En tiempos en que la palabra "zurdo" es utilizada por el gobierno como un insulto, nació un nuevo partido de centro izquierda. Ayer fue presentada en sociedad Unidad Socialista, una agrupación que según su acta fundacional "se reconoce en la tradición socialista argentina que edificó un vasto movimiento social compuesto por un gran partido político democrático, sindicatos obreros y cooperativas y mutuales de apoyo mutuo". Está integrada por el Partido Socialista Auténtico, el Movimiento Justicia y Libertad, el Partido Social Patagónico, Iniciativa Popular y la Confederación Socialista (CS). "Quiero hablarle directamente al presidente anarcocapitalista que nos gobierna: Milei, dejá de ver socialistas donde no los hay, y de despreciarnos, porque te cuento que la enorme mayoría de los avances sociales de la humanidad en el siglo XX, son gracias a las luchas libradas por los y las socialistas", expresó el ex diputado Jorge Rivas, de CS.

"Milei, dejá de mentir, los zurdos no somos empobrecedores, los empobrecedores seriales son los de la clase dominante a la que vos respondés, junto al eje imperial al que te sometés dócilmente. Aflojá con tus retro topías lisérgicas que dan vergüenza ajena, y date por enterado de una buena vez, que la Argentina nunca fue primera potencia mundial", dijo el ex legislador a través de su computadora, dado que en 2007 tras un robo sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó cuadripléjico. "Milei, si querés debatir con socialistas, acá estamos para debatir, cuándo y dónde digas. Nosotros y nosotras no aspiramos a eliminar al adversario porque piense distinto como vos pretendés, respetamos a quienes piensan diferente", completó.

En su discurso Rivas citó a la filósofa estadounidense Nancy Fraser al decir que "estamos en problemas". Pero señaló: "Nos paramos con la indignación que alimenta nuestra inquebrantable fuerza militante para transformar esta realidad injusta que nos toca vivir. No nos paralizamos ante le adversidad porque la historia de la humanidad nos enseña que todo avance social está precedido de fuertes luchas colectivas. Pero hoy debemos reconocer que las derechas nos vienen ganando la batalla de ideas, imponiendo el individualismo como la única salida posible". Para Rivas, "la novedad de esta distopía libertaria que vivimos es que estableció una lógica sacrificial entre los principios de la libertad y de la igualdad". Y volvió a replicarle al liberalismo oficialista: "Los socialistas no optamos entre igualdad y libertad, convivimos con los dos principios democráticamente, y le sumamos la fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad son solo posibles en una democracia civilizada y socialista".

Rivas manifestó que "US es una casa en permanente construcción desde donde convocamos a socialistas de todo pelaje, a la izquierda independiente, a los progresistas de izquierda, a las feministas populares, a activistas ambientales, a los anticapitalistas militantes para construir una sociedad con justicia social. Si hay socialismo, hay futuro".

El hambre urgente

En el auditorio colmado del espacio Abra, en el microcentro porteño, encabezaron la actividad junto a Rivas Fabiana Ríos y Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Mario Mazzitelli, Francisco “Paco” Moreno y Juan María Escobar (Partido Socialista Auténtico), y Luis Ger (Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y secretario general del Movimiento Justicia y Libertad). "Tenemos que trabajar en la agenda política, tenemos que introducir en el debate cómo elevamos las condiciones de vida de nuestro pueblo, algunos dicen 'cuando crezcamos' o 'cuando las condiciones cambien', y no, es ahora porque siete de cada diez niños son pobres, un ingreso básico universal es una medida urgente", enfatizó Mazzitelli.

Por su parte, la ex gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, había expresado que "hacer este acto fundacional en este día no fue un hecho casual sino deliberado, porque a los 76 de la declaración de los Derechos Humanos, y a los 41 años de la recuperación democrática, y a 1 año de un gobierno que cada día menoscaba nuestros derechos, es imprescindible que sumemos nuestra experiencia, ni un paso atrás". A su turno, Luis Ger explicó que el Movimiento Justicia y Libertad apareció cuando "desaparecimos como Partido Socialista, tras la muerte de Guillermo Estévez Boero, y porque el PS se vendió a la derecha, se vendieron y transaron por cargos algunos compañeros". Y agregó que US busca recuperar la esencia socialista que venimos de 1986 con las manos limpias y las uñas cortas, como decía Juan B. Justo, nuestro fundador". En tanto, Federico Tonarelli, de CS, precisó que US recoge la herencia del maestro Alfredo Bravo.

Entre el público estuvieron Oscar Parrilli y Agustín Rossi (Partido Justicialista), Claudio Lozano (Unidad Popular), Juan Carlos Junio (Partido Solidario), Delia Bisutti (Nuevo Encuentro), Alejandro Grillo (Lxs Irrompibles), Elizabeth Gomez Alcorta (Soberana), Claudia Neira (Nuevo Espacio de Participación), Alejandro Mosquera (Soberanos), Marcelo Ramal (Política Obrera), Pablo Vasco (MST), Ariel Elger (Partido Comunista) Oscar Laborde (Mundo Sur), Julio Gambina (Corriente Política de Izquierda), Nacho Levy (La Garganta Poderosa), Pedro Peretti (Movimiento Arraigo), Gabriel Puricelli (Grupo Paternal), Federico Tonarelli, Guillermo Torremare (APDH-CPM), Dora Barrancos, Alicia Castro, Miguel Bonasso, Nina Brugo, Carlos Raimundi, Itaí Hagman y Fabio Basteiro.

US nació "luego de protagonizar múltiples debates y actividades comunes, conscientes de la necesidad histórica de la existencia de una gran fuerza de izquierda democrática, federal, popular, feminista, latinoamericanista, y que se reconozca doctrinariamente socialista". Sin embargo, el flamante partido también mencionó en su acta que "no son indulgentes frente a erróneas interpretaciones políticas que llevaron a desencuentros históricos con el movimiento nacional y popular, y consecuentemente a divisiones".

En ese sentido fueron duras las palabras de Fernanda Gigliani, concejala de Rosario, quien aseguró que "los gobiernos nacionales y populares cuando no cumplen el contrato electoral, cuando hacen las cosas mal y no tienen la audacia necesaria para llevar adelante las transformaciones que hagan cambiar positivamente la vida de la sociedad, la mayoría popular lo ve como una traición". Gigliani razonó: "Tenemos que hacer una autocrítica de que generamos el caldo de cultivo para que aparezca un tipo como Milei". La concejala afirmó que se trata de "ampliar este socialismo nacional, popular, democrático y latinoamericano, y articular con todos los sectores para generar una gran concertación política con todos los partidos políticos democráticos, hay que lograr que la sociedad vuelva a creer en un proyecto político". La sala aplaudió con energía cuando Gigliani dijo que "los militantes políticos estamos hartos de comernos sapos, de ir detrás de alguna figura que mide pero que a la primera de cambio traiciona al pueblo y al contrato electoral, necesitamos que la honestidad vuelva a ser una forma de vida". Entre el primer grupo de oradores y el cierre fue exhibido un breve video con imágenes alusivas a las luchas protagonizadas por el socialismo, musicalizado con algunos acordes de La Internacional.