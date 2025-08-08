La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple la prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, quiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta la negativa a que le retiren la tobillera electrónica y las limitaciones del régimen de visitas. El Tribunal Oral Federal 2 había determinado cuáles deberían ser los requisitos para el cumplimiento de la condena de la líder justicialista e indicó que tendría que usar un "dispositivo de vigilancia electrónico" y que para recibir visitas éstas deberían ser previamente aprobadar por la Justicia.

El abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario para lograr que la expresidenta no tenga que utilizar una tobillera mientras cumple su condena en San José 1111. La defensa argumentó en su momento que, teniendo en cuenta la custodia constante que tiene CFK, no era necesario el uso de un dispositivo electrónico para asegurarse del cumplimiento de la condena.

Pero Cristina, además, recusó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Los abogados de la expresidenta pretenden que el recurso sea resuelto por conjueces y solicitó que antes de revisar el planteo se realice el sorteo correspondiente.

CFK cumple con la condena penal de seis años de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111 por el caso Vialidad, en el que se le atribuyó una administración fraudulenta con perjuicio al Estado estimado en 537 millones de dólares.







Otro juicio en curso

La referente política deberá presentarse el próximo 6 de noviembre ante Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, por el inicio del juicio oral por la "causa de los Cuadernos", en el que se investigan supuestos pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios de sus gobiernos y de Néstor Kirchner.

El Tribunal confirmó la fecha de inicio del juicio y ratificó los embargos dispuestos contra los más de 140 imputados, por una suma que supera los 1.100 millones de dólares. El proceso judicial se realizará de manera completamente virtual.

El juicio oral contará con la participación de 630 testigos, y Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber recibido coimas para direccionar contratos de obra pública.