La Dra. Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), afirmó que se “está naturalizando la pérdida de un pacto civilizatorio” al respecto de la denuncia que hizo junto a la integrante de la AAJ y rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, Cristina Caamaño, sobre la remoción de las dos placas que señalizaban el denominado "Salón de los Derechos Humanos" del Palacio de Tribunales, en donde tuvo lugar el histórico Juicio a las Juntas de 1985.

“Creo que en realidad tenemos que ir a la matriz económica de todo esto. En realidad importa una supresión del respeto y los acuerdos básicos de la condición humana, y tiene un origen en el poder económico, y si no asumimos eso, vamos a ir por una parte de los responsables siempre”, sostuvo en diálogo con la 750.

En este marco, señaló que “nada de todo eso hubiera sido posible sin un poder judicial, y esto es una muestra de eso”.

“Porque además trabajan muy bien en el plano de lo simbólico. Han logrado que la gente sienta que tenemos una enorme estructura del sistema de protección de derechos humanos, pero no tenemos donde reclamarlos y entonces naturalizamos, y este es el hecho más serio por el que nuestra organización está decidida a batallar.”, remarcó.



“Estamos naturalizando la pérdida de un pacto civilizatorio y esto es lo más riesgoso, entonces como muchos colectivos estamos decididos no hacerlo”, agregó.

No obstante, por último expresó que en los jóvenes “hay un sector de la población que se está negando a que le digan que no hay futuro, a que este no futuro es el sálvese quien pueda mediante la violencia y sin reglas, la ley de la selva”. “Hay un foco de resistencia y a esto tenemos que contribuir”, cerró.