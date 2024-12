El diputado Roberto Mirabella abandonó la bancada de Unión por la Patria (UxP) y se encendieron las alarmas en la principal fuerza opositora en la Cámara baja, que ahora pasó a contar con 98 integrantes y busca mantener abroqueladas a las distintas tribus que la conforman en medio de diferencias internas y evitar nuevos cismas. Aunque Mirabella justificó su decisión en desacuerdo con la conducción nacional del PJ y la agenda parlamentaria “porteña”, su éxodo está marcado por una larga disputa en el peronismo santafesino, que se profundizó luego que su mentor, el exgobernador Omar Perotti, se diferenció de la postura partidaria y aportó los votos decisivos para la reforma de la Constitución provincial que promueve su sucesor, el radical Maximiliano Pullaro, y que le abriría el camino para su reelección.

No es la primera deserción en UxP, que tampoco pudo resistir los embates del Gobierno ultraderechista de Javier Milei que logró dividir o fisurar transversalmente a todos los bloques parlamentarios. Aunque en la bancada peronista diferencian la actitud de Mirabella, que ya había amenazado en distintas oportunidades en abandonar el bloque.

Una de las primeras, recuerdan, también estuvo relacionada con la interna santafesina. Fue cuando se ratificó a su coprovinciano Germán Martínez al frente del bloque, un hombre alineado con el dirigente Agustín Rossi y enfrentado con Perotti. “Nunca fue parte del colectivo y siempre tuvo una actitud individualista”, afirmaron a este diario varios de sus ex compañeros de bancada. También sostienen que el detonante de su salida fue la disputa interna en Santa Fe, luego que Perotti aportara los votos para que Pullaro consiguiera la aprobación de la convocatoria a la Constituyente en la Legislatura provincial, a la que se oponían Rossi, La Cámpora y otros sectores del peronismo.

Mirabella, en cambio, buscó justificar su decisión en la interna del PJ y diferenciándose de Cristina Fernández de Kirchner: "Soy opositor a Milei mirando a mi provincia y no al PJ Nacional", aclaró en el mensaje que publicó en sus redes sociales y donde anunció que armará el monobloque "Defendamos Santa Fe”. Una muestra, que su actuación legislativa hasta 2025 –cuando vence su mandato— será en soledad.

Pero no son pocos los que también le atribuyen a Mirabella un acercamiento al Gobierno libertario. La diputada santafesina Florencia Carignano fue una de las más críticas con Mirabella y lo acusó de “tarifar” su banca: "Le puso un cartelito de Remax", dijo, y asoció la postura del santafesino a la del ex senador entrerriano Eduardo Kueider --preso en Paraguay por “intento de contrabando” de divisas--, que también predicaba “privilegiar” a su provincia por encima de las cuestiones nacionales. Otros recordaron a PáginaI12 que Mirabella festejó su cumpleaños en su despacho y no bajó a dar quórum cuando UP junto a otros bloques intentaron sin suerte rechazar el DNU que habilita al Gobierno a renegociar la deuda sin el aval del Congreso.

Diferencias y abroquelamiento

A pesar que reconocen diferencias internas, distintos diputados de UxP sostuvieron ante PáginaI12 que la salida de Mirabella “no afectará al bloque”. Distinta fue la situación cuando los tres diputados tucumanos que responden al gobernador peronista Osvaldo Jaldo desertaron y formaron el bloque Independencia para alinearse incondicionalmente con la política de Milei.

Entonces, todos miraron hacia los diputados de Catamarca por el acercamiento del gobernador peronista Raúl Jalil al gobierno nacional. Todos ellos votaron a favor del RIGI durante el debate de la Ley Bases con la promesa que traería alguna inversión minera en la provincia. Pero se mantuvieron dentro de UxP, con un fino y delicado equilibrio donde los catamarqueños –en distintas proporciones— respetaron la decisión mayoritaria del bloque. Algo que al interior de UP adjudican a la propia disputa del peronismo provincial, donde una ruptura le provocaría a Jalil más dificultades que beneficios para su administración.

“Hemos sufrido distintas operaciones pero logramos sostener la unidad”, dijeron a PáginaI12 desde UxP. Reconocen diferencias y reclamos internos, pero afirman que los mismos no son rupturitas aunque tampoco bajan la guardia. Varios de los reclamos surgen de los llamados diputados “sin tierra”, de las provincias donde no gobierna el peronismo: como Mendoza, Jujuy o Chubut.

El último debate del bloque se dio en torno a la postura que adoptarían ante la posibilidad que el Gobierno enviara a extraordinarias la suspensión o eliminación de las PASO. “Se acordó mayoritariamente que avalarían la suspensión de las primarias pero ninguna otra reforma electoral, a pesar que diputados de distintas provincias, como Santa Fe o Entre Ríos, sostenían la importancia de las PASO para dirimir fuerzas en sus territorios”, contaron a este diario.

Allí también se resolvió como estrategia parlamentaria, buscar un acuerdo legislativo amplio para rechazar el decreto 1112/24 con que el Gobierno habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, frente a difuso argumento de amenazas o agresiones de “organizaciones terroristas”. Uno de los objetivos de UP en un año que estaría signado por la parálisis del debate en el Congreso que el Gobierno buscará imponer por las elecciones legislativas.