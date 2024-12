Taty Almeida, la nueva presidenta de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo dialogó con Victoria Torres en la 750 sobre el Gobierno “inhumano” de Javier Milei y sobre la “unidad” para enfrentarlo.

La activista por los derechos humanos fue electa esta semana como la nueva presidenta de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo y, en ese contexto, sostuvo que quienes califican a las Madres como un “faro” de esperanza son los que se encargan de que “la llamita no se apague”. “Porque ustedes ven que si a esta altura nosotras que a pesar de los bastones y sillas de rueda, seguimos de pie, ustedes dicen si las Madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Eso es lo que hay que decir y hacer”, aseguró.

En este contexto, Taty señaló que el Gobierno de Javier Milei es “nefasto” y está demostrando “ser un caos, una cosa inhumana”, por lo que la incansable luchadora aseguró que “más que nunca” hay que estar “unidos”, enviando un claro mensaje a la interna del peronismo.

“Hay que tener en claro quién es el enemigo y juntarnos. Estamos demostrando con hechos que la resistencia continua. Que nos nos han vencido. Lo que las Madres hacemos y decimos hace 47 años, es que la única lucha que se pierde es la que se abandona”, remarcó.

“Lamentablemente este fascismo no es solo en Argentina. En el mundo están subiendo. Pero hay que hacerles frente, no hay que quedarse en sus casas”, indicó Taty y agregó que para no perder la esperanza “no hay que bajar los brazos”.

“Vamos a volver y hay que demostrar la unidad que tenemos entre los nuestros”, cerró.