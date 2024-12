Un séptimo prófugo de los 17 presos que se escaparon en la noche del lunes 23 de diciembre de la alcaldía 9 del barrio porteño de Liniers fue recapturado este sábado en un asentamiento de la localidad de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Tras conocerse la detención, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, exprimió la noticia para cuestionar la "última gestión" del exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Efectivos de la División Búsqueda de Prófugos dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales lograron capturar a Maximiliano Sergio Cordero, de nacionalidad argentina y mayor de edad, que estaba detenido por robo en la dependencia policial ubicada en la calle Gana al 400.

Los investigadores recabaron información con respecto al lugar en donde supuestamente se escondía Cordero, tratándose de un asentamiento emplazado en la calle Los Patos, de la localidad bonaerense de Tortuguitas.

El interno recapturado quedó a disposición del magistrado interventor por infracción al artículo 280 del Código Penal que sanciona el delito de "evasión".

Bullrich le echó la culpa a Rodríguez Larreta

La ministra de Seguridad de la Nación intentó desligar la responsabilidad de los policías en la fuga de presos en Liniers y apuntó contra "la última gestión" del exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"El hecho de haber abandonado la construcción de una cárcel generó un stock de presos en la comisaría. Esto viene de la última gestión de Larreta, que en el 2022 dejó de construir una cárcel. No me gusta cuando le tiran de todo a los policías y no se hacen cargo", criticó la funcionaria de Javier Milei.

En esa línea, agregó que "llevamos bastantes recapturados entre la Policía de la Ciudad y la PFA que está colaborando con la Ciudad. Los delincuentes en la calle son un peligro para todos. Un preso en una comisaría es un problema".

"El Tribunal Superior de la Ciudad tiene que completar la autonomía, administrar las fuerzas y liberar a los policías de esta tarea. No vale políticos lavándose las manos y hacer la fácil de tirarle todo a la Policía", sentenció Bullrich.

