Tras el anuncio del regreso de System Of a Down a Buenos Aires, este martes 17 de diciembre empezó la preventa de las entradas para el show del 3 de mayo en el Estadio Vélez Sársfield. En tanto, la venta general comienza este jueves 19 de diciembre a las 12 del mediodía. Los tickets se consiguen en el sitio web de Entrada Uno a partir de los $89.000.

El grupo de metal progresivo realizará un repaso por su histórica discografía en Argentina, Colombia, Perú, Chile y Brasil, en el marco de la "Wake Up South American Stadium Tour". Su última presentación en el país ocurrió hace 10 años, en el estadio GEBA, donde había agotado la totalidad de los tickets.

Desde su debut en 1998, System of a Down lleva vendidos más de 40 millones de discos. Su impacto no solo se mide en ventas, sino también en su capacidad de influir en nuevas generaciones de músicos y seguidores. Con más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, su música sigue vigente y más relevante que nunca.



El grupo armenio se compone por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan. Los hits que sonarán en esta nueva oportunidad son “Chop Suey”, “Toxicity”, “Sugar”, “Lonely Day”, “B.Y.O.B”, entre tantos otros que conforman su discografía hasta Mezmerize e Hypnotize, sus últimos discos lanzados en 2005.



Cuánto salen las entradas para System Of a Down en Buenos Aires

Las entradas para ver System Of a Down en Buenos Aires arrancan en los $89.000 pesos, más el costo por el servicio de la ticketera. La lista completa de precios es la siguiente:

Platea alta: $89.000 + costo por el servicio.

Platea baja: $150.000 + costo por el servicio.

Platea baja preferencial: $170.000 + costo por el servicio.

Campo (acceso a cabecera): $165.000 + service charge.

También se ofrecerá un "paquete V.I.P" que incluye una zona de ingreso exclusiva, un ticket para el sector Campo, prioridad de acceso para la compra de merchandisin, una credencial VIP, un póster de edición limitada y un ítem de merchandising de la gira.

El regreso de System of a Down a Argentina promete ser un espectáculo inolvidable para los fanáticos del metal. La banda, que sigue marcando tendencia y abriendo nuevos caminos en la música, promete ofrecer un show espectacular.



