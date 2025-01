Gimnasia de La Plata decidió licenciar por tiempo indeterminado a Matías Abaldo, quien había abandonado la concentración, se quedó afuera del amistoso con Defensor Sporting y apareció en la casa de su abuela. A su vez, su representante informó que en estas horas comenzará tratamiento con un psiquiatra por sus problemas de salud mental.

"Matías está contenido por su familia y en las próximas horas será atendido por un psiquiatra. Estoy convencido de que las lesiones no ayudaron a que esté bien (en los últimos meses lo afectó una pubalgia que lo alejó de las canchas), también creo que yo tendría que haber estado un poco más cerca", afirmó en una entrevista con Radio Provincia su agente Edgardo Lasalvia.

En ese sentido, su representante afirmó que habla "todo el tiempo" con el futbolista uruguayo de 20 años, y que en su entorno están "preocupados". "No queremos que le pase lo del 'Morro' (Santiago) García, que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz", alarmó, recordando el suicidio del delantero de Godoy Cruz, que conmocionó al fútbol argentino y uruguayo en 2021.

Lasalvia afirmó que es "un tema muy de fondo" y que "la distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación del día a día". A su vez, explicó que en las próximas horas se reunirá con Mariano Cowen (presidente del club) para analizar los pasos a seguir. "Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado", dijo.

"Que la gente de Gimnasia se quede tranquila por la parte económica, porque no va a perder. Le vamos a devolver el dinero necesario. En todo caso pierdo yo. Acá lo importante es la salud mental, lo humano, la persona", explicó su representante. Y sentenció: "Vamos a rodear a Matías de los tres o cuatro amigos de verdad que tiene para ayudarlo. Cuando sos jugador de fútbol, te rodean muchas personas que no te quieren bien. Muchas veces esas situaciones no se pueden manejar", concluyó.