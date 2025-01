La esposa del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre pasado, habló por primera vez. Durante una entrevista radial expresó su preocupación por la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá con el opositor Edmundo González Urrutia en Buenos Aires. En ese sentido, María Alexandra Gómez aseguró tener “muchísimo temor” por el resultado de ese encuentro. Poco después, se conocieron las primeras imágnes de Gallo en Venezuela donde se lo ve caminando y en buen estado de salud. "Devuélvanlo", escribió en X la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich replicando el video venezolano.

González Urrutia, el adversario derrotado por Nicolás Maduro en las elecciones de julio pasado que se encuentra asilado en España, será recibido por Milei en Casa Rosada el próximo sábado. Al ser entrevistada en Radio Con Vos respecto a ese encuentro, la esposa del gendarme no dudó en expresar su preocupación. "Acabo de leer la noticia en redes sociales y no lo voy a negar, me da muchísimo temor", aseguró Gómez y sostuvo que Gallo “simplemente tenía muchísimas ganas de conocer Venezuela porque es la Venezuela que yo le mostraba por videos, con su hijo en la playa, jugando en la arena”.

Luego de la entrevista, el gobierno venezolano dio a conocer un video donde se lo ve a Gallo caminando en un lugar no determinado de Caracas. Está detenido y se lo ve junto a otros que están en su misma condición. Es lo que los medios venezolano definieron como "una prueba de vida" de Gallo. La primera reacción del gobierno argentino la produjo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y responsable del viaje realizado por el gendarme. En su cuenta de X replicó el video de Gallo y escribió: "¡DEVUÉLVANLO YA A SU PATRIA!".

En tanto, la Cancillería conducida por Gerardo Werthein denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) el encarcelamiento del gendarme y aseguró en un escrito que su detención “constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezula, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”. El gobierno de Milei añadió que insistirá en la vía legal y diplomática para lograr la liberación de Gallo, y rechazó las acusaciones de terrorismo y espionaje realizadas contra el gendarme por parte funcionarios de Maduro.

El lunes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que el gendarme se encuentra “bien de salud” y añadió que fue detenido “al haber intentado ingresar irregularmente desde Colombia a la República Bolivariana de Venezuela el 8 de diciembre”. "Está siendo investigado y procesado por delitos extremadamente graves”, completó Saab.