En una nueva provocación del oficialismo en su carrera por destruir los derechos conquistados, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que en 2025 el Gobierno intentará derogar la ley de aborto, una legislación que conllevó años de lucha y el reclamo de miles de mujeres.

"Se puede modificar la ley anterior o hacer una nueva ley que la derogue", dijo Menem casi sin inmutarse, al referirse a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue aprobada en 2020 de manera transversal por casi todo el arco político, pero ahora parece ser el nuevo blanco de ataque del oficialismo.

En una entrevista con el canal de streaming Neura, Menem aclaró que no cree que aún cuenten con "los números" necesarios para aprobar la derogación, pero agregó que "le gusta la idea" y se declaró abiertamente "pro-vida": "Sí, no lo dudo. Pañuelo celeste, de acá a la China". Además, aseguró que no teme a la reacción que pueda generar esta iniciativa: "Hemos tocado otros intereses y no hemos dudado".

Menem también destacó que las elecciones legislativas de 2025 serán fundamentales para el avance de esta agenda política. "La posibilidad de revertir el aborto la tenemos en nuestras manos", manifestó, subrayando la importancia de los comicios para lograr una mayoría parlamentaria favorable a su propuesta.



Como bien reconoce el legislador, los votos no le dan en el Congreso: el Gobierno tiene solo 37 diputados y 6 senadores, por lo que, en caso de avanzar con esta iniciativa, necesitaría más que nunca de sus aliados o la llamada "oposición amigable".

Esta no es la primera vez que un representante de La Libertad Avanza se expresa abiertamente en contra del aborto. En mayo, durante la presentación de su libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, el propio presidente Javier Milei declaró: "Los que se creen tan avanzados con la agenda del aborto no saben que es una agenda que tiene más de tres mil años y es una agenda totalmente asesina".

En ese mismo sentido, en marzo, durante un discurso por la apertura del ciclo lectivo en el Instituto Cardenal Copello, sostuvo que "para mí, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y, además, desde lo biológico".

Aborto legal

Aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, la ley IVE permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de diez días desde su requerimiento.

Más allá de esas 14 semanas de plazo, el aborto sólo se permite bajo dos causales que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación.

Sin embargo, desde que asumió Javier Milei, los recortes y desfinanciamiento deliberado vienen afectando seriamente el correcto funcionamiento del programa en todo el país. Profesionales de la salud y distintas ONGs denunciaron la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud respecto del abastecimiento de la medicación que se utiliza para realizar interrupciones del embarazo.

Además, en septiembre, en otra embestida contra la IVE, el Gobierno eliminó el formulario que estaba disponible para denunciar el incumplimiento de la ley.