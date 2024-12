El secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, consideró por la 750 que los representantes de la CGT “se equivocan” al afirmar que no hay un clima social para avanzar con un paro general contra el Gobierno de Javier Milei.

Catalano se refirió a Pablo Moyano, líder de Camioneros, quien renunció a su asiento de la central obrera, y afirmó que es un dirigente que debe ser “cuidado” por su posición combativa. “En estos días no lo estamos pudiendo ver. Para mí, es un dirigente al que hay que cuidar. Es difícil meterse en las vías institucionales de los gremios. Él acumula un montón de sindicatos combativos. No es material descartable”, dijo.

“Estamos esperando que él pueda volver a juntarnos. No podemos perder ni un solo dirigente dispuesto a plantarse frente a Milei. Siempre con la esperanza de que el resto del sindicalismo pueda volver a estar en el centro de la escena”, sintetizó Catalano.

En este punto, afirmó que los dirigentes sindicales están equivocados si piensan que no hay en la sociedad un clima de predisposición a medidas más fuertes para marcar el descontento contra la gestión de La Libertad Avanza.

“Me parece que las paritarias fueron todas horribles: no sé si no hay clima de época para un paro general. Recién ahora hay una convocatoria donde el Gobierno va a volver a imponer un SMVM que no va a cubrir las expectativas”, sostuvo.

Tras lo que añadió: “Creo que se equivocan los compañeros de la CGT. Creo que hay dos o tres gremios que pudieron tener una paritaria por arriba. Pero el resto no. Ser asalariado no es garantía de no ser pobre”.

Crítica a los exámenes a empleados públicos

Por otro lado, Catalano cuestionó la iniciativa del Gobierno para realizarle exámenes a trabajadores estatales para determinar su continuidad en sus puestos actuales y afirmó que “es una estupidez” y una “una mojada más de oreja”.

“Es tratar de marcar una presencia absurda. La semana pasada nos movilizamos”, dijo. Y añadió críticas sobre el ministro impulsor de esta iniciativa, el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Es un ministro que, en otro mundo, no podría salir a la calle”, dijo a la par que destacó que “por suerte” el viernes pasado “entró un proyecto de ley al Congreso” para dar marcha artas con esta iniciativa.