Alec Baldwin sugirió que Estados Unidos quería que "muriera" tras su implicación en la muerte en el set de rodaje de la directora de fotografía de Rust, Halyna Hutchins, en 2021. El actor de 66 años apareció en un episodio del podcast Fail Better de David Duchovny, donde afirmó que "hay más por venir" después de que su caso de homicidio involuntario fuera desestimado en julio.

"Hay más por venir, pero lo más por venir es ahora mi esfuerzo, y va a ser un esfuerzo exitoso, para plantear y exponer lo que realmente sucedió", dijo Baldwin al actor de The X Files. "Yo estaba contragolpeando. Estaba a la defensiva. Me estaban acusando." El ex integrante de Saturday Night Live afirmó que las principales organizaciones de medios de comunicación habían "suprimido todas las historias" que podían ayudar a exonerarlo y "amplificado todas las historias que podían perjudicarme" desde que una pistola de fogueo que Baldwin sostenía se disparó durante un ensayo en el set. "Nunca se ha contado la verdad de lo ocurrido", afirmó.

Baldwin señaló que, desde la muerte de Hutchins, tanto la industria del espectáculo como el público estadounidense lo rechazan. "En este país, cuando la gente te odia a ese nivel, quiere tres cosas. Quieren que te mueras. La segunda cosa es que quieren que vayas a la cárcel. A estas multitudes políticas, de ambos bandos, les encanta ver a sus enemigos en prisión durante años porque la cárcel es como un infierno", dijo. "Lo tercero es que quieren que te cancelen, que es como estar en la cárcel o estar muerto porque vagás por la tierra y sos invisible", dijo.

Cuando Duchovny le preguntó cómo espera seguir adelante desde que su caso de homicidio involuntario fue desestimado, el actor reveló que "por las comunicaciones que he tenido últimamente, las cosas están volviendo a mi manera de trabajar." También afirmó que "gran parte de este caso no se conoce" porque no hubo un juicio completo en relación con la muerte de Hutchins. "La jueza canceló el caso", dijo. "Ella dictaminó que se desestimó con perjuicio, lo cual le agradezco mucho porque fue una decisión muy informada de su parte. Pero si hubiera llegado hasta el final y hubiera obtenido un veredicto, habría sido un poco mejor porque un grupo de personas en un jurado habría considerado los hechos y habríamos presentado mucho más. Todo eso no se presenta porque el caso terminó".

El fatal incidente ocurrió en octubre de 2021, cuando Baldwin -actor principal y coproductor de Rust- apuntó con una arma de atrezzo a Hutchins durante un ensayo. La pistola se disparó, descargando una bala real que la mató e hirió al director Joel Souza. Baldwin se enfrentaba a una pena de hasta 18 meses de prisión si era declarado culpable de homicidio involuntario, aunque mantuvo su inocencia hasta el juicio. El 12 de julio, el actor rompió a llorar después de que la jueza Mary Marlowe Sommer desestimara el caso basándose en la mala conducta de la policía y los fiscales al ocultar pruebas a la defensa.