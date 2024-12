El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rechazó este sábado la posibilidad de acordar con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Lo afirmó 24 horas después del anuncio de desdoblar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que renovará la mitad de la Legislatura el 6 de julio de 2025.

En declaraciones radiales, Macri consideró que es más lógico ir por separado y después aunar fuerzas a nivel legislativo. “No me gusta que me inviten a ser parte con un condicionante absoluto. ‘Es como yo digo o no es nada’. La vida no es así”, manifestó Macri, en una alusión indirecta al “Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no, iremos separados" de Javier Milei en una reciente entrevista.

El alcalde porteño estimó que “se pueden expresar desde distintos lugares” para que luego haya “acuerdos parlamentarios”. En ese sentido, consideró que “no creo que el único camino sea una unidad como cualquiera lo plantee" y que "puede armarse acá el frente de una manera, en Córdoba de otra, en Mendoza de otra”.

Para Macri, "si uno quisiera encontrar un acuerdo con quien fuera, lo hemos hecho en el pasado, arranca por el país que se quiere, con acuerdos programáticos. No se arranca diciendo ‘o venís conmigo o sos el enemigo’. No entiendo las cosas de esa manera. No puede ser que si estamos con ellos, somos el futuro; y si no, somos kirchneristas”.



En otro pasaje, criticó el maniqueísmo al afirmar: “Esta cosa simplista de ‘o estás conmigo sos el bueno o tenés una mirada distinta y sos el malo’… El PRO ha demostrado una responsabilidad muy grande”. También remarcó que "esta no es una elección de Ejecutivo, es de cuántos diputados, legisladores, concejales uno logra que entren. Y a veces eso no necesariamente requiere ir juntos. Lo importante es que el kirchnerismo deje de tener mayoría en el Senado o que tengamos la mayor cantidad de diputados posibles”.

La defensa del adelantamiento de las elecciones en CABA

Sobre las críticas que despertó en el oficialismo la decisión de desdoblar la elección porteña (“levanta sospechas de segundas intenciones”, expresó La Libertad Avanza), Macri señaló que tiene “buen diálogo” con Milei y minimizó el comunicado de LLA. "Son chicanas de algunos dirigentes locales”.



Macri se refirió también a las críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo que la elección desdoblada implica más gasto de dinero y es por "conveniencia del político y no de la sociedad".

Por Radio Mitre, el mandatario porteño dijo que "el PRO ha demostrado un compromiso muy grande con esta ciudad, amamos esta ciudad, hemos tenido muchísimas elecciones desdobladas. Yo no sé si ya Patricia estaba con nosotros, creo que sí, en la primera elección de Horacio (Rodríguez Larreta) ella ya estaba”.

"Hay algunos que creen que por cambiar un sistema la gente no va a votar y se va a enojar. Y el día de la votación se disfruta, no hay fraude", añadió Macri, para quien es "bueno" votar dos veces en la Ciudad "para la construcción de lo cívico, a 30 años de la autonomía de la Ciudad. No hay nada oscuro, por ahí, qué se yo, ella pensará que sí”.