Desde la Casa Rosada hicieron trascender un nuevo intento de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso que iría desde mitad de este mes hasta mediados de febrero con una agenda que solo contempla las prioridades del oficialismo. La publicación del decreto de convocatoria –según las mismas versiones— se conocería el viernes y podría incluir la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la elección legislativa nacional de este año y el tratamiento de los pliegos de los dos candidatos del Ejecutivo para ocupar un poltrón en la Corte Suprema de Justicia (CSJ): el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla; además de las denominadas Ley Antimafia y de Ficha Limpia. Mientras distintos bloques opositores insisten en que el temario debe incluir el Presupuesto 2025, que el oficialismo cajoneó en el Parlamento para que el presidente Javier Milei volviera a prorrogar el de 2003 por decreto, lo que le permite manejar los recursos nacionales con mayor discreción.

Corte Suprema

La fecha que dejó trascender el Gobierno tiene un primer inconveniente: el recinto de la Cámara baja está en refacciones, aunque las mismas serían menores está previsto que los trabajos culminen a fin de este mes. Por este motivo, de confirmarse las extraordinarias y la fecha, la tensión parlamentaria se concentraría en el Senado y especialmente en el debate sobre los candidatos a la CSJ. La Casa Rosada insiste en que no hay abierta negociaciones que puedan modificar su postura: son los dos candidatos o nada y está dispuesto a transitar el controvertido camino de nombrarlos en comisión por decreto en la Corte si el Senado rechaza los pliegos.

Aunque la suerte de ambos postulantes podría tener recorridos diferentes. La senadora catamarqueña de Unión por la Patria, Lucía Corpacci, estampó la firma que faltaba para que el pliego de Lijo pueda ser tratado en el recinto y con el respaldo de su bancada. Allí, el oficialismo tendrá que lidiar con sus aliados del PRO, que al igual que algunos libertarios disidentes, resisten que el juez federal llegue a la Corte.

El pliego de García-Mansilla, en cambio, no tiene dictamen favorable ni los votos para su designación como supremo. Desde UP --y otros bloques menores-- quieren que en ese lugar sea designada una mujer y que haya una representación de género en el máximo tribunal, al tiempo que presiona junto a algunos partidos provinciales por la ampliación de la Corte. Si a diferencia de Lijo, el catedrático no consigue su designación, Milei lo nombraría por decreto en comisión. Lo que podría abrir un conflicto con los actuales miembros de la CSJ.

PASO

La suerte de las PASO, al menos para la renovación parcial del Congreso de este año, estaría echada. El Gobierno esgrime el “gasto” que implican las primarias para impulsar su anulación, a pesar que su objetivo central es político: desde una posición de poder, La Libertad Avanza no quiere las PASO para imponer a sus virtuales aliados (especialmente al PRO) sus propias condiciones a la hora de elaborar la lista de candidatos que competirán en la elección de octubre, donde tendrán prioridad los libertarios incondicionales a los designios de Milei.

La decisión del alcalde porteño, Jorge Macri, de desdoblar la elección local de la nacional y anunciar que enviaría un proyecto a la Legislatura para suspender las PASO en la Ciudad terminó con la resistencia del PRO a eliminarlas a nivel nacional. El líder del partido amarillo, Mauricio Macri, buscaba mantenerlas para dirimir las candidaturas con el oficialismo en una alianza electoral, que ahora ya no podrá sostener. La construcción de esa alianza “para arrasar al kirchnerismo” –como propuso Milei— será en una negociación mano a mano, como aceptó Mauricio, pero con final aún incierto.

Mientras que en UxP prevalece la propuesta mayoritariamente de suspender las PASO. Por lo que llegar al Congreso, el proyecto tendría un respaldo mayoritario y la elección legislativa de este año no tendría primarias obligatorias.

Presupuesto

El nuevo amague de la Casa Rosada de convocatoria a sesiones extraordinarias reavivó el reclamo opositor, incluso de los bloques “dialoguistas”, para que el temario incluya el debate trunco sobre el Presupuesto 2025.

“Milei no quiere ley de presupuesto y tampoco quiere que el Congreso legisle un tema muy sensible como es la renegociación de la deuda pública. Tampoco quiere que funcionen comisiones bicamerales fundamentales para el control parlamentario”, sostuvo en un video el presidente del bloque de diputados de UP, Germán Martínez.

Los radicales disidentes de Democracia para Siempre ya habían adelantado en diciembre que no se prestarían al “show de Milei” de una convocatoria a extraordinarias sin el Presupuesto y con el temario que había anunciado Manuel Adorni, que nunca se concretó. "Como diputados nacionales no nos resignamos a cumplir el triste papel que el presidente Milei reserva para el Parlamento. Por eso, no nos prestaremos al show de debatir los proyectos anunciados por el vocero presidencial, que pueden ser sancionados en sesiones ordinarias", expresaron a través de un comunicado.

El reclamo por el Presupuesto también alcanza a los diputados dialoguistas de Encuentro Federal, al que tributan legisladores alineados con el peronismo cordobesista y con el oficialismo santafesino.