Edgardo Kueider, el senador nacional de Entre Ríos que fue detenido la semana pasada junto a su secretaria Iara Guinsel Costa en un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad, cuando intentaban ingresar con más 200.000 dólares a Ciudad del Este (Paraguay) desde Foz do Iguazú (Brasil), solicitó formalmente una licencia para cesar sus funciones en el Cámara Alta.

"Me dirijo a la Sra. Presidente a fin de solicitar, a partir del dia de la fecha, una licencia de mi cargo como Senador Nacional. Sin otro particular me es grato saludar a Ud. con mi mayor consideración", dice la nota que le envió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado.

Kueider fue detenido en la madrugada del miércoles pasado, cuando intentó ingresar 211 mil dólares, 646 mil pesos y 3.900.000 guaraníes sin declarar a Paraguay junto a su secretaria Guinsel Costa. Tras el hallazgo, las autoridades del país vecino lo imputaron por lavado de dinero y contrabando de divisas.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) abrió una Investigación Preliminar (IP) para recolectar pruebas y determinar si existe mérito para una denuncia penal formal. Las posibles imputaciones apuntan a los delitos de enriquecimiento ilícito, una acusación el senador ya enfrenta, previo a este hecho, tanto en la justicia federal como en la provincia de Entre Ríos, de donde es oriundo.

Kueider y Guinsel Costa cumplen arresto domiciliario en un complejo llamado Tierra Alta, ubicado en el barrio Villa Morra, en Asunción. Se trata de dos departamentos de lujo, que cuentan con pileta, solárium, quincho y gimnasio. Para acceder a este beneficio, los detenidos tuvieron que pagar una fianza de 150 mil dólares cada uno. Si bien el dinero fue incautado, el depósito todavía no se concretó.

Por su parte, el bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) que preside José Mayans, presentó un proyecto para pedir el expulsión de Kueider, con el apoyo y las firmas de los legisladores Mariano Recalce, Antonio Rodas, Eduardo ‘Wado’ de Pedro y Juliana Di Tullio.

“Desde el interbloque Unión por la Patria solicitamos a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocar a una sesión especial el día 12 de diciembre para tratar la remoción del senador Edgardo Kueider por inhabilidad moral”, afirma el comunicado entregado el pasado 6 de diciembre.

"La permanencia de Edgardo Kueider en el Senado resulta incompatible con los estándares de ética que exige la República y quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos asumirlas y actuar de acuerdo a lo que exigen las circunstancias", afirma la nota.

Y advierte: "Cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de este tema solo podrá ser entendido de una manera: complicidad". El mensaje está dirigido a Victoria Villarruel, pero salpica también al resto de los senadores, cuyo acompañamiento el peronismo necesita para poder avanzar con la destitución de Kueider.

Para remover a un legislador se necesitan los dos tercios de los votos. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, ya comenzó a sondear a algunos legisladores, aunque sin mucho éxito. La mayoría de los opositores se muestran reacios a acompañar por el mismo motivo que Villarruel no quiere saber nada con abrir el Senado para expulsar a Kueider: el peligro de que UxP pase de tener 33 a 34 senadores.