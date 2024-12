System of a Down, una de las bandas más influyentes del metal progresivo, regresa a Argentina tras una década de espera. El 3 de mayo de 2024, la banda se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires , en el marco de su gira Wake Up South American Stadium Tour. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves en la web de Entrada Uno.

Este será el tercer concierto de la banda en el país, después de dos históricos shows, uno de ellos en 2014 en GEBA, que agotó entradas rápidamente. La gira también incluye paradas en Colombia, Perú, Chile y Brasil, donde ofrecerán un mega show repasando lo mejor de su discografía.

Desde su debut en 1998, System of a Down lleva vendidos más de 40 millones de discos. Su impacto no solo se mide en ventas, sino también en su capacidad de influir en nuevas generaciones de músicos y seguidores. Con más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, su música sigue vigente y más relevante que nunca.

Las fechas de la gira sudamericana

24 de abril - Estadio El Campín, Bogotá, Colombia

27 de abril - Estadio Nacional, Lima, Perú

30 de abril - Estadio Nacional, Santiago, Chile

3 de mayo - Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires, Argentina

6 de mayo - Estadio Couto Pereira, Curitiba, Brasil

8 de mayo - Estadio Nilton Santos (Engenhão), Río de Janeiro, Brasil

10 de mayo - Allianz Parque, São Paulo, Brasil

El regreso de System of a Down a Argentina promete ser un espectáculo inolvidable para los fanáticos del metal. La banda, que sigue marcando tendencia y abriendo nuevos caminos en la música, promete ofrefer un show espectacular. Las entradas --de las que todavía no se conocieron los precios-- estarán disponibles a partir del jueves en la web oficial de Entrada Uno.



