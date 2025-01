El PRO sigue en estado de asamblea. Mauricio Macri se la pasó haciendo control de daños en la tribu de dirigentes y gobernadores del PRO enojados por el comunicado que sacó el partido y que tildó de "autoritario" al gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, salió (solito) en defensa del expresidente su exministro Guillermo Dietrich. El exfuncionario se ocupó de responderle al habitual ariete de Milei contra el PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Le recordó que fue ministra de Macri cuatro años: "No recuerdo haberte escuchado ninguna crítica de esta índole en aquellas reuniones de gabinete", le enrostró. Mientras, otros dirigentes del PRO siguieron en una polémica historiográfica: si Bullrich participó o no de un comunicado de Juntos por el Cambio en 2022 donde hablaban pestes de Milei.

El operativo despegue

Macri siguió haciendo llamados de control de daños. En el chat de la mesa ejecutiva del PRO, expresó -palabras más, palabras menos- que él no estaba al tanto del tono del comunicado (está de vacaciones en sur, como suele hacer por estas épocas) y les prometió que no volverá a salir un comunicado sin consultar a la mesa ejecutiva. "No puede volver a pasar", les planteó, en una suerte de pedido de disculpas.

De todas formas, como quien no quiere la cosa, defendió que -más allá del uso de la palabra "autoritario"- el comunicado hiciera hincapié en la ausencia de presentación del Presupuesto 2025 en extraordinarias. Lo que, para algunos, revela que estaba más al tanto del texto de lo que quiere admitir.

Su salida para calmar los ánimos fue la forma que encontró el expresidente de reparar una jugada que lo dejó en abierta minoría a él junto a su primo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri. "No tienen más margen para cortarse solos porque van a seguir generando qué cada vez se alejen más", interpretaban desde el sector acuerdista.

Al rescate

En verdad, Dietrich fue de los pocos que salieron en defensa de Macri, además de su adlátere, el secretario del PRO, Facundo Pérez Carletti (a quien algunos atribuyen el comunicado de la discordia). El exministro le apuntó directo a Bullrich por sus constantes ataques a Macri: "Compartimos 4 años de gabinete. Fueron 2 reuniones por semana durante 4 años. Vos y yo, fuimos de los ministros que estuvimos todos los años del gobierno de Macri. No recuerdo haberte escuchado ninguna crítica de esta índole en aquellas reuniones de gabinete", remarcó. "Sí recuerdo como, tanto Mauricio como Marquitos Peña bancaron con firmeza tu gestión cuando había una ola de opiniones que insistía con echar a los gendarmes o licenciarlos frente al caso Maldonado", le recordó Dietrich.

Fue en respuesta a una entrevista en la que Bullrich afirmó que Peña la criticaba por reprimir demasiado: "Mandé a la gendarmería y hubo un par de balas de goma. Al rato me llamó Marcos Peña y me dijo 'ya empezaste con las balas de goma', que esto y lo otro". La imagen que busca instalar Bullrich, ahora reconvertida del amarillo al violeta, es que Macri no se animaba a nada de lo que ahora se anima Milei. Esa será, probablemente, una de las estrategias electorales.

Dietrich, en cambio, sostuvo que sin el Gobierno de Macri hoy no existiría el de Milei. "Gracias a esos cuatro años hoy tenemos otro gobierno en la dirección correcta. Valoremos el proceso, lo que hemos podido construir juntos, el mandato que nos dieron los argentinos al elegirnos y al bancarnos en aquellas transformaciones que tanto nos costaron", planteó.

Comunicados

No fue la única polémica que involucró a Bullrich. Ante las críticas por el comunicado del PRO, Pérez Carletti recordó otro comunicado de 2022 en el que, dijo, Bullrich tuvo participación y que cuestionaba a Milei. Se le sumó el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien se dirigió directo a Bullrich: "Ese día, corriste a alguien del equipo de comunicación y te pusiste a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final. Por otro lado, no quiero faltar al resguardo de las conversaciones que tuvimos, pero no puedo dejar de recordar lo que decías vos, tu equipo de campaña y Derek Hampton sobre Javier Milei", le advirtió Ferraro. "Después, no sé qué te pasó, pero hiciste un berrinche político", recordó, dado que Bulrich luego repudió ese comunicado.

A partir de esto, se desató una suerte de discusión historiográfica sobre lo ocurrido en 2022. A la defensa de Bullrich, salió la dirigente cordobesa del PRO Laura Rodríguez Machado: "Yo estuve ahí, y lo que hizo Bullrich fue tratar de evitar lo que querían imponer en el comunicado, tratando de cambiar lo máximo posible pese a la gran resistencia que había para modificar el texto", aseguró.

Hoy el PRO dejó en claro que tiene un grupo importante de dirigentes de peso que le exigen a Macri buscar un acuerdo con Milei. Lo dejaron en claro con el rechazo al comunicado de comienzos de la semana. En la misma línea acuerdista, se pronunció Diego Santilli: “El PRO y La Libertad Avanza tenemos que ir juntos para ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que es su refugio”.