Alberto Fernández podrá explayarse hoy en Comodoro Py sobre las razones para que no sea Julián Ercolini el juez que lo indague y se pronuncie en la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. La Sala II de la Cámara Federal, representada por el juez Eduardo Farah, resolvió escuchar los argumentos del expresidente antes de resolver el planteo de recusación contra Ercolini, su antiguo compañero de cátedra, a quien denunció en 2022 por la reunión con funcionarios, espías y empresarios en Lago Escondido. Lo acusa de direccionar la investigación para retener la causa y de no investigar las reiteradas filtraciones de chats privados a la prensa, entre otros cuestionamientos.

Hasta el momento, Ercolini sorteó con éxito la recusación de Fernández en la causa por irregularidades con pólizas de seguros durante su mandato, en la que ya lo indagó y debe resolver su situación procesal. Ahora, también rechaza los cuestionamientos en la investigación por violencia de género.

La defensa del exjefe de Estado, a cargo de la abogada Silvina Carreira, invoca varias razones para dudar de la imparcialidad de Ercolini. “Objetivamente esta defensa abriga el temor que V.S. se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado acerca de la situación del ex Presidente de la Nación, lo cual incidirá al momento en el que, eventualmente, deba analizar el fondo del asunto y dicte el fallo al resolver su situación procesal”, sostiene.

El juez “ha direccionado la investigación para retener la causa” y tuvo “afán” para que Yáñez haga la denuncia, cuestiona la letrada. Además, objeta que al enviar la causa a sorteo, para que intervenga un nuevo juez, Ercolini no se haya excusado, omisión que “por las maravillas del azar” implicó que saliera sorteado él mismo cuando, en su interpretación, no podía intervenir por ser el denunciante. Sucede que fue Ercolini quien encontró en el teléfono de María Cantero, secretaria del exmandatario, los chats en los que Yánez hablaba sobre golpes recibidos, hallazgo con el que se inició la causa penal. “Esperábamos que el magistrado se excusara de manera voluntaria y no tener que recurrir al instituto que aquí se propicia”, escribió Carreira.

La defensa cuestiona también el allanamiento al departamento del expresidente en Puerto Madero, donde se secuestró su celular y otros dispositivos, y lo critica porque “nada se ha hecho” para investigar el origen de las constantes filtraciones a la prensa sobre los pormenores de la causa.

Ercolini le atribuyó al expresidente ocho hechos "cometidos en un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024".

"Como sostuvo el señor fiscal en su imputación formal, luego de cuanto menos ocho años de agresiones psicológicas y físicas infligidas a Fabiola Andrea Yañez por el imputado en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja, habrían dejado en la víctima secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud", agregó el juez.

Denunciante y denunciado tienen una antigua relación desde que compartían la cátedra del exprocurador Esteban Righi en la Facultad de Derecho de la UBA, aunque se distanciaron a partir de la militancia de Ercolini en las causas para forzar la renuncia de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y contra laex presidenta Cristina Kirchner. La denuncia del entonces presidente por el tour que Ercolini compartió con otros jueces, fiscales, funcionarios del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, agentes de inteligencia y directivos de Clarín a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido es un argumento para poner en duda la imparcialidad del magistrado que, en caso de ser confirmado, debería pronunciarse sobre la situación procesal de su exdenunciante.

“Se fija el día 26 de diciembre como fecha de audiencia, a la cual se convoca a los legítimos interesados, pudiendo escoger su celebración en modo oral (comunicando esa elección con antelación para su programación) o a través de memoriales incorporados al sistema Lex.100″, escribió el juez Farah en la citación. Se trata del mismo camarista que el mes pasado rechazó la recusación del expresidente contra el fiscal Ramiro González, que pidió su indagatoria por los delitos de lesiones leves agravadas y lesiones graves por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja y amenazas coactivas para que Yañez no denunciara los hechos de violencia ante Ercolini.

Al inicio de la investigación, Fernández había solicitado que la causa tramite en el juzgado federal de San Isidro, argumentando que los hechos a investigar ocurrieron en la Quinta de Olivos --mientras que el fiscal Ramiro González sostiene que los episodios de agresión y hostigamiento comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016. Esa discusión quedó zanjada en septiembre, cuando la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa siga en los tribunales federales de Retiro.