Pasaron Nochebuena y Navidad, pero no alcanzaron los deseos para que la discusión por el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva 2025 evitara entrar en terreno pantanoso en la previa de las sesiones en la Legislatura, cuya realización hasta se puso entre signos de interrogación por algunos sectores. Sin embargo, en el atarceder del jueves, la historia empezó a cambiar y las negociaciones se destrabaron.

Es que tras el fallido de la última reunión en la casa de leyes provincial, un grupo de intendentes, funcionarios y hasta los gremios salieron a reclamar por los proyectos, al señalar que debe salir el “paquete completo”. Esto es el pedido concreto del gobernador Axel Kicillof: o todo o nada.

El trío de necesidades básicas contempla al Presupuesto, la Ley Fiscal, pero también el endeudamiento por el equivalente en pesos a unos 1.200 millones de dólares. Para este punto requiere de los dos tercios de los votos, lo que obliga a negociar con la oposición. “Es para pagar lo que nos dejó María Eugenia Vidal, no hay deuda nueva en la Provincia”, argumentaron desde el Poder Ejecutivo.

Una posibilidad que se empezó a barajar este jueves fue la de dar luz verde a la Ley Fiscal para poder iniciar los procesos de cálculo y la emisión de los impuestos patrimoniales, para relegar el debate por el Presupuesto y endeudamiento para enero.

Una fuente con buen manejo de los números y que sigue de cerca la discusión, evaluó que, si ni siquiera se diera sanción a la Impositiva, solo se cobraría ingresos brutos, ya que no hay vencimientos de los tributos patrimoniales como automotor o inmobiliario. Además, si ee prorroga la normativa vigente, tiene una mayor carga tributaria que la que contiene el proyecto 2025.

“Estamos igual que el viernes pasado”, sentenció ante Buenos Aires/12 una voz opositora que sigue las negociaciones al detalle. “No tenemos respuesta a nuestros pedidos”, agregó. Por esto, hasta hubo quien se animara a poner en duda la realización de la sesión, que será en espejo con otra convocada en el Senado, a cargo de la vicegobernadora Verónica Magario. “Del 1 al 10, las chances de que salga son de 2,50”, ironizó un legislador del PRO.

Las demandas de la oposición, como señaló este medio, tienen que ver con fondos para los municipios, como así también con la modificación del artículo 163 sobre aumentos discrecionales de los impuestos y eliminación del 158 sobre una tasa de carga y descarga en los puertos. A esto se sumaron los pedidos de los propios intendentes de Unión por la Patria, que pidieron un fondo específico para destinar seguridad.

“Lo que está sucediendo es que no se consiguen los votos. Entre otras cosas, porque la oposición no ha prestado los votos para efectivamente aprobar el Presupuesto que presentó el Ejecutivo. Obviamente que está siempre a discusión y eso corresponde en la Legislatura, hacer modificaciones. Ahora, una cosa es hacer modificaciones en el margen, mejorar el Presupuesto y otra cosa es querer cambiar de cuajo un montón de artículos que se encuentran ahí e incluir fondos que la Provincia además no tiene”, disparó esta semana el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

UxP va por un pleno en la Legislatura

Pese al desalentador panorama, la incursión de un grupo de dirigentes con perfil más político que técnico en las negociaciones hicieron encender alguna luz de esperanza para el gobernador.

Según pudo conocer este diario, las conversaciones “subieron un escalón” en la línea de mando de los diversos sectores involucrados.

Altas fuentes legislativas confiaron a Buenos Aires/12 que el endeudamiento consistiría en el equivalente en pesos a 1.045 millones de dólares, además de la renovación de las Letras y un fondo atado a ese endeudamiento fijado en el 16,4 por ciento.

"Hasta cambiaron las caras en los despachos", aseveraron desde el bloque oficialista a este medio. "Faltan cerrar algunas cosas, pero empezó a caminar", agregaron.

Clamor por el Presupuesto: quiénes pidieron por las leyes de Kicillof

Luego de esas declaraciones de Bianco, salieron a la luz comunicados y exigencias de un grupo de dirigentes que pidió a la Legislatura la aprobación de los tres puntos en debate.

Así, a los reclamos de las centrales sindicales, se sumaron los ministros de la mesa política de Kicillof y un grupo de intendentes peronistas que se encolumnan detrás del gobernador.

“Le pedimos a todos los legisladores que tengan el mismo compromiso que tenían con María Eugenia Vidal. El gobernador y la Provincia necesitan la aprobación del presupuesto para cumplir con el mandato que le dio el pueblo y gobernar sin discrecionalidades”, lanzó el mandamás de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

Otro de los jefes comunales que se expresó al respecto fue el platense Julio Alak, quien ratificó la “necesidad” de contar con las tres herramientas, en tanto que alertó que “de no aprobarse, fuerza un ajuste presupuestario y pondría a la provincia en serio riesgo de default”.

A ellos se sumaron un grupo de intendentes del oficialismo y los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y su par de Infraestructura, Gabriel Katopodis, se plegaron a este pedido. "El gobernador envió los proyectos hace 40 días y, a diferencia de Milei que quiere discrecionalidad por fuera de la ley, necesita esos instrumentos para seguir cumpliendo con cada uno de los ciudadanos bonaerenses”, dijo el hombre de San Martín.

El encargo de responder al clamor fue el flamante presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, quien emitió un comunicado con el que buscó aclarar el panorama, en tanto que aseguró que “es muy importante por estas horas que el Ejecutivo provincial cuente con las herramientas para gobernar durante el 2025”.

El dirigente del Frente Renovador y hombre de confianza de Sergio Massa, aseguró que este viernes los 37 legisladores que integran el bloque de diputados del peronismo estarán sentados en las bancas para votar el paquete completo, aunque alertó sobre los dos tercios que “todos los bloques opositores han manifestado la necesidad de establecer algunas pautas que exceden a la discusión de esta Cámara y son propias del ámbito del Poder Ejecutivo provincial”.

“Confiamos en que por estas horas, el Gobernador, que lleva adelante esos diálogos, podrá avanzar para darle la tranquilidad que tanto necesitan las y los bonaerenses”, dijo el diputado, para cerrar marcando “creer” que la oposición “hará primar la razonabilidad en pos del normal funcionamiento de la Provincia y por encima de las discusiones partidarias”.