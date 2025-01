El carnaval de Lincoln, un pueblo del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, llegó a la localidad de Roberts. Allí, más de tres sujetos disfrazados y con la cara cubierta desfilaron arriba de un Fiat verde y blanco que tenía las inscripciones: "Aguanten las menores", "Si hay pelito, no hay delito", "2 besitos porque 3 se me para", entre otras.

Luego de la viralización, la organización local, Mujeres Empoderadas Lincoln, repudió esta carroza: "Estos hechos siguen retrasando el avance en derechos de niñxs, adolescentes, mujeres y disidencias, sobre todo en un tema tan delicado como el abuso sexual infantil".

Esta carroza que hacía apología del abuso sexual infantil y del grooming hizo el recorrido completo y con normalidad del carnaval este sábado. La prensa local y organizaciones cuestionaron la falta de control por parte del municipio de las carrozas que entraron al desfile.

"La sociedad lo viralizó rapidísimo y mucha gente lo repudió: las personas de manera individual, otras agrupaciones políticas y sociales e inclusive, concejales. La verdad es que desde la Comisión de Carnaval se debe mirar cada sección, cada motivo que pasa por el recorrido del Carnaval. No hizo nada de prevención. Las personas que estaban ahí no hicieron nada", denunció Mujeres Empoderadas en diálogo con Página12. "En el pueblo está tan arraigado que cuesta deconstruir el machismo", sintetizó, relacionando las estadísticas en aumento de las denuncias por abuso sexual, no sólo en menores.

Al día siguiente, la Municipalidad de Lincoln, la comisión organizadora del Carnaval y la localidad de Roberts lanzaron un comunicado repudiando "las manifestaciones totalmente desagradables y fuera de lugar" y prohibiéndole su circulación en la segunda noche del Festival en la localidad. La apología del abuso sexual descolocó a gran parte de la comunidad.

"Bajo ningún aspecto, la organización del carnaval limita la participación ni censura las expresiones de quienes forman parte de este festejo popular que debe vivirse como una fiesta masiva, alegre y armónica", adviertieron. Pero, a la vez agregaron que no "se avalan los comportamientos o mensajes pasibles de constituir delitos, atentar contra las normas sociales, los valores de comunidad, el respeto por la diversidad y la corresponsabilidad de los cuidados de los vecinos". Así llamaron a la reflexión a quienes participaron de la carroza y les pidieron que se retracten públicamente.

Lincoln es la Capital Nacional del Carnaval Artesanal desde que el Congreso la declaró como tal en 2018. "Es muy conocida y todos los veranos decenas de personas concurren de toda la Argentina. Es una fiesta masiva que no sólo es parte de la cultura, sino que también provee de empleos a mucha gente acá", comentó la organización feminista en diálogo con Página12.

En el comunicado, la Municipalidad declaró que la Fiesta: "en el último tiempo ha dado pasos en pos de incorporar la perspectiva de derechos humanos, el respeto a la diversidad sexual y de género, y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad". Resaltó que es necesario el compromiso de toda la comunidad para "dejar atrás y abandonar las conductas machistas, violentas y ofensivas que no hacen más que perpetuar estereotipos de género, el lenguaje sexista y la marginación de las minorías".

Para Mujeres Empoderadas, el comunicado fue contradictorio: "Por un lado, dicen que no pueden censurar las expresiones libres y que pueden entrar con el mensaje que quieran, pero por el otro iban a pedir que se disculparan públicamente y, hasta el momento, no se vio nada más. Aunque anoche no estuvieron en el recorrido, que eso también decía el comunicado. Hay que ver qué pasa también con los organismos municipales. Acá tenemos la dirección de niñez y género. Todo el mundo que comparte esto pide que la Justicia se haga cargo porque es un delito".

Hace pocos años cambiaron la figura de "Reina del Carnaval" por "Embajadora", pero se mantienen los estereotipos de género y belleza para presentarse. Sin embargo, la carroza fomentando el abuso no es el único hecho machista reciente en el carnaval de ciudad dirigida por el intendente Salvador Serenal (UCR-JxC).

Unas ediciones atrás, la organización Diversidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (DiverNoBA) se presentó al desfile junto con varias agrupaciones de Argentina y fueron "repudiados" por quienes asistieron a ver el Carnaval. "Siempre es complejo hacer el cambio real en la cultura en la comunidad. Todavía seguimos luchando contra estos tipos de personas que siguen promoviendo estos mensajes ofensivos hacia diferentes géneros", añadió Mujeres Empoderadas.

Informe: Natalia Rótolo.