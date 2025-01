Cines

ANORA

Con Mikey Madison, Mark Eydelshteyn. Dir: Sean Baker. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 19.40, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 22.50 h; Sub: 20.15 h

Hoyts. Cas: 15.00, 21.50 h

Las Tipas. Cas: 13.20, 22.00 h; Sub: 19.10 h

Showcase. Cas: 13.50; Sub: 16.45, 19.45, 22.05 h

AQUÍ

Con Tom Hanks, Kelly Reilly. Dir: Robert Zemeckis. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.40 h

Showcase. Sub: 13.50 h

AZOR

Con Fabrizio Rongione y Alexandre Trocki. Dir: Andreas Fontana. SAM 13 años

Terraza Museo de la Memoria: Dom 2 feb, 19.00 h

BABYGIRL: DESEO PROHIBIDO

Con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas. Dir: Halina Reijn. SAM 16 años

Showcase. Cas: Sub: 22.25 h

CRUCIFIJO: LA SANGRE DEL EXORCISTA

Con Hannaj Bang Bendz, Dean Kilbey. Dir: Stephen Roach. SAM 16 años

Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h

Showcase. Cas: 22.40 h

DRAGON BALL DAIMA

Animación. Dir: Yoshitaka Yashima. N/A

Cinépolis. Cas: 18.30 h

Hoyts. Cas: 18.00 h

Las Tipas. Cas 14.00, 16.00, 18.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.05, 16.50, 18.45 h

Showcase. Cas: 15.00*, 20.0** (*solo sáb) (**solo jue) -cap. 1, 2 y 3-

EL ROBO PERFECTO: PANTERA

Con Gerard Butler, Jordan Bridges. Dir: Christian Gudegast. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.40, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 19.45, 22.40 h

Hoyts. Cas: 13.55, 16.50, 19.45, 22.40 h

Las Tipas. Cas: 19.20 h; Sub: 22.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h

Showcase. Cas: 16.50, 22.30 h; Sub: 14.00, 19.40 h

GLADIADOR 2

Con Connie Nielsen, Denzel Washington. Dir. Ridley Scott. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Cas: 22.15 h

Las Tipas. Cas: 16.20 h; Sub: 22.10* h (*atmos)

Showcase. Cas: Sub: 22.25 h

INTERESTELAR (2014)

Con Matthew McConaughey, Anne Hathaway. Dir: Christopher Nolan. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Cas: 22.00 h

Hoyts. DBOX.2D Cas: 22.00 h; 2D Cas: 22.00 h

Las Tipas. 2D.4D Sub. 21.40 h; 2D Cas: 13.00 h

Showcase. Sub: 19.00, 22.00 h

LA CASA DE LOS CONEJOS

Con Darío Grandinetti, Paula Brasca. Dir: Valeria Selinger. SAM 13 años

Terraza Museo de la Memoria: Dom 9 de feb, 19.00 h

MEDIUM

Con Gwilym Lee, Carolyn Bracken. Dir: Damian Mc Carthy. SAM 13 años

Cinépolis. Cas 16.00, 22.50 h

Hoyts. Cas: 23.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h

Showcase. Cas: 12.30*, 15.00**, 20.00*** h; Sub: 17.30, 22.15 h (*solo sáb y dom) (**no se emite sáb) (***no se emite jue)

MOANA 2

Animación. Dir: David G. Derrick Jr. Jason Hand, Dana Ledoux Miller. ATP

Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 13.40, 16.00, 18.20, 20.40 h

Las Tipas. 3D+4D Cas: 12.30, 14.40, 17.00, 19.20 h; 2D Cas: 20.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.10, 16.30, 19.00 h

Showcase. 3D Cas: 12.30*, 17.30 h; 2D Cas: 12.10*, 14.40, 17.05, 19.20, 21.55, 22.25 h (*solo sáb y dom)

MR. BLAKE: A SUS ÓRDENES

Con John Malcovich, Fanny Ardant. Dir: Gilles Legardinier. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.30 h

MUFASA, EL REY LEÓN

Animación. Dir: Barry Jenkins. SAM 13 años

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 16.50 h; 3D Cas: 16.00, 18.45, 21.30 h; 2D Cas: 14.40*, 17.15, 19.50, 22.30 (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D Cas: 14.00, 16.40, 19.20 h; 3D Cas: 13.40, 16.20, 19.00, 21.40 h; 2D Cas: 14.00, 16.40, 17.00, 19.20, 22.10 h

