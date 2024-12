Díscola, prostituta y lesbiana. Intolerante ante las injusticias, estandarte de la autodefensa y militante antirepresiva, Ruth Mary Kelly es un personaje escandaloso que amarra a su existencia una biografía en la que vale la pena inmiscuirse. “Ética del escándalo, archivos y documentos de Ruth Mary Kelly” es una muestra que viene justamente a eso, a poner a disposición el escándalo como herramienta de lucha. “La militancia de las trabajadoras sexuales ha sido muy importante en Argentina, hay algo en la loca vitalidad de Ruth Mary Kelly que sentimos la necesidad de reivindicar” dice Mil del Portal, investigadora, archivista y curadora de la exposición en el espacio de arte Eros.

“La escalera tenía un pasamanos, yo tenía la costumbre de ponerme boca abajo, con las piernas a caballo en el pasamanos para martubarme. Para hacer eso tenía que tener muchas ganas de orinar. Yo no sabía que me estaba masturbando: pensaba en mi padre” dice Ruth Mary Kelly en “Memorial de los infiernos” un libro que recoge su biografía en primera persona y que fue publicado en 1972 por Ediciones La Bastilla. Allí el periodista Julio Ardiles Gray ordenó y editó sus testimonios biográficos. En una carta del año 84´ presente en el archivo de la muestra, Nestor Perlongher le escribe a Marcelo Benítez, militante y marica precursora de los derechos de las personas homosexuales en Argentina: “Por favor, trata de conseguirlo, es una verdadera joya, conseguí si podés y tenés ganas un ejemplar para mi”. El pedido tenía que ver con la tesis que Perlonguer estaba escribiendo.



“Memorial de los infiernos” dedica varios capítulos a la infancia de Mary Kelly, su pasión por las travesuras, la primera internación a los 11 en una institución psiquiátrica en la que se hizo caca cuando un médico la puso frente a una máquina de electroshock. A los 15 conoció la cárcel de Olmos, a los 19 tuvo sexo por primera vez con un policía y a los 22 ya era mamá. Luchó aguerrida y escándalosamente contra la moral y la represión sexual, se empecinó en que las trabajadoras sexuales pudieran ser reconocidas y tuvo una visión expansiva de la militancia antirepresiva, especificamente contra el “2º h”. Era la denominación en la década del 80´ para el artículo e inciso que reprime con multa o prisión a las “personas de uno u otro sexo que incitaren al comercio sexual en la vía pública”.

¿Cuál es el vínculo entre este personaje memorable y el contexto actual? ¿Qué tiene para derramar su historia en el hostigamiento actual a las personas que el sistema considera de descarte?

La primera trabajadora sexual organizada

"La muestra sintetiza la colaboración de barrios archivos, está organizada por diferentes momentos de la vida de Ruth Mary Kelly y las maneras en que ella siendo la primera gran trabajadora sexual organizada políticamente empezó a intervenir en distintas esferas de la vida cultural y política argentina, desde los años 60 hasta los años 80” explica Nicolás Cuello, que junto a Santiago Villanueva dirigen el local de arte Eros, dedicado a las exhibiciones de archivos queer que “privilegian en su modo de aparecer el apego cuidados, la fantasía precaria y la misteriosa lógica del secreto”.

En esta ocasión ocupan de un personaje a través de una pesquisa minuisiosa de sus apariciones en la prensa, como participó de los debates dentro de la retórica del feminismo y como asienta una posición en relación al reconocimiento del trabajo sexual: “Te aviso de antemano para que te enteres, que yo no quiero nada de jodas. O hablamos de la formación del sindicato o no hablamos de nada. Y entonces me voy y gracias”, así comenzaba la entrevista para el número 39 de El Porteño, en su sección “Marginados” en Marzo de 1983. En esa entrevista, realizada por Luis Majul, Ruth Mary Kelly denunciaba algo muy ligado a este presente: los abusos de la policía con las trabajadoras sexuales: “Yo conozco muchos casos de chicas que son maltratadas en las distintas comisarías de la Capital Federal, las violan les pegan y las sacan la plata. ¿Te parece que tienen derecho? Y no solo eso, lo que te cuento es una décima parte. Esas chicas viven en condiciones infrahumanas, con una falta de higiene tremenda. Encima si no coimean a los polícías no pueden laburar” decía. Cuarenta años más tarde la vida cotidiana de las trabajadoras sexuales sigue siendo la misma, pero eso no es todo. Anudada a este mecanismo represivo, la criminalización de la protesta encuentra bajo la gestión del gobierno de Javier Milei un auge profundo: durante el tratamiento de la Ley de Bases en el Senado, en junio de este año, sucedieron 33 detenciones arbitrarias, una amenaza concreta para quienes salen a protestar a la calle. El mensaje fue claro y contundente: salir a protestar puede implicar causas muy graves y terminar en la cárcel en vez de una noche en la comisaría. Ruth Mary Kelly y las trabajadoras sexuales tienen una amplio acervo de experiencias y conocimiento para dar pelea en contextos represivos.

Este año, desde Ammar (Sindicato de trabajadorxs sexuales) denunciaron reiteradas vecees como se incrementó la violencia policial en el barrio de Constitución con la orden de desplazar a quienes venden comida, duermen en la calle o toman un plato de sopa de en la plaza. Son justamente las trabajadoras sexuales las que proponen estrategias para frenar la violencia policial

Frame de la película "De l'Argentine" 1985 dirigida por Werner Schroeter Imagen de Archivos Desviados Juan Queiroz.

Que hable la experta



“En el 72´ Ruth ya hablaba de la sacralización de la vagina, ya en ese momento rompía con la hipocresía de entender que ´trabajo´ era con determinadas partes del cuerpo” dice Mil del Portal. En el debate sobre sexo y la sexualidad es donde ella podía torcer la moral, provocar y utilizar su perspicacia para no solo buscar audibilidad en sus compañeras trabajadoras sexuales sino también en las maricas, las lesbianas, putos, libertinos, darks y punks.

El libro “Memorial de los infiernos” fue reeditado por Alcohol y Fotocopias y Viciosa editora en 2021, en el prólogo Pat Pietrafesa, pionera del punk en Argentina y quien recopiló junto a Juan Queirós mucho del material expuesto en la muestra. Pat explica ese vínculo tan trascendental con lo queer, lo punk, lo roto: “Ruth fue figura clave en los inicios de la lucha por la derogación de los edictos, y en la redacción de la primera solicitada que ella misma entregó en el congreso el 4 de julio de 1985 que exigía: basta de represión policial, solidaridad con presos políticos y sociales, derogación de los edictos y averiguación de antecedentes. Ese día llovía y hacía mucho frío, y éramos muy poquitos en la zona de congreso: un puñado de punx, darks, heavies, portando carteles y algunas crestas caídas chorreando tempera con las gotas de lluvia. Si bien la manifestación había sido convocada como "sentada" no nos animabamos, así que en un momento Ruth anunció que al próximo semáforo rojo cortaríamos la calle. Ella se lanzó primero por supuesto y la seguimos. Muy pronto ya nos sentimos confiades para gritar contra la policía, repartir flyers y esquivar los autos que se avalanzaban sobre nosotres. Así quedó inaugurada la primera manifestación contra el abuso policial” dice Pietrafesa.

En el archivo también aparece el libro “Tras las huellas de Ruth Mary Kelly” (Biblos), en donde la antropóloga feminista Deborah Daich recupera la manera que tenía Ruth de inmiscuirse en las discusiones. El libro cita una anécdota que describe casi a rajatabla cual era su disputa: “En la entrada de la facultad había un cartel que anunciaba el debate y decía: «Hablan los expertos y hablan los marginados». Yo les dije: «¿Quiénes son los expertos? ¿Los abogados, los estudiosos, los sociólogos?». No, nosotros somos los expertos. (Enrique Symns, “Ruth Kelly, prostituta”, Sur, 14 de octubre de 1989).”

Tarjeta de presentación de Ruth, Archivo Mil Del Portal

En las orillas y en los márgenes

El archivo de la muestra da cuenta de cómo Ruth Mary Kelly fue capaz de moverse de los márgenes al centro, una operación respaldada por su historia de vida -de niña siempre se estaba escapando, de la escuela, de las instituciones psiquiátricas- y también por una visión precursora sobre el ejercicio de la prostitución como herramienta política. Pasó mucho tiempo en el puerto, decía que los marineros y prostitutas formaban una sociedad muy especial: “Donde hay marineros, hay prostitutas. Y no es sólo por el sexo y el dinero. Hablo en general. Hay una especie de camaradería, de amistad. Muchos vuelven. Muchos se quedan en tierra. Algunos no vuelven más. Las prostitutas y los marineros se escriben, se hacen regalos, se mandan regalos con los que zarpan o con los que llegan”. En esta cita del libro “Memorial del infierno” tal vez haya algo de su ser “del puerto” un lugar inagotable de significaciones.



Revista Viva con todos N°9 1984, Archivo Juan Queiroz





“Las trabajadoras sexuales son hoy el margen del margen, como sujetas políticas dentro de los movimientos sociales, a pesar de que siempre fueron las primeras en atajar la represión policial en el cuerpo. Todo lo que Ruth propone es muy inspirador y actual” dice Mili del Portal quien comenzó a recopilar archivos la protagonista de la muestra hace cuatro años, es en esa búsqueda donde encontraron esa forma política de "salirse del corset" de la militancia. "Ella siempre hizo escándalo, siempre rompió algo, siempre se enfrentó". Entre la rotura y el escándalo, también estaba en la orilla, mirando que barcos venían y a cual se podía subir -a veces con un amigo puto- Ruth Mary Kelly, una histórica se podría decir, que también miraba el horizonte desde el puerto con una añoranza de un mundo mejor: “Quizá por que tenía ganas de evadirme, de que un barco me llevara lejos, muy lejos, a otras tierras maravillosas donde hubiera hombres y mujeres buenos, mucho sol, mucha alegría”.

*La muestra “Ética del escándalo, archivos y documentos de Ruth Mary Kelly” puede visitarse hasta el 15 de enero en Espacio de arte Eros. Boedo y Virrey Liniers.