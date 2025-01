Una nena de 10 años que desapareció este martes por la tarde en las inmediaciones del río Limay, en el límite entre Río Negro y Neuquén, es intensamente buscada por un operativo especial, conformado por Policías, bomberos, miembros de Prefectura Naval y de los equipos de Protección Civil.

De acuerdo con lo informado por los medios locales, momentos antes de perderse de vista, la menor se estaba bañando junto a su hermano en el río cuando terminó siendo arrastrada por la corriente. El incidente ocurrió frente al balneario Valentina Brun de Duclot, que divide Río Negro de Neuquén, en la zona del puente de Balsa Las Perlas.

"La desaparición ocurrió cuando la niña se bañaba con su hermanito, en el río. Los pequeños fueron llevados por la correntada y el papá alcanzó a sacar del agua al niño, pero no pudo alcanzar a su hija", describió una alta fuente policial a LMCipolletti. Además, precisaron que la desaparición fue reportada a las 19.30.

Algunos vecinos de la zona que se enteraron de la dramática noticia decidieron sumarse de forma voluntaria a las tareas de búsqueda. Sin embargo, el ocaso complicó el panorama hacia el final del martes, por lo que las tareas de rastrillaje se mantuvieron únicamente por tierra en las costas del balneario durante la noche, y continuarán por el río recién este miércoles.

La secretaria de emergencias y gestión del riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, informó que desde el área de salud mental están acompañando a la familia.

"La gran mayoría de estas situaciones son evitables. Los niños no pueden estar a cargo de personas menores de edad, aunque sea un espacio pequeñito de agua. Jamás hay que dejarlos sin supervisión de los adultos, y menos en lugares no habilitados como balneario", espetó en diálogo con AM Cumbre.

Esto último tiene relación con lo que puntualizó a Diario Río Negro el jefe de la regional cuarta de Río Negro, el comisario inspector José González, al sostener que la nena desapareció en una zona que no está habilitada como balneario y a la que se accede por una "bajada".

Según trascendió en los medios locales, la familia de la nena reside hace poco tiempo en el Alto Valle, por lo que desconocían las características del río.



Cómo sigue el operativo de búsqueda este miércoles

Desde la mañana de este miércoles se retomaron los rastrillajes por el cauce del río y por tierra, según definieron los medios. Del operativo de búsqueda en el río participan buzos y embarcaciones. Durante la noche también se habían realizado recorridos por la ribera, pero sin novedades.

En las tareas interviene personal de defensa civil, policía de Río Negro y Neuquén, Prefectura, policía montada y el grupo de Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate (COER). A su vez, personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) asistió a la familia de la chica.

Por otro lado, el Comisario Inspector Guillermo Alfaro, de la policía neuquina, informó que colaborarán en la búsqueda por tierra sobre la costa neuquina con perros, caballos, efectivos de pie, además de bicicletas y motos. Una teoría es que la menor salió del agua y se extravió.