Las Tipas. 3D.4D Cas: 13.30, 16.00, 18.40; Sub: 21.30 h; 3D Cas: 16.50* h (*atmos)

Nuevo Monumental. Cas: 14.30, 17.00, 19.30 h

Showcase. 3D Cas: 14.45, 19.55 h; 2D Cas: 13.50, 14.15, 16.10, 16.25, 16.55, 19.00, 19.25, 21.40, 22.10 h

NOSFERATU

Con Bill Skarsgard, Lili-Rose Depp. Dir: Robert Eggers. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 19.40, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Hoyts. Cas: 19.55, 22.50 h

Las Tipas. Cas: 22.20 h; Sub: 16.10 h

Showcase. Sub: 13.55, 16.40, 19.30, 22.35 h

PADDINGTON EN PERÚ

Animación. Dir: Dougal Wilson. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Cinépolis. Cas: 14.30*, 17.00, 19.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 14.30, 17.10, 19.45, 22.15 h

Las Tipas. Cas 12.50, 15.10, 17.30, 19.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.35, 19.10 h

Showcase. Cas: 12.05*, 15.04, 14.35, 16.30, 17.10, 16.50, 19.05, 19.35, 21.50 h (*solo sáb y dom)

SONIC 3: LA PELÍCULA

Con Ben Schwartz, Keanu Reeves. Dir: Jeff Fowler. ATP c/ley

Cines del Centro. Cas 15.00, 17.20 h

Cinépolis. 4D.2D Cas: 19.40, 22.15 h; 2D Cas: 14.00*, 14.45*, 15.30*, 16.30, 17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.50, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; 2D Cas: 13.50, 14.25, 14.30, 16.30, 17.00, 19.10, 19.35, 19.40, 22.10 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 13.40, 16.30, 19.00, 21.50; 2D Cas: 14.30*, 19.30* h (*atmos)

Nuevo Monumental. Cas: 14.10, 14.50, 17.10, 19.30, 21.00, 22.00 h

Showcase. Cas 12.00*, 12.20*, 14.10, 14.30, 14.50, 16.35, 17.15, 17.20, 19.10, 19.50, 22.20 h (*solo sáb y dom)

UNA MUERTE SILENCIOSA

Con Joaquín Furriel, Soledad Villamil, Alejandro Awada. Dir: Sebastián Schindel. SAM 13 c/Res

Cines del Centro. Cas 17.50, 19.50, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Las Tipas. Cas: 22.30 h

Showcase. Cas: 19.35, 21.45 h

Música

ANFITEATRO HUMBERTO DE NITO

Belgrano 200 bis.

Cristian Castro. Vie 28 de feb, a las 21 h

Cruzando el Charco y Koino Yokan. Vie 14 de feb, a las 19 h

Festival Faro. Día 1. Solca, Flor Croci, Los Vándalos, Farolitos, Bulldog. Vie 31, a las 19 h

Festival Faro. Día 2. Ele Mariani, Wafles, Videotape, Degradé, 1915, Indios. Sáb 1 de feb, a las 19 h

Festival Faro. Día 3. Amapola, Sofia Gazzaniga, Los Cumbieros de Santa Fe, La Vanidosa, Chanchi. Dom 2 de feb, a las 19 h

Divididos. Sáb 15 de marzo, a las 21 h

La Delio Valdez y Rubén Rada. Sáb 15 de feb, a las 21 h

La K’onga. Vie 21 de feb, a las 21 h

Valentino Merlo. Sáb 22 de feb, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

80 Osos. Canciones de las décadas del 80 y del 90. Obras de Inxs, Peter Gabriel, A-ha, Europe, Icehouse. Mié, a las 21 h

Tiago & Los Pájaros. Un recorrido por la carrera de The Beatles, desde 1962 hasta 1970. Los dom de enero, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Cumbión del Paraná. Freddy y Los Solares - Grupo Trinidad - Los Peñaloza. (+18). Sáb, a las 23.59 h.

