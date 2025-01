Bomba internacional que impacta en Brasil y el mundo: Santos llegó a un acuerdo para el regreso de Neymar, el astrobrasileño jugará por seis meses en el equipo paulista, hasta que se termine su contrato con el Al Hilal de Arabia Saudita. De acuerdo a la información trascendida, ambos clubes se encargarán de pagar el salario. Aunque también existe la posibilidad de una extensión del contrato.

Tras varios días de rumores, con idas y vueltas, este domingo la noticia fue confirmada por el sitio Diario do Peixe. Según la web, el presidente del club, Marcelo Teixeira; el director general, Pedro Martins, y los representantes del delantero, principalmente el padre del futbolista, acordaron las cantidades que el Santos le pagará al delantero de la Verdeamarela. Si bien se estima que será una cifra elevada, la dirección del club entiende que el ídolo “se paga solo”, dado la repercusión y expectativa que genera su regreso.

"La voluntad de Neymar fue decisiva para el acuerdo. El jugador dejó claro a su padre y a sus agentes que su deseo era volver al club que lo llevó a Primera, pese a las fuertes inversiones que estaban dispuestos a ejecutar equipos como el Chicago Fire, de la Major League Soccer, en un intento por conseguir el fichaje", difundió el sitio.

Santos, por su parte, también invirtió mucho para llegar a un acuerdo. El jueves, a petición de la directiva, la torcida Jovem, la hinchada oficial, cantó “ven a casa, Neymar”, que inmediatamente fue seguido por todos los aficionados presentes en Vila Belmiro en la victoria sobre el Mirassol, en su debut en el Paulistao.

El club también preparó un video utilizando inteligencia artificial y la voz del Rey Pelé para convencer a los representantes del jugador, que quedaron conmovidos con el mensaje.

¿Y ahora, qué falta? El anuncio oficial. De momento, la expectativa crece minuto a minuto ya que nadie del Santos ni del entorno de Neymar salió a desmentir el dato difundido por el sitio partidario.

El recuerdo de Ney en Santos

El delantero, de 32 años, debutó en la Primera del Peixe en 2009, hasta que en 2013 fue transferido al Barcelona en una polémica operación que generó denuncias ante la Justicia, en 88 millones de euros. Sus números en esos cuatro años fueron impresionantes: 136 goles y 64 asistencias en 225 partidos.

También, resultó determinante en el título de la Copa Libertadores, en 2011. Aunque luego el Santos perdió la Intercontinental ante el Barsa de Lionel Messi. También, ganó la Recopa Sudamericana, tres torneos Paulistas y una Copa Brasil.

Ahora, con el Santos recién ascendido, los objetivos son la Copa Brasil y el Brasileirao, ya que el club no jugará torneos continentales.

Jorge Jesús le bajó el pulgar a Neymar en Al-Hilal

El entrenador portugués habló en rueda de prensa sobre la delicada situación de Neymar en el equipo saudí donde reconoció las dificultades físicas del brasileño, quien sigue recuperándose de una nueva lesión que limitó su tiempo en el campo, y terminaron por tomar la dura decisión de no inscribir para el fútbol doméstico.

El delantero quedó fuera de la lista de inscritos para el Campeonato Saudí, debido a las estrictas reglas del torneo, que permiten un máximo de diez jugadores extranjeros mayores de 23 años. "No es fácil. Tenemos que liberar un cupo para inscribir a Neymar, pero ahora mismo no está en condiciones", explicó Jesús, dejando entrever la complejidad de contar con el brasileño en el torneo local.

"Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Liga Saudí es una de las mejores ligas del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados pues desafortunadamente las cosas se han vuelto difíciles para él", destacó Jorge Jesús.