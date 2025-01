El actor Miguel Ángel Rodríguez estrenó la obra Quieto en Mar del Plata y este martes dialogó al respecto con Víctor Hugo Morales.

Quieto es la historia de Renzo (Rodríguez), quien quedó viudo y se encerró en su casa sin querer ver a nadie. Su hija, Julieta (la actriz y directora de la obra, Florencia Naftulewicz), decide instalarse un fin de semana en el departamento de su padre. Un padre y una hija que, en su reencuentro, descubrirán cuánto están dispuestos a hacer uno por el otro.

La obra comenzó su recorrida en el Nün Teatro Bar de Villa Crespo. Allí la vio el productor Carlos Rottemberg, quien no dudó en proponerles hacer temporada en Mar del Plata.

"Rottemberg vino a vernos a Villa Crespo, se fascinó con la obra y nos propuso Mar del Plata, y acá estamos. Para nosotros ya es un éxito, primero por lo que pasa en el escenario y también porque Quieto había nacido para desarrollarse y andar, pero vinieron rápidamente las grandes ligas", señaló Rodríguez en la 750.

Hace unos meses, la directora, dramaturga y actriz de la obra, Florencia Naftulewicz, había contado en la 750 cómo se acercó al actor para ofrecerle el rol protagónico: "Viendo la serie Barrabrava, en donde Miguel Ángel actuaba, pensé que sería impresionante que fuera él", recordó por entonces.



Consultado al respecto, Rodríguez contó sus sensaciones al recibir el mensaje. “Cuando la propuesta me llega, me enamoro de la obra, porque es una pieza hermosa, sandrinesca te diría, que eso me gustó mucho. Nunca hice teatro alternativo, independiente, y me parece una experiencia fantástica, estoy feliz”, sostuvo.

En esa línea, el actor, de larga trayectoria en televisión, describió la reacción del público al ver una obra como Quieto. “Hay vaivenes en donde el espectador empatiza mucho con Julieta, después no. Le pasa lo mismo con Renzo, y se destaca un final precioso. Cuando la conocí a Julieta le dije que había escrito una obra para (Luis) Sandrini”, remarcó.

Quieto se presenta de jueves a martes a las 20.30 en el Teatro Bristol de Mar del Plata (Santa Fe 1751)