Dante Spinetta + Calíope Family + Militantes del Climax. Presentación en el marco del ciclo Noches del Lunario. Sáb 15 feb, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Por siempre rock nacional. Sáb 8 de feb, a las 21 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

El Marne Milonga. DJ'S + Artistas invitados. Clases con Laureano Álvarez & Carito Sastre. Milonga. Mar 28, desde las 20.30 h

CENTRO CULTURAL GÜEMES

Güemes 2808

Kamada. Dúo de rap alternativo. Sáb 8 de febrero, a las 20.00 h

Fiesta Ricotera XXL. Tarea Fina - Walter Sidotti - El Soldado. Sáb 1 de feb, a las 23 h

CITY CENTER ROSARIO

Bv. Oroño y Av. Circunvalación

Banda XXI. Mié, a las 22 h

Hilda Lizarazu. Sáb 1 de feb, a las 21 h

Monchito Merlo. Mié 29, a las 22 h

Pedro Aznar. Sáb, a las 21 h

COMPLEJO FOREST

Brown 3198

El Brujo Ezequiel y Cali. Club de Cumbia. Vie, a las 22 h

GALPÓN 11

Estevez Boero 980

Djs al paso. Sets de música de alumnas y alumnos que participaron de la capacitación en Oficios Culturales de la UNR Laboratorio Urbano: DJ inicial. De mié a vie (hasta el 31), a las 20 h.

La Peña del 11. Música folclórica a cargo de Mauricio Palavecino con un repertorio que entrecruza la naturaleza y lo urbano, fusionando ambos paisajes. Invitadas especiales: Mica Racciatti, Julia Pistono y Noelia García. Vie 7 de feb, a las 22 h

La Jam del 11. Sesión de improvisación performativa que propone un encuentro de músicos y músicas de múltiples estilos, trayectorias y géneros. Escenario 360°. Vie 14 de feb, a las 22 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Yamile Baidón y Leonel Lúquez. En el marco del ciclo Piano Piano, presentan un recorrido por canciones del mundo con esencia de jazz. Repertorio de distintos géneros, desde jazz, rock nacional y pop de los ‘70, pasando por pop latino y baladas románticas. Jue, a las 21 h

Mariano Ruggieri y Rubén “Chivo González” presentan un repertorio de canciones originales y standards de jazz que dan lugar a la magia de improvisación. Jue 30, a las 21 h

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98bis

Cardellino. Dom 2 de feb, a las 20 h

METROPOLITANO

Junín 501

John Digweed. Sáb, a las 22 h

PARQUE URQUIZA

Chacabuco 1300

Festival Faro. Día 1: Chula, Luisina Cali, Narciso, Bads, Manu Piró, Kevin Johansen. Vie 31, a las 19 h

Festival Faro. Día 2. Blanco, Juana Maidagan, Mona Bondage, Suave Lomito, Natalie Pérez, Música para Volar. Sáb 1 de feb, a las 19 h

Festival Faro. Día 3. Chulimane, Tuerto, Ana Milagros, Pablikoman, Vicki Besito, Brapis, Nasir Catriel. Dom 2 de feb, 19 hs

Teatro

AUTÓDROMO MUNICIPAL



García del Cossio 1898 bis



Noches de Carnaval en el Autódromo. Desfile de 6 comparsas y música en vivo. Sáb 8 de febrero, desde las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Lo Lumvrise presentan Locos Recuerdos. Sáb 15 de feb, a las 21.30 h

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD

Felipe Moré 1150

Noches de Carnaval en Club Libertad. Presentación de comparsas y música en vivo. Sáb 15 de febrero, a las 20 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Por arte de sueños. Adaptación del texto Sueños de barrio de Roberto «Negro» Fontanarrosa, en la que un grupo de estudiantes es interrogado por docentes, padres y personal directivo de la escuela por un hecho que ocurrió en un sueño. Producción: Programa Comedia Municipal Norberto Campos. Dramaturgia: Miguel Kot. Dir: Miranda Postiglione. Los vie de enero, a las 21 h

Querido diario. Con ironía y humor, Malena Guinzburg repasa temas de su vida como el amor (desamor, en realidad), las redes, las dietas, el sexo, los boliches, los rompecabezas. Recorre desde su infancia, pasando por la adolescencia, hasta su presente, leyendo partes de diario íntimo (que de íntimo ya no tiene nada) y cartas que nunca debería haber escrito. Sáb, a las 21 h