la que retornaron tres años más tarde para festejar los primeros 10 años de este material. “Siempre me llamó la atención los nombres de los barrios de allá, parecen adoptados de otras ciudades, como Palermo Hollywood”, evoca al otro lado del zoom Alec Ounsworth, cantante, guitarrista y compositor del grupo. “No logré entenderlo”.

-¿En qué se diferencia la conmemoración de los 20 años de su primer álbum de estudio al tour con el que celebraron su primera década?

-En que estamos más viejos… Luego de haber hecho algo alusivo a los 10 años, celebrar el vigésimo aniversario me parecía algo bastante estándar. Creo que presentar cada 10 años un álbum que le gustó a la gente es importante. No sólo para recordar cómo era sino a manera de agradecimiento a los fans que nos hicieron el aguante durante todos estos años.

-¿Qué se siente haber lanzado uno de los discos más representativos de los 2000?

-Honestamente, ese tipo de cosas no tienen nada que ver conmigo, así que no pienso mucho en eso. Para mí es simplemente uno de los seis discos de estudio que hice con Clap Your Hands Say Yeah.

-¿Cómo ha sido la devolución que tuvieron hasta ahora de parte de la gente joven que descubrió ese disco muchos años después?

-Hasta ahora, la gira estuvo increíble, y seguimos teniendo muy buena devolución sobre ese disco y sobre el show en sí. Creo que lo mejor de volver a tocarlo completo es el comentario que nos hace esa nueva generación de público a la que hacés referencia. Y eso nos pasó en todas las ciudades donde ya lo habíamos tocado anteriormente. Pero lo más significativo de esa masa joven es que son personas que de cierta manera están empezando a crear su propio arte.

-¿Alguna vez estuviste como espectador en el recital de otro artista que haya celebrado el aniversario de un disco suyo?

-No sé si alguna vez estuve en la celebración de algún álbum o en un show donde un grupo haya tocado un mismo disco entero. Lo más cercano a eso fue la reunión de una banda amiga llamada The Walkmen.

-Debido a que hay muchas maneras de festejar el aniversario de un disco, ¿se están limitando a tocar sólo esas canciones o también están incluyendo temas de otros discos?

-Estamos tocando el primer disco de comienzo a fin porque nos pareció importante respetar ese orden. Pero una vez que terminamos de hacerlo, tocamos temas de otros discos. De todas formas, por más que intente describir el show, en vivo se nota mejor esa construcción. El álbum sólo dura 38 minutos, así que sumamos cinco o seis temas más, como “Ketamine and Ecstasy” y “Satan Said Dance”, que igualmente le gustan al público. También está “Mirror Song", de nuestro último disco, lo que le da al show una variedad que no siento que tenga el primer disco.

-Apelando a la ucronía y tomando en cuenta que esas 12 canciones las concibieron mientras Bush era presidente, ¿un álbum como éste podría haber sucedido en esta época, con Trump en el poder?

-Creo que sí. Y con esto me refiero a que ese disco tiene una de las primeras canciones de protesta que escribí, “Upon This Tidal Wave of Young Blood”, que era justamente contra la administración Bush. El resto de los temas se basan principalmente en los vínculos. Si bien ese disco suena a un veinteañero luchando por su posición en el mundo, ahora mismo creo que la gente necesita álbumes así. Hoy más que nunca.

-A propósito de eso, ¿qué opinión te merece la evolución de este repertorio?

-Estoy muy contento de no haber escrito canciones que se hicieran populares y que no fueran buenas. En este álbum no hay ninguna que no desee tocar y eso es genial. Lo mismo pasa con las letras: no creo que haya ninguna que sea estúpida. No encuentro malos momentos en este disco.

-Originalmente, ese disco lo publicaron ustedes mismos, pero luego un sello los firmó. ¿Qué pasó en el medio?

-Tuvimos varias entrevistas con disqueras y estábamos buscando una que no nos rompiera las pelotas. Y me cayó súper simpático el director del sello que lo terminó sacando (el disco apareció a través del sello inglés de música indie Wichita Recording), era un tipo corpulento con una gran barba. Además, parecía muy fácil trabajar con ellos y desde el principio fueron amables.

-Suele suceder que cuando un primer disco tiene mucho éxito, condiciona el devenir de los siguientes álbumes. ¿Esto les pasó a ustedes?

-Escuché tantas veces este álbum antes de su lanzamiento que empezó a parecerme que no estaban tan bueno y entonces pensé que no sería difícil superarlo. Ahora que pasaron 20 años (a raíz del aniversario, salió una edición especial que incluye la versión original de la canción “Heavy Metal”) pude entender mejor por qué le sigue gustando tanto a la gente. Simplemente, tenés que seguir haciendo cosas diferentes.

-Veinte años más tarde, ¿cómo es la relación entre los músicos de la banda?

-Es una situación un poco extraña porque nunca tuve la intención de formar una banda per se. Nunca pensé en ello como una unidad funcional, como si todos fuéramos a seguir haciendo esto juntos para siempre. Lo único que quería era llamar a alguien que tocara el arpa y el violonchelo.

-Hace cuatro años sacaron su último álbum, New Fragility. ¿Estás trabajado en el sucesor?

-Siempre estoy trabajando en material nuevo, así que tengo una colección abrumadora de demos. El siguiente paso, como ocurre con cada álbum, incluyendo el primero, es que necesito comprometerme. Cuando termine esta gira, tengo que encontrar la canción del álbum que marque la pauta para el resto. Tal como pasó en el primer álbum, donde hubo una canción que se repetía una y otra vez, y fue con la que me dije: “Voy a crear cosas en torno a esto”.