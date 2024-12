El gobernador Axel Kicillof encabezó un multitudinario acto en San Martín, donde bajo el lema “El daño de Milei”, expuso con un extenso repaso el impacto que tuvieron las políticas del Gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires al cumplirse un año de la gestión libertaria y anunció la conformación de "un gran frente" de cara a las elecciones legislativas de 2025.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y el intendente local Fernando Moreira, Kicillof habló ante organizaciones de mujeres, trabajadores de diversas ramas, científicos, universitarios, jubilados, clubes de barrio, organizaciones sociales y empresarios pymes, entre otros.

“El ajuste tiene consecuencias concretas con la caída del salario real, del consumo; el aumento del desempleo y las demandas sociales”, dijo el anfitrión, Fernando Moreira. “Vamos a frenar al Gobierno de Milei y lo vamos a hacer con Axel a la cabeza y con todos los sectores; queremos un país con justicia y con equidad”, cerró.

Kicillof estuvo acompañado por algunos de los miembros del gabinete, como así también por los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Germán Lago (Alberti), Federico Achával (Pilar), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Facundo Diz (Navarro), Lucas Ghi (Morón), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita) y Celia Gianini (Carlos Tejedor).

El plan de la Provincia para dar batalla a Javier Milei

Para el cierre de la extensa alocución, el gobernador aseguró que el gobierno de la Provincia “no le va a soltar la mano” a los afectados y al hablar del año electoral, destacó la conformación de las multisectoriales para dar voz a los afectados por las políticas de Javier Milei.

“Cuando hablamos de unidad, es unidad de la dirigencia, pero también con los sectores que defienden la soberanía y la justicia social”, postuló.

A ello, agregó que “nos estamos preparando para convocar a un inmenso frente que represente una alternativa de futuro”.

Kicillof aseguró que ese frente “lo vamos a llevar a todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires; contamos con una fuerza política que tiene ese compromiso”.

"Milei es un cobarde"

El acto consistió en la presentación de los golpes de las políticas nacionales a cada sector, como el aumento en medicamentos, los recortes millonarios a programas contra la violencia de género y las 2.308 obras públicas paralizadas o la caída de 200 mil empleos formales, entre otros.

Al tomar la palabra, Kicillof aseguró que el Gobierno de Milei “va a ser recordado como una de las catástrofes más grandes de la historia argentina". "No tengo dudas porque es con alevosía y crueldad”, aseguró.

“Todos los números que voy a mencionar son importantes para las familias, los pibes y los jubilados. Está aplazado en su primer año, es un desastre lo que ha hecho”, dijo el gobernador y desafió “a que el Presidente, sus voceros o sus trolls discutan los datos”.

Con esa línea, el gobernador postuló que el plan del Presidente “es uno de ajuste convencional” y los comparó con los de José Alfredo Martínez de Hoz, durante la dictadur; al de Domingo Cavallo durante el menemismo; y la más reciente de Mauricio Macri. “Planchó el dólar” para bajar la inflación y “liquidó el salario”, describió.

En una extensa enumeración, el mandatario provincial habló del impacto sobre las jubilaciones, el consumo o la industria. “Los números son espantosos, horribles, este es un desastre social, detrás de los números hay millones de personas pasándola mal”, dijo.

En la previa del evento, Kicillof participó del Consejo del PJ bonaerense en Moreno y luego se reunió en privado con los sectores convocados en San Martín.

“Dijo que iba a hacer un ajuste para el sector que llamaba ‘la casta’, pero el ajuste que hizo cayó principalmente sobre los jubilados", señaló y sentenció: "Es un cobarde que le ajustó a los jubilados y después, no contento, los cagó a palos”.

Acto seguido, puntualizó en los recortes que impactaron de lleno en la Provincia como la parálisis de la obra pública y la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el fondo destinado a Seguridad y el de Compensación para el Transporte, entre otros.

“Yo sé que Milei está especialmente enojado y rencoroso con la provincia de Buenos Aires y eso es porque perdió las PASO, las generales y el balotaje”, fustigó Kicillof, quien agregó que Milei “gobierna para los millonarios, para las grandes corporaciones y no para el pueblo”.

En otro plano, el gobernador sostuvo que con cinco años de gestión encima “ahora resulta más difícil” aunque ratificó que “sabíamos que se venía esto, que iban a tratar de ahorcar a la Provincia”.

“Estamos reclamando los 7,8 billones de deuda ante la Corte Suprema, pero yo creo que las tenemos que reclamar en la calle con el acompañamiento de las verdaderas víctimas del ajuste de Milei”, sentenció ante el aplauso del público.

Más tarde, valoró el rol de las universidades y de sus integrantes, lo que hizo estallar al auditorio del Centro de Exposiciones Miguelete bajo el cántico “universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”.

Asimismo, puso en valor “la solidaridad” imperante entre los diversos sectores sociales, culturales y de los trabajadores en la provincia ante la merma en el consumo y el empleo.

Agregó el gobernador: “En el peronismo sabemos muy bien que son las empresas, son los trabajadores y es el Estado. Es suicida lo que está haciendo Milei. Es triste y penoso. Esto nos lleva a un país que está en rojo como el boletín de Milei, pero hay un puñadito de ricos que se llenan de oro. Él lo llama batalla cultural, pero es contra la cultura de los argentinos, contra nuestra historia, nuestras creencias y valores”.

Al cierre, postuló que la intención del gobierno nacional es “llevarnos a un lugar donde las grandes mayorías piensen que no merecen derechos” y subrayó la vieja premisa peronista que señala que “donde hay una necesidad, nace un derecho”.

“Ahí es donde nos ganaron: donde naturalizamos estas cuestiones. No es ese el único país posible. No es Argentina lo que quieren. Van contra nuestra historia y no van a poder”, aseguró el gobernador.