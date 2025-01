Con reminiscencias del Newell’s que gobernó Eduardo López, la dirigencia de Ignacio Astore salta al mercado para sorprender con una contratación internacional que tiene más objetivos en el plano comercial de la institución que en el deportivo. Keylor Navas llega en las próximas horas para firmar hasta diciembre con los leprosos. El arribo del arquero de 38 años y de probada jerarquía no parece ser la urgencia en materia de refuerzos para el técnico Mariano Soso pero llega por decisión del presidente Ignacio Astore, quien se entusiasmó con el negocio comercial que se puede generar a su alrededor.

Newell’s trae a Navas tentado por el negocio publicitario que se genererará en su figura. En lo deportivo no parece resolver los reclamos de Soso, preocupado principalmente por las escasas variantes ofensivas en el plantel. El arquero nacido en Costa Rica hace seis meses que no juega y viene del PSG de Francia, donde jugó con Lionel Messi. Fue figura del Real Madrid en cinco temporadas, es sin dudas el jugador más importante que tuvo Costa Rica y firma con los rojinegros por más de un millón de dólares hasta fin de año. ¿Newell’s tiene la plata para pagar a Navas? No, sin dudas. Los leprosos tienen muchos problemas económicos y hace ya tiempo que no pagan al día los sueldos a sus trabajadores. Su contratación obedece el objetivo de la dirigencia de exprimir recursos publicitarios con su llegada y que así se pueda cubrir los costos de su contratación.

La decisión de Astore de traer a Navas recuerda la estrategia que tuvo el presidente López en sus primeros años de gestión en Newell’s. Tras la frustrada contratación de Carlos Valderrama (se sacó la foto con la rojinegra en la ciudad, no le pagaron el adelanto prometido en dólares y no volvió) los leprosos apostaron por el búlgaro Velko Iotov, quien dejó Espanyol de Barcelona en 1995 para jugar en el parque por cuatro años, y Julio César Baldivieso, el diez de Bolivia que llevó a su selección a jugar el Mundial de Estados Unidos en 1994. Era un club que había sorprendido al mundo en 1993 con la contratación de Diego Armando Maradona.

Aquellos eran años de plena convertivilidad menemista. Con un dólar planchado en todo el 2024, el fútbol argentino retoma los aromas de los años 90 y los clubes se lanzan al vacío en asumir compromisos económicos en dólares. A Navas lo esperan mañana en la ciudad para firmar su contrato e iniciar los entrenamientos. Por lo pronto ayer al parque Independencia llegó Gonzalo Maroni, el ex volante de Tigre. Firmó a préstamo por un año.

Por otra parte la situación de Mateo Silvetti se despejará en las próximas horas. El jugador renovará su contrato con los leprosos luego de que Astore accediera a las condiciones reclamadas por el delantero. Silvetti es el juvenil de mejor cotización y su renovación se hace con la intención de vender su ficha en julio o diciembre. Porque si no renueva, el delantero se irá libre a fin de año y ya en julio estaría en condiciones de negociar su pase con otro club.