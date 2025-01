La senadora nacional por La Rioja, Florencia López, se manifestó sumamente crítica de la gestión de Javier Milei y denunció que el Presidente “está limitando las facultades del Congreso” al gestionar a través de decretos de necesidad y urgencia. "Lo critica a Nicolás Maduro, pero esto se parece a una dictadura donde quiere gobernar por decreto y el Congreso tiene menor participación", dijo en en la previa de la asunción del tercer mandato del presidente venezolano, que ocurre en medio de protestas de la oposición en ese país.

La comparación que trazó la senadora entre Milei surgió a raíz de la discusión en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que se reunió para debatir la designación del exfuncionario porteño Deigo Kravetz como número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Entrevistada por la 750, López lamentó esta decisión y aseguró: “El Presidente de la Nación está limitando las facultades del Congreso. Quedó el DNU 614 con toda una redacción confusa donde dice que se debe comunicar a la Comisión Bicameral sobre las designaciones”.



“También en ese artículo hace toda una referencia sobre la idoneidad moral y ética que tienen que tener aquellos que ocupen estos cargos tan importantes. De todas maneras, por más de que formalmente nos quieran quitar estas facultades, hemos iniciado una investigación respecto de la situación de Kravetz”, añadió.

López consideró que “Kravetz no está preparado, no es idóneo y tiene un prontuario extenso". "Los argentinos no pueden sentirse seguros de que esté integrando el cargo más importante de la SIDE”, resaltó.

Cabe recordar que en las últimas semanas se viralizaron videos del exnúmero dos de Seguridad la Ciudad de Buenos Aires golpeando a un menor de edad que habría sido detenido por, presuntamente, haberle robado al propio hijo del exfuncionario, aunque esto estaba lejos de ser confirmado.

En todo este contexto, López cargó contra la institucionalidad del Gobierno: “Desde que asumió, Milei constantemente quiere darle un gran rol a todos los organismos de inteligencia. Les dio esos famosos 100 millones de dólares que, gracias al Congreso, pudimos rechazar”.

“Porque la verdad es que es grave. Tenemos razones para pensar que está cumpliendo funciones que no tienen que ver con la seguridad nacional. Lo digo porque son los mismos partidarios de Milei quienes, en las redes sociales, se amenazan y se dicen cosas”, enfatizó.

Por eso destacó con tanta importancia el rol de control del Congreso: “Vamos avanzando. Que la bicameral se reúna en enero es todo un dato. Que hayamos recibido a distintos actores, porque estuvo Grabois haciendo su denuncia. Y estuvieron distintas ONG”.

“Más allá de que se pueda oponer a la designación, creo que el rol de la bicameral es muy importante, y estamos haciendo todo lo que podemos dentro de nuestras facultades, dijo.

Y finalizó: “Porque constantemente el Presidente está obsesionado con quitarle facultades al Congreso. Lo critica a Maduro, pero esto se parece a una dictadura donde quiere gobernar por decreto y el Congreso tiene una menor participación”.