El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prorrogará el Presupuesto luego de que la oposición rechazara el proyectos en dos oportunidades durante las últimas dos semanas. Así lo afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien apuntó a los bloques que trabaron la negociación por dejar al Gobierno provincial sin las herramientas de gestión.

Según pudo conocer Buenos Aires/12 desde la Casa de Gobierno, la prórroga se haría efectiva entre este martes 31 y el jueves 2 de enero, dada la necesidad de afrontar pagos y obligaciones.

“Para el año próximo tenemos 2 situaciones. Javier Milei dijo que iba a avanzar con la motosierra profunda y nos dejaron sin los recursos en la Legislatura. Empezamos un año en emergencia económica, trabajamos en la prórroga del presupuesto con las modificaciones que corresponden y lo que la Ley de Administración Financiera nos permite”, dijo.

Tras asegurar que el pedido de Kicillof a los integrantes del gabinete fue continuar con el plan de gestión de cada área, les aseguró que “cada peso que entre a las arcas van a ser utilizados en inversiones, en hacernos cargo del pago de deuda y el pago de salarios”, para subrayar que “no habrá ajuste el año próximo en la Provincia”.





Pese a que está prevista la primera reunión de la mesa de negociación que congregue al Poder Ejecutivo y los diversos bloques legislativos, Bianco aseguró que no hay tiempo y que la prórroga no es opcional. “Los legisladores establecieron continuar las reuniones, pero el Ejecutivo no puede esperar porque el día 2 tenemos que seguir pagando cuentas”, postuló.

Por eso, el ministro de Economía, Pablo López; el director de ARBA, Cristian Girard y la secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, son quienes tienen a cargo la redacción del Decreto de prórroga del Presupuesto y la readecuación de las partidas. En cuanto a la Ley Fiscal, el Gobierno sostuvo que se aplicará lo aprobado el año pasado y, si se dieran modificaciones se verán.

El derrotero de las negociaciones

El funcionario sacó a la luz los detalles de las negociaciones y explicitó cuáles fueron las prendas de negociación que Kicillof estuvo dispuesto a ceder y cuáles no. En ese plano, valoró que la iniciativa “no fue comentada por 40 días por los legisladores de la oposición, ya que era un Presupuesto muy razonable, no era de recorte sino de expansión y que respondía a los recortes de Nación”.

El ministro y mano derecha de Kicillof reiteró que el endeudamiento servirá para destinar esos fondos a un roll over de la deuda contraída por la administración de María Eugenia Vidal, que tiene por delante dos vencimientos en marzo y en septiembre.

Más adelante, Bianco expuso que el primer quiebre en las negociaciones llegó el 18 de diciembre, un día antes de la eterna jornada en la Legislatura de la que dio cuenta Buenos Aires/12 y que terminó en la nada pasada la medianoche. En esa línea, sostuvo que la oposición acercó dos nuevos pedidos: un pedido de fondos para los municipios y la renovación de cargos que, por uso y costumbre, se le suele dar a representantes de esos espacios. Los fondos también fueron un pedido de intendentes de Unión por la Patria.

“El Ejecutivo empezó a negociar estos dos puntos. Al gobernador le pareció bien entregar lo mismo de este año (125 mil millones de pesos) actualizado con las partidas, por eso la oferta fue de 160 mil millones y dijo que si había que modificar los cargos no tenía problema, que les den los nombres y por decreto los nombraría ese mismo día”, aseguró Bianco.

El punto de quiebre en las conversaciones, según el Poder Ejecutivo, llegó cuando “apareció otro requerimiento de coparticipar la toma de deuda en el orden del 16,4 por ciento” a los municipios. “El gobernador tomó la propuesta, hizo una contrapropuesta de coparticipar el 10 por ciento. Se estaba negociando y de esa forma iban a llegar 250 mil millones. Una vez avanzado en eso aparecieron nuevos pedidos de cargos, para nombrar jueces de la Corte”, lanzó Bianco.

Ese fue el punto final, dado que el Gobierno rechazó subir esa discusión a la mesa. De hecho, uno de los espacios interesados en ese debate fue La Libertad Avanza, el espacio que conduce el joven legislador e influencer Agustín Romo en la Cámara de Diputados.

A todo el panorama, Bianco agregó que recibieron llamados “con mucha preocupación” intendentes “de partidos que no votaron el Presupuesto”, que pidieron por obras y proyectos.

Para el cierre, el ministro también puso de relieve que los intendentes de todos los espacios “también nos expresaron preocupación porque no se quiso tratar el tema de la reelección”. Los legisladores no quisieron dar lugar a la inclusión de la reforma de la ley que limita las reelecciones por no querer cargar con el costo político de la decisión. “Estamos a favor de las reelecciones de todo tipo de cargo, en tanto y en cuanto sean votados por el pueblo, cualquier limitación a los cargos la considero proscriptiva”, cerró Bianco.