El delantero Matías Abaldo rompió el silencio luego del anuncio de Gimnasia La Plata de que fue licenciado por un tiempo indeterminado debido a que atraviesa un delicado momento de salud.

El presidente del Lobo, Mariano Cowen, se mostró muy preocupado por la situación del uruguayo y contó a Radio Splendid lo sucedido: "Abaldo es un chico de 21 años y hay que prestarle mucha atención a estos temas. El club está muy alerta. Me impactaron las declaraciones del representante de Matías y por eso lo primero que hacemos es ponernos a disposición, acompañar desde el lugar que nos toca", se sinceró.

El manager de Abaldo, Edgardo Lasalvia había declarado hace unos días lo que le sucedía al futbolista: "Ya tenemos turno con el psiquiatra. Es un tema muy de fondo. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación día a día. Pero no queremos que le pase lo del 'Morro' García, que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz".

Luego fue el propio delantero quien salió a romper el silencio, en diálogo con Punto Penal, y aseguró que se siente "mejor": "Agradezco a toda la gente que me escribió, desde vecinos del barrio hasta Edi Cavani y Luis Suárez. Todo este apoyo me está ayudando mucho".

A su vez, habló de su posible salida de Gimnasia para volver al club que lo vio nacer: "Jugar en Defensor Sporting es lo ideal, porque es mi casa. Y es donde quiero estar".

Por otro lado, el club platense hizo opción de compra del pase del uruguayo, por lo que el futbolista extendió su vínculo hasta diciembre de 2027 con una mejora salarial.

Aun así, Lasalvia dio la posibilidad de que la llegada de Abaldo a Defensor Sporting sea sólo por un semestre, para que el jugador pueda continuar con su tratamiento en su país y con su familia.

El 2024 de Abaldo en Gimnasia

Abaldo lleva 24 partidos jugados en Gimnasia La Plata, entre Liga Profesional (14), Copa de la Liga (7) y Copa Argentina (3).

Durante ese período metió 3 goles y dio otras tantas asistencias en el conjunto que conduce su compatriota Marcelo Méndez.