La Secretaría de Modernización de la provincia de Salta hizo un balance de su actividad en 2024 en el que resaltó la facilitación del acceso a diferentes servicios, mejoras en conectividad y la ampliación de la inclusión digital.

En diálogo con Salta/12, el secretario del área. Martín Güemes, dijo que es un balance positivo aunque queda mucho por hacer, porque hay un avance permanente de la tecnología, lo que requiere "de una política sostenida en el tiempo". En ese sentido, destacó que actualmente digitalizaron servicios del gobierno, posibilitando la creación de la Identidad Digital (IDDI).

Con la creación de la plataforma iddi.salta.gob.ar/_nuxt/">iddi.salta.gob.ar se pueden realizar trámites íntegramente digitalizados. El servicio fue lanzado en abril de 2023 y utiliza la tecnología del Blockchain, que permite almacenar y compartir datos de forma segura y confidencial a través de una red digital. Ya se cuenta con 42 trámites operativos que se pueden realizar con esta tecnología. Güemes explicó que con esta herramienta se pueden sellar los certificados de los trámites y evitar que las personas se tengn que trasladar a las oficinas físicas, lo que es de mayor utilidad para quienes viven fuera del departamento Capital y deben trasladarse al centro salteño para hacer un trámite.

"El desafío para este año que se inicia es avanzar en la incorporación de más trámites con la buena voluntad y la decisión política de los ministros de las distintas áreas, entendiendo que se está para digitalizar íntegramente los trámites del Estado", dijo Güemes. Explicó que con la Identidad Digital también se puede resguardar toda la documentación digital, y puede estar en poder de quien realiza el trámite y no en poder del Estado para ser utilizado en otros trámites. "Eso creo que fue un importante avance", consideró.

Contó que también huvo avances en otras áreas en materia de servicios digitales, como la Historia Clínica Electrónica Única SAFESA (Salud Federal Salta), desarrollada por el Ministerio de Salud Pública, que representa un avance calificado de trascendente en la gestión de la información médica y que fue concebida para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de salud. Güemes dijo que el área de Modernización acompañó en materia de conectividad.

En esa línea destacó que actualmente más de 2.300 establecimientos públicos tienen servicios de tecnologías en relación a la conectividad, especialmente escuelas, hospitales, centros de salud y comisarías. Se conectaron 710 nuevas escuelas que no tenían conectividad, convirtiendo a Salta en una de las provincias con mayor cantidad de establecimientos con servicio, sobre todo en lugares "inhóspitos o son muy pequeños, que no tienen servicios de proveedores de internet" y "hoy tienen en sus escuelas conectividad satelital con tecnología Starlink u otras". Güemes aseguró que una de las ventajas de esto es que se permite "darles la oportunidad a los más jóvenes de no tener que irse de su pueblo para terminar el secundario".

Si bien en todo el territorio provincial aún hay numerosas localidades que no cuentan con el servicio de internet, el funcionario afirmó que los indicadores en materia de conectividad han crecido, por lo que actualmente "mucha gente que no accedía ahora está accediendo".

Güemes destacó que "hay una obligación también de parte de los privados de invertir en lugares que tal vez no les son tan rentables". Dijo que el gobierno nacional debe ocuparse de hacer un seguimiento a esa tarea, dado que las empresas tienen frecuencias asignadas que deben cubrir. Contó que en ese sentido, habría planes de la Nación para dotar de recursos a estas empresas para que inviertan en esas zonas. "Pese a ello creo que se ha avanzado en esa materia", agregó.

"Nosotros siempre hemos planteado que no íbamos a competir con el sector privado desde el sector público, pero sí hemos avanzado en materia de conectividad pública con 180 plazas con servicios de Wi-Fi libre", afirmó. Esta tarea se hizo entendiendo que "no tiene que haber diferencias entre quien no pueda pagar un servicio de conectividad y de datos y el que sí lo puede hacer o el que vive en un lugar, en un municipio, donde tal vez no hay suficientes proveedores de internet" por lo que cada persona "tiene que tener un lugar para conectarse y acceder a la oferta formativa y laboral que esto proporciona".

Además, se implementó en la provincia el portal Futuro, una plataforma innovadora que utiliza inteligencia artificial y big data para analizar tendencias laborales, destacando las habilidades digitales más demandadas y ofreciendo orientación vocacional. También se hizo el Mapa Peregrino, una herramienta interactiva con las rutas más populares de la peregrinación al Señor y la Virgen del Milagro. Asimismo, se diseñó e implantó el nuevo Plan de Calidad 2024/2027, cuyo objetivo es continuar mejorando la gestión y eficiencia de los organismos del Poder Ejecutivo Provincial, tanto centralizados como descentralizados.

Mayor inclusión digital

Güemes dijo que también se avanzó en una mayor articulación entre lo público y lo privado, ya que se estableció un portal de formación en inteligencia artificial y últimas tendencias tecnológicas con Amazon y Google. "Muchos salteños han accedido a becas de formación con Google y hemos trabajado con otras empresas en la formación a docentes en materia de la utilización pedagógica de inteligencia artificial", contó. Se sumaron acciones en inclusión digital, como un programa de formación de habilidades digitales en comercio electrónico para pueblos originarios.

El secretario de Modernización aseguró que buscan que este programa pueda consolidarse este año porque hay una gran cantidad de artesanías que se comercian de manera desigual cuando se compran directamente a sus artesanos y luego son vendidas en Buenos Aires. El objetivo es "no tener este esquema de cadenas que hoy se tiene, con lo cual la formación en habilidades digitales es central", explicó.

Dijo que otra de las líneas que trabajó el área fue la reducción de la brecha de oportunidades en materia de género. Por ejemplo, se desarrollaron 20 clubes de chicas programadoras. "Han pasado muchas chicas jóvenes, de entre 13 y 17 años, en articulación con la Secretaría de la Mujer (Géneros y Diversidad) junto con organizaciones de la sociedad civil", contó.

Según el funcionaario, esta línea es fundamental para despejar ideas preconcebidas que vinculan a la tecnología como "algo duro, asociado con los fierros y los fierros asociados a la fuerza y una tarea de hombres. Esto no es así, es más al contrario, la tecnología es una gran oportunidad para igualar oportunidades y para que estas jóvenes cuando crezcan se puedan seguir formando en materia de programación y poder trabajar desde Salta para el mundo".

También se trabajó en la prevención de ciberdelitos, de ciberbullying y la ludopatía. En este último caso, algunas acciones desde la Secretaría de la Modernización fueron el bloqueo más de 6.000 páginas de sitios de apuestas que ilegalmente dejan jugar a los menores de edad. "Es un tema bien complejo, hemos tenido algunos indicadores bastante negativos de las apuestas en los jóvenes, pero otros que muestran también una esperanza y que el esfuerzo de toda la comunidad permite una mayor conciencia" sobre la problemática de la ludopotía. "Hoy el 60% de los jóvenes tienen esa conciencia y creo que esto ha sido una tarea comunitaria y es importante continuar haciendo esfuerzos", expresó.

Güemes contó que junto al sector privado también trabajan en esta concientización porque "es un desafío comunitario". Más de 11.252 niños, niñas y adolescentes participaron en talleres de prevención de grooming y ciberdelitos.

Además, se conformó una mesa técnica desde la cual se avanzó en herramientas concretas para reducir las apuestas de menores de edad en plataformas ilegales. En ese sentido, el Ejecutivo provincial puso a disposición el sitio web apuestasilegales.salta.gob.ar, herramienta que se suma a la línea de atención 148, para brindar asesoramiento sobre esta problemática.

Güemes aseguró que la gestión provincial busca "articular lo mayor posible". En ese sentido, sobre la relación con la Nación, opinó: "con algunos gobiernos podés articular más; con otros, menos, pero hoy se está dando un buen diálogo (con la Nación)". Por lo que consideró que podrán desarrollar acciones durante el año, principalmente vinculadas con la inclusión digital. "Lógicamente, hay una concepción del Estado que tal vez no es compartida en un cien por ciento, nosotros entendemos que el Estado puede ser un actor importante en la articulación del diálogo, en el impulso al desarrollo", expresó.