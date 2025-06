El año pasado, Mariano Loiácono volvió a grabar en Nueva York. De esas sesiones, compartidas con Justin Robinson en saxo alto, Anthony Wonsey en piano, Danton Boller en contrabajo y Willie Jones III en batería, surgió Little Waltz, el séptimo disco como líder del trompetista, esta vez editado por WJ3 Records, el sello que artísticamente conduce el mismo Willie Jones. Con este quinteto de figuras sobresalientes de la escena jazzística neoyorquina, Loiácono presentará su nuevo trabajo el jueves 13 y el viernes 14 en doble función –a la 20 y 22.30–, en Bebop Club, el tabernáculo del jazz internacional de Uriarte 1658. El sábado 15 y el domingo 16 a las 21, el New York Quintet, como lo llama Loiácono, presentará el disco en Bajo Tierra by Bobop, el reducto musical de Mar del Plata, "que estará estrenando piano", comenta el trompetista al comenzar la charla con Página/12

"Apenas Willie Jones III me propuso grabar para su sello pensé que tenía que ser con quinteto", asegura Loiácono. La formación con dos vientos y base está en la naturaleza del trompetista, que para este disco contó con músicos experimentados, de los que interpretan a la perfección esa idea de “ensamble de solistas” que anima la formación de quinteto. “Es el formato en el cual mejor me siento para hacer mi música”, asegura el trompetista, que también dirige su propia big band y alterna en distintas formaciones. “Es que me siento muy cómodo tocando con otro viento al lado. Me gusta el hecho de tener la posibilidad de que haya otra voz para compartir la melodía, que se pueda dialogar. Y me gusta la posibilidad de tener la opción un acompañamiento del piano y la posibilidad de interactuar con todos. Para mí, el quinteto es el formato ideal para tocar hard bop", asegura Loiácono.

El trompetista, figura central del jazz en la Argentina, lidera en su nuevo disco un quinteto en el que la energía del hard bop se multiplica y trasciende. Hay mística e historia en cada uno de sus integrantes. Anthony Wonsey, por ejemplo, fue pianista de la Jazz Machine de Elvin Jones durante varios años; Willie Jones III es uno de los bateristas más influeyentes de la actualidad y en su foja de servicio figuran nombres como los de Michael Brecker, Hank Jones y Herbie Hancock; Danton Boller, discípulo de Eugene Wright –integrante del mítico Dave Brubeck Quartet– es de los que sabe combinar eficiencia y vuelo instrumental sin caer en excesos; y Justin Robinson es uno de los saxofonistas alto que mejor sonido le saca a su instrumento. "Son músicos admirados, que al mismo tiempo son amigos y maestros. Nos conocemos desde hace tiempo, por eso grabamos con total naturalidad, al punto que muchos de los temas salieron en primeras tomas", sintetiza Loiácono.

"Poder hacer un disco en Nueva York es siempre estimulante y en este caso mucho más, porque se edita allá y de esta manera forma parte de un catálogo muy interesante", continua el músico, que en su trabajo anterior, Vibrations (2019), también grabó con un quinteto norteamericano –con el mismo Wonsey en piano y George Garzone en saxo, entre otros–. “A Vibrations lo grabamos allá, con músicos geniales, pero lo editamos acá y acá quedó”, reflexiona.

La estrategia de rodearse de músicos norteamericanos, y el desafío que eso implica, le ha dado buenos dividendos artísticos a Loiácono, que habitualmente es anfitrión de muchos de los grandes nombres que integran la cartelera internacional de jazz en Buenos Aires. "Algunos se compraban un auto y yo prefería gastar esa guita estudiando en Nueva York", dice Loiácono. A través del tiempo y los frecuentes viajes, el trompetista ha establecido un estrecho contacto con una de las escenas jazzísticas más importantes del mundo. "Los viajes frecuentes me permitieron estudiar y tocar con músicos increíbles y conocer bien de cerca lo que se hace en Nueva York. También pude empezar a promover el intercambio, invitando a músicos de allá para que vengan a tocar y dar clases acá. Es una forma de fortalecer eso vínculos, que en muchos casos van más allá de lo musical y ya es de amistad”, agrega.

La fibra funky de la versión de "Caravan", el clásico de Juan Tizol y Duke Ellington –con un solo formidable de Robinson–, "The Breakthrough", de Hank Mobley, "Appointment in Ghana", de Jackie McLean, "Isabel", una balada de Sebastián Loiácono –saxofonista, hermano de Mariano–, "Lotus Blossom", de Billy Strayhorn, y "Wheel Within a Wheel", de Bobby Watson, son algunas de las piezas que articulan Little Waltz. También está el tema que da nombre al disco, obra de Ron Carter. "Quería pedirle autorización a Carter para grabar Little Waltz y ponerle el nombre del tema al disco. Logré hablar con él en Nueva York a través de Donald Vega –pianista de origen nicaragüense que es parte del trío del legendario contrabajista–, que una noche me llevó al Birdland, donde Carter tocaba con Bill Charlap –pianista que se presentará en Buenos Aires el 3 y el 4 de julio–. Después del concierto conversamos, le conté mi idea, me dio total libertad para hacerlo. Y como en ese concierto Little Waltz estaba en su repertorio, me regaló la partitura”, recuerda Loiácono.

"Los temas para el disco los elegimos con Willie (Jones III). Su mirada de productor artístico fue importante, porque me ayudó a terminar de orientar mis elecciones, balancear los climas, distribuir las cargas y redondear el concepto general. Cuando estás como líder, la responsabilidad es grande", explica Loiácono. "El resto fue entrar al estudio de grabación, donde reinó un clima de alegría y tranquilidad, y dejar que estos músicos excepcionales hacieran sus magias", continua el pianista. "Poder hacer lo mismo en Buenos Aires con ellos será un privilegio para mí. Por supuesto que en el concierto vamos a presentar los temas del disco, pero seguro sugirán otras cosas. Siempre pasa", anticipa Loiácono.