Cines

AKELARRE

Con Amaia Aberasturi, Alex Brendemühl. Dir: Pablo Agüero. SAM 13 c/Res

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

ATRAPA ALMAS

Con Sunny Mabrey, Adelle Drahos. Dir: Diego Silva Acevedo. SAM 13 años

Cinépolis. Cas 16.50 h

Showcase. Cas: 21.50 h

BAGMAN: ESPÍRITU DEL MAL

Con Sam Claflin, Antonia Thomas. Dir: Colm McCarthy. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 20.40, 22.50 h

Hoyts. Cas: 23.00

Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h

Showcase. Cas: 20.05*, 19.40**, 22.35 h (*solo sáb, dom, lun mie) (**solo jue y vie)

CÓMO SER MILLONARIO ANTES QUE MUERA LA ABUELA

Con Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum. Dir: Pat Boonnitipat. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 14.40, 17.20, 19.50, 22.20* h (*solo vie y sáb)

EL FANTASMA DE LA FAMILIA RAMPANTE

Documental. Dir: Leandro Tolchinsky. SAM 13 años

Cine El Cairo. Vie, 20.30 h

EL TIEMPO QUE TENEMOS

Con Andrew Garfield, Florence Pugh. Dir: John Crowley. SAM 13 años

Showcase. Sub: 13.55 h

GLADIADOR 2

Con Connie Nielsen, Denzel Washington. Dir. Ridley Scott. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Cas: 22.00 h

Showcase. Cas: 15.55, 22.00 h; Sub: 18.55, 22.20 h

GOLPE DE SUERTE EN PARÍS

Con Lou de Laäge, Valérie Lamercier. Dir: Woody Allen. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. 20.10 hs

KRAVEN, EL CAZADOR

Con Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe. Dir: J. C. Chandor. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 14.00*, 19.10 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 22.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.50 h

Showcase. Cas: 13.50 h; Sub: 22.15 h

LA INVENCIÓN DE HUGO CABRET

Con Asa Butterfield, Chloë Moretz. Dir: Martin Scorsese. ATP

Cine Lumière: Mañana, 18.00 h

LUMIÈRE! LA AVENTURA COMIENZA

Con Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis Lumière. Dir: Thierry Frémaux. ATP

Cine Lumière: Mañana, 20.00 h

MEDIANERAS



Con Pilar López de Ayala, Javier Drolas. Dir: Gustavo Taretto. SAM 13 años

Cine El Cairo. Vie 22.30 h

MOANA 2

Animación. Dir: Dabid G. Derrick Jr. Jason Hand, Dana Ledoux Miller. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.10, 19.30 h

Cinépolis. 3D Cas: 17.20 h; 2D Cas: 14.00*, 15.00*, 15.40*, 16.15, 17.30, 18.30, 20.00, 22.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. 3D Cas: 12.50*, 15.10*, 15.20**, 17.30*, 17.40**, 19.50*, 20.00**; 2D Cas: 12.10*, 13.40**, 14.15*, 14.40**, 15**, 15.30*, 16.00**, 16.40*, 17.00**, 17.20**, 17.50*, 18.20**, 19.20*, 19.30**, 19.40**, 20.10*, 20.40** h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 14.40, 16.45, 17.30, 18.30, 19.00, 21.20 h

Showcase. 3D Cas: 12.40*, 15.00, 17.25, 19.50, 22.05 h; 2D Cas: 12.05*, 12.15*, 13.00*, 14.20, 14.40, 15.20, 16.40, 17.00, 17.45, 19.05, 19.25, 21.25 h(*solo sáb y dom)

MUFASA, EL REY LEÓN

Animación. Dir: Barry Jenkins. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 16.50, 19.30, 22.15; 3D Cas: 14.40*, 19.40, 22.30 h; 2D Cas: 14.00*, 14.30*, 16.40, 17.15, 19.20, 20.00, 22.40 h; 2D Sub: 16.30, 18.15, 21.00 (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D Cas: 13.15*, 16.00, 18.45, 21.30 h; DBOX.2D Cas: 14.45, 17.30, 20.15 h; DBOX 2D Sub: 23.00 h: 3D Cas: 13.15*, 13.45, 16.00, 16.30, 18.45, 19.15, 21.30, 22.00 h; 2D Cas: 12.45*, 14.15*, 14.30**, 14.45, 15.30, 17.00, 17.15, 17.30, 18.15, 19.45, 20.00, 20.15, 21.00 2D Sub: 23.00 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 14.15, 15.30, 16.50, 18.00, 19.15, 20.30, 22.00 h

Showcase. 3D Cas: 12.00*, 14.30, 16.20, 17.05, 19.00, 19.45, 21.40, 22.25 h; 2D Cas: 12.15*, 14.00, 14.15, 14.45, 15.50, 16.05, 16.35, 16.50, 17.20, 18.30, 18.45, 19.15, 20.00, 21.10, 21.55 h; Sub: 19.30, 22.10 h (*solo sáb y dom)

NAVIDAD SANGRIENTA

Con Olivia Hussey, Margot Kidder. Dir: Bob Clark. SAM 18 años

Cine Lumière: Hoy, 20.00 h

NORITA

Documental. Dir: Jayson Mcnamara, Andrea Tortonese. SAM 16 años

Cine El Cairo. Sáb, 22.30 h

ONE DIRECTION: THIS IS US

Doc/musical. Dir: Morgan Spurlock. ATP

Cinépolis. Sub: 21.45 h

Hoyts. Sub: 22.30 h

Showcase. Sub: 14.00*, 20.05** h (*solo sáb y dom) (**solo jue y vie)

QUEER

Con Daniel Craig, Lesley Manville. Dir: Luca Guadagnino. SAM 13 años

Cines Del Centro. Sub: 15.00, 17.40, 20.20, 22.10* (*solo vie y sáb)

ROBOT SALVAJE

Animación. Dir: Fernando Andrés Saad. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 15.00 hs

Showcase. Cas: 13.35 h

SUSURROS MORTALES 2

Con Nadech Kugimiya, Denise Jelilcha. Dir: Taweewat Wanta. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 20.20, 22.50 h

Hoyts. Cas 22.45 h

Nuevo Monumental. Cas 19.40, 22.00 h

Showcase. Cas: 16.45, 19.40*; Sub: 22.30 h (*no se emite jue y vie)

TERRIFIER 3

Con Lauren LaVera, David Howard. Dir: Damien Leone. SAM 18 años

Cinépolis. Cas: 22.30 h

TIEMPO DE PAGAR

Con Juan Nemirovsky, Esteban Menis. Dir. Felipe Wein. SAM 13 años.

Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h

UNA EVA Y DOS ADANES

Con Tony Curtis, Marilyn Monroe. Dir: Billy Wilder. SAM 13 años

Cine Lumière: Dom, 20.00 h

URANUS 2324

Con Rebeca Angeles, Sarocha Chankimha. Dir: Thanadol Nualsuth. SAM 13 años

Hoyts. Sub: 22.00 h

VERA Y EL PLACER DE LOS OTROS

Con Luciana Grasso, Inés Estévez. Dir: Federico Actis, Romina Tamburello. SAM 13 años c/Res

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; Sáb y dom, 20.30 h

WICKED

Con Cynthia Erivo, Ariana Grande. Dir: Jon M. Chu. ATP (c/leyenda)

Showcase. Cas: 12.10*, 15.30; Sub: 19.10, 21.30 (*solo sáb y dom)

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Rock Idols. Las raíces de The Beatles. Dom, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Fiestón + cumbión del Paraná. Despedida de año. Fredy y los solares, Los Palmae, Homero y sus alegres, DJ China. Sáb 28, 23 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Por siempre rock nacional. Sáb 18 de enero, a las 21 h

CENTRO CULTURAL GÜEMES

Güemes 2808

Cielo Razzo. Sáb 11 enero, a las 21 h

CITY CENTER ROSARIO

Bv. Oroño y Av. Circunvalación

Sobredosis de Soda. Banda tributo. Sáb 18 de enero, a las 21 h

Pedro Aznar. Sáb 25 de enero, a las 21 h

Hilda Lizarazu. Sáb 1 de feb, a las 21 h

COMPLEJO FOREST

Brown 3198

Sergio Torres. Hoy, a las 22 h

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98bis

Rompiendo espejos. Sáb 11 de enero, a las 23 h (+18)

METROPOLITANO

Junín 501

Miss Monique. Hoy, a las 22 h

John Digweed. Sáb 25 de enero, a las 22 h

Teatro

LA COMEDIA



Mitre 958

Por arte de sueños. Adaptación del texto Sueños de barrio de Roberto «Negro» Fontanarrosa, en la que un grupo de estudiantes es interrogado por docentes, padres y personal directivo de la escuela por un hecho que ocurrió en un sueño. Producción: Programa Comedia Municipal Norberto Campos. Dramaturgia: Miguel Kot. Dir: Miranda Postiglione. Los vie de enero, a las 21 h

Querido diario. Con ironía y humor, Malena Guinzburg repasa temas de su vida como el amor (desamor, en realidad), las redes, las dietas, el sexo, los boliches, los rompecabezas. Recorre desde su infancia, pasando por la adolescencia, hasta su presente, leyendo partes de diario íntimo (que de íntimo ya no tiene nada) y cartas que nunca debería haber escrito. Sáb 25 de enero, 21 h (Esta Navidad, regalá stand up: 2x1 en entradas, disponible hasta el 24 dic)

Racional. Pablo Molinari presenta su unipersonal con un giro en la vida diaria para verla desde una óptica nueva, aguda y sagaz. Desde algo simple como bajar una escalera a algo profundo como cómo nos afecta el paso del tiempo. Sáb 18 de enero, 21 h (Esta Navidad, regalá stand up: 2x1 en entradas, disponible hasta el 24 dic)

Tiempos modernos. Pablo Picotto presenta un espectáculo de stand up que surge de una situación cotidiana. Un niño pregunta: “¿Cómo era tu infancia?”. Y ante la respuesta, el niño no entiende cómo era ser niño en ese tiempo tan cercano y a la vez tan lejano. ¿Cómo expresar a las nuevas generaciones qué clase de realidad vivió la última generación que conoció el mundo sin internet?. Sáb 11 de enero, 21 h (Esta Navidad, regalá stand up: 2x1 en entradas, disponible hasta el 24 dic)

LA ESCALERA

9 de julio 324

Splatter rojo sangre. Obra basada en un texto del dramaturgo argentino Daniel Dalmaroni. Drama, gore y humor negro.. Narra la historia de seis personas que se reúnen en un grupo de autoayuda en un lugar clandestino. Dir: Roberto A. Malaguarnera. Los vie de dic, a las 21 h

MICROTEATRO ROSARIO

San Lorenzo 1329

El acto. ¿Pueden convivir la pasión y la crianza cuando el acto no entra en el cronograma semanal? Dir: Hernán Peña. Jue, vie y sáb de dic, desde las 21.40 h

Random. Desde física cuántica a Only Fans, en el mundo de Pato y Lola todo es posible. Una comedia sobre cómo surfear la incertidumbre en tiempos de extrema relatividad. Dir: Sebastián Villar Rojas. Jue, vie y sáb de dic, desde las 21.15 h