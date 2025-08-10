Seis meses se cumplieron del doble crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años que fueron asesinados y encontrados en un descampado del partido bonaerense de Florencio Varela. El caso sigue sin detenidos y la hermana del joven denunció que “hay una mente detrás” que “planeó todo”. Asimismo, dijo que "la tragedia me dejó muerta en vida”.

Julieta Salvatierra dialogó con la agencia Noticias Argentinas y afirmó que junto a su familia descartó la hipótesis del robo desde el comienzo de la investigación porque los autores de los homicidios “los dejaron sin vida con un odio y una saña terrible”.

“Un grupo mínimo de personas me dice que es un robo porque no se hallaron los celulares ni el morral de Josué, pero eso para mí no significa nada, tranquilamente las cosas de los chicos pudieron haber sido arrojadas al primer arroyo que los asesinos vieron o también podrían tenerlas ellos”, remarcó la hermana mayor de la víctima.

En este sentido, la joven señaló que los criminales apagaron los teléfonos: “No van a querer que se descubran sus rastros genéticos por transferencia en los celulares que ellos mismos tocaron”.

Para Julieta, resulta imposible que una sola persona haya matado a Paloma y Josué, y “dos mucho menos” porque su hermano medía 1,70 metros, realizaba actividad física a diario, motivo por el que “no era fácil de retener”.

Convencida de su teoría, la joven consideró que los crímenes fueron premeditados: “Creo que fue planeado muy a detalle, pienso que hay una mente detrás de todo esto y otros cometieron el acto, por la cantidad de impactos que recibieron las cabezas de los chicos, los tipos quisieron quitarles la vida sí o sí”.

“No me entra en la cabeza qué razones pudieron haber tenido para matar a dos seres de luz tan buenos, que no le hacían nada a absolutamente nadie, vivían para su familia, el estudio y para amarse. Lo que le hicieron a los chicos es un crimen de odio terrible”, agregó, y aseguró: “A quienes hicieron esto no los perdono acá ni en cualquier otra tierra que exista”.

Investigación y cuestionamientos

La Policía Federal y oficiales de la DDI Florencio Varela allanaron un galpón destinado al resguardo de camiones en desuso, donde anteriormente funcionó la sede de una congregación religiosa conocida como “Familias sanas”.

El objetivo del procedimiento era hallar ADN y manchas hemáticas, dijo Julieta, pero el resultado fue negativo: “La querella de los Gallardo dijo que nosotros pedimos allanar ese lugar porque hay una iglesia, pero no tiene nada que ver, es un inmueble enorme”.

“Desde entrada quisimos ir al galpón ya que es aledaño al descampado donde aparecieron los chicos, se lo planteamos de forma verbal al fiscal Hernán Bustos y no se tuvo en cuenta, después fundamentamos el pedido y se hizo el operativo”, añadió y criticó que no se respetó lo solicitado: “Queríamos que participe un equipo de antropólogos forenses y el funcionario judicial no lo vio necesario”.

Además, cuestionó que los federales, quienes secuestraron un teléfono, “revisaron el lugar en menos de dos horas”: “Es rarísimo ya que está lleno de camiones por todos lados”.

El representante legal de la familia de Josué, Carlos Dieguez, insiste en que se trata de un sitio relevante, donde supuestamente ocurrieron los crímenes y luego los involucrados trasladaron los cuerpos para descartarlos en el descampado ubicado a unos metros de las vías del Tren Roca.

Salvatierra indicó que pedirá que dos testigos sean citados a declarar: uno de ellos sería una persona ligada al predio allanado, que “asesoraba” al padre de Paloma, y “desapareció misteriosamente de la faz de la tierra cuando se fueron las cámaras y borró sus redes sociales”: “¿Si está todo bien en esa iglesia, por qué nunca se acercó a comparecer a la Justicia?”, se preguntó la joven ante la falta de noticias de este hombre.

A su vez, “queremos presentar una solicitud para que se preste un testimonio un comisario que se comunicó con mi mamá”, dijo la pariente del adolescente: “Es un policía que llamó a mi mamá para decirle que Omar Gallardo recibía amenazas, no sabemos por qué lo hizo”.

El caso

Paloma y Josué desaparecieron el 30 de enero a la tarde, cuando presuntamente iban a un gimnasio, al que nunca llegaron, ya que 48 horas después encontraron sus cuerpos en el descampado de Bosques.

El informe forense reveló que la adolescente de 16 años falleció a causa de una “lesión cerebral” provocada por una “fractura de cráneo” y un “traumatismo encefalocraneal grave”, mientras que el menor de 14 años murió como consecuencia de una “hemorragia cerebral”, también con “fractura de cráneo” y “traumatismo encefalocraneal grave”.

La causa se encuentra caratulada como homicidio criminis causa (matar para cubrir otro delito).

El mayor anhelo de Julieta y sus papás es que los implicados en el doble crimen sean condenados y conseguir justicia para honrar las memorias de Josué y Paloma.