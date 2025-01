Referentes agrarios, dirigentes políticos y el Partido Justicialista bonaerense respondieron los dichos del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para quien “el campo no debe subsidiar (con el pago de retenciones al agro) al conurbano bonaerense”, porque se trata de “un sector improductivo”. “El principal responsable de que siga habiendo retenciones es el endeudamiento externo que, vaya paradoja, lo trajo Mauricio Macri, del cual Pullaro ha sido fiel escudero”, dijo a Rosario/12 el miembro del Movimiento Agrario, Pedro Peretti, mientras que el PJ de la provincia de Buenos Aires recordó en un comunicado que “el 50% de la industria manufacturera argentina” está radicada en el ese distrito y que “lo que sí subsidia el campo es el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, tomada por el ex presidente de Cambiemos. A modo de retruque, la alianza Unidos difundió ayer un documento de “absoluto respaldo” al mandatario santafesino y “en defensa de los sectores productivos”, que considera a la percepción estatal de derechos de exportaciones como “un modelo político-económico que ha fracasado” y señala “coincidencias estratégicas” entre el kirchnerismo y los La Libertad Avanza (LLA).

“Atado al pago de la deuda”

El lunes pasado, durante un acto oficial en la autopista Rosario-Santa Fe, el gobernador Pullaro solicitó la eliminación de los derechos de exportación que pagan algunas producciones agrícolas porque, dijo, “el campo no puede seguir subsidiando al conurbano bonaerense”, al que genéricamente calificó como “sector improductivo”.

Peretti, del Movimiento Agrario y la Agrupación Grito de Alcorta, le dijo a este diario que “el tema de las retenciones está directamente atado, hoy, al pago de la deuda externa”. Recordó que “Macri las repone (luego de haberlas reducido) en el 2017 por pedido del FMI, y antes fueron reimpuestas en 2001 por (el ex presidente interino, Eduardo) Duahle por pedido del Fondo”.

El dirigente chacarero explicó que “están directamente atadas a pagar deuda, por eso decimos que el debate sobre las retenciones sería totalmente distinto si Macri no hubiera traído al FMI y no hubiera producido el endeudamiento externo que produjo”.

A la vez, Peretti rememoró en su cuenta de X -en relación al plante presuntamente “federal” de Pullaro- que “en marzo del 2009 Cristina Kirchner coparticipa los DEX (derechos de exportación) en un 30% a las provincias”, pero Mauricio Macri “el 12 de enero de 2016 quita esa transferencia”. Y se preguntó: “¿Quién endeuda el país con el FMI y restituye las retenciones?: Macri. Maximiliano Pullaro, ¿dónde estabas vos? Hacete cargo”.

En el mismo sentido se manifestó la ex senadora nacional por Santa Fe y dirigente del Instituto Patria, María de los Ángeles Sacnun, para quien “las declaraciones de Pullaro son contrarias al concepto federal de país”. A través de un posteo en redes sociales, señaló que “no es atacando a una provincia hermana que Santa Fe resolverá los problemas de nuestros chacareros, de la industria o la inseguridad”. Y remató: “Su silencio es atronador ante los efectos del modelo económico en nuestra provincia”.

Carta desde Buenos Aires

El PJ bonaerense, conducido por Máximo Kirchner, recogió el guante de los dichos del gobernador santafesino y sostuvo en una nota que “Pullaro debería evaluar que, si su lógica se impusiera, millones de argentinos y argentinas podrían preguntarse por qué la plata de sus impuestos se destina a brindar mayor seguridad en una provincia que no es la suya”.

También le reprocha no ser agradecido: “A principios de 2024, ante la feroz crisis de asesinatos en la querida Rosario, el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió más de 50 patrulleros para colaborar con el pueblo santafesino y el rosarino en particular. Esos móviles que pagaron los bonaerenses no estaban en el conurbano, estaban en la ciudad santafesina”.

El Partido Justicialista señaló que la mitad de la industria manufacturera del país está radicada en su el conurbano bonaerense que el líder de Unidos considera “improductivo”, y agregó que con el pago de las retenciones “lo que sí está subsidiando el campo es la loca carrera de Milei por el Nobel de economía”.

“O para ser más serios y realistas -continúa la carta-, lo que sí subsidia el campo es el pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional y acreedores externos que, vaya paradoja, comenzó a desmadrarse con Mauricio Macri. Macri, Caputo y Milei son el verdadero triángulo escaleno. Uno se endeudó criminalmente, sin que eso redunde en un solo beneficio para la mayoría de los argentinos y argentinas. El otro, somete cruelmente a esa misma mayoría a peores condiciones de vida para afrontar una deuda irracional, injustificada y que, tal como está estructurada, no habrá sacrificio que la salde”.

“Modelo fracasado”

En respuesta, el frente Unidos difundió ayer un comunicado en el que manifiesta su “absoluto” respaldo al gobernador radical y afirma que “no deja de llamarnos la atención que la propuesta para salir del atolladero de estas últimas dos décadas sea insistir en un modelo político-económico que ha fracaso en sus reiterados intentos”.

El texto señala que “pese a la cantidad enorme de divisas generadas con esfuerzo productivo, el interior no se desarrolló, los prometidos beneficiarios de las políticas de inclusión son más pobres que antes, la infraestructura del país no se expandió y el Estado engordó, pero no se fortaleció en sus capacidades de innovar y fomentar el progreso”.

En otro tramo, Unidos aclara que “los santafesinos no nos negamos a participar solidariamente de la Argentina federal”, pero “lo que no queremos es convertir al federalismo en una perinola manejada desde el poder central, donde unos ponen siempre y otros toman todo siempre”. Además, agrega que “no queremos que nuestras columnas productivas sea la única variable a la hora de conseguir recursos”, y se preguntar: “¿Por qué insistir con un modelo que nos trajo a este presente?”.

La respuesta a esa respuesta llegó de parte del diputado nacional santafesino del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, quien aseguró que “el frente Unidos para cambiar Santa Fe le hizo de felpudo durante un año al régimen anti federal, anti nacional, anti productivo y pro timba de Milei, ahora -para iniciar el año electoral- llora por el daño al interior productivo”. Y remató con un neologismo que incluye el apellido del oscilante jefe del bloque radical en Diputados, Rodrigo De Loredo: “La están deloredeando toda”.