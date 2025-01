El periodista Víctor Hugo Morales advirtió que existe una "ausencia de valores", volvió a condenar el ajuste en el Estado que ha puesto en marcha Javier Milei, alertó por el incremento de desocupados y trazó un paralelismo con el Gobierno de Carlos Menem. "No le falta demasiado para llegar a dos millones de desocupados", lamentó el conductor de la 750.

El editorial de Víctor Hugo

Carlos Menem ganó la segunda Presidencia con dos millones de desocupados. Eran más, pero los medían con trampa. No era desocupado el que tenía una changa una vez a la semana. Los desempleados que no salíkan a buscar trabajo no figuraban. Había muchos pobres con dos trabajos.

A Javier Milei no le falta demasiado para los dos millones. Del trabajo formal, el registrado, ya perdió 200 mil. La suma, por ahora da 1.600.000. Muchos ya no salen a pedir nada. Muchos tienen dos trabajos, porque están dispuestos a ganar poco en dos lugares y hacer un poco más decente un sueldo.



Las corporaciones contra el Estado lo consiguen. Y ahora, ya sin necesidasd de golpes de Estado como en los 70. Muchos laburantes se mantienen en sus trabajos porque la inercia del abandono los desintegra como personas. Sin salario, pero también sin pertenencia, sin dignidad de laburante y perdedores ante sus familias y amigos.

La trampa de los 90 ha retornado y el 2025 se presenta pegándole demasiado al hombre, como hace siempre el neoliberalismo. Pasan inadvertidos los cierres, la gran prensa servil los ignora. Las pymes bajando cortinas. El Estado abandonando prestaciones. Los sectores más calificados humillados, en ciencia, tecnologia, docencia.

Un licenciado es alguien con licencia permanente. La anomia, la ausencia de valores, será palabra en los titulos de libros y articulos. Asi como en el 2024 fue "crueldad". Esa crueldad que era mejor cuando apareció que ahora, cuando se instalo en nuestras vidas, como si tal cosa, con absoluta naturalidad